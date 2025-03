Rektorem kritizované AVU bude Tomáš Pospiszyl. Místo revoluce slibuje evoluci

Jeho předchůdkyně Maria Topolčanská rezignovala loni v říjnu poté, co se akademický senát zabýval návrhem na její odvolání, podle kterého ve vedení školy selhala. AVU od té doby vede v zastoupení prorektorka pro studijní záležitosti Šárka Krtková, kterou do funkce jmenovala Topolčanská.

Pospiszyl získal od senátorů v tajné volbě 11 hlasů. Zahoranský dostal dva hlasy a Pokorný čtyři. Akademický senát AVU má 17 členů, z toho sedm studentů. Pro zvolení je potřeba nadpoloviční většina hlasů všech členů senátu.

„Milé senátorky, milý senátoři, moc si vážím důvěry, kterou jste mi dali. Slibuji vám, že se budu snažit vám být dobrým partnerem a společně, a teď už mluvím k celé akademické obci, budeme o naši školu pečovat,“ uvedl nově zvolený rektor. Poděkoval rovněž svým spolukandidátům.

Pospiszyl je historikem umění. Na AVU učí od roku 2012 a příští rok to bude deset let, co vede katedru teorie a dějin umění. Profesorem se stal v řízení vedeném na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Mezi jeho priority patří zlepšení komunikace.

„Zatímco v jednotlivých ateliérech problém s komunikací není, na celoškolní úrovni se jedná o dlouhodobý problém,“ napsal ve své volební tezi.

V debatě kandidátů v únoru řekl, že jako možný rektor nenabízí revoluci, ale evoluci. Postupný rozvoj se podle něj týká například zvýšení počtu pedagogů ve škole. Řízení školy by podle něj do budoucna mělo být efektivnější a přehlednější. V debatě uvedl, že nemá ambici stavět novou budovu či hodně rozšiřovat počet studentů, chtěl by se zaměřit spíše na vnitřní kvality školy. Je podle něj důležité určit si dlouhodobé priority, které by měly směřovat k prohlubování kvality výuky.

Akademie výtvarných umění je nejstarší uměleckou školou v Česku, založena byla v roce 1799. Nabízí bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy výtvarného umění. Studenti si mohou vybrat například z oborů malířství, sochařství, kresby, grafiky či restaurování výtvarných uměleckých děl.