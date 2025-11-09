Můj syn mě má zakázaného. TMBK o tom, proč by ho nepustili do USA, i nové výstavě

RozstřelSledovat další díly na iDNES.tv
„Teď to není úplně zábavné období – dodělávám výstavu a ještě knihu, jsem v totálním časovém presu,“ odpovídá TMBK na úvodní otázku, zdali už dnes sám sebe něčím pobavil. Novou expozici otevře v úterý 11. listopadu v Galerii Hradební 3. „Pár věcí tam je nových, ale spíš je to o novém zpracování,“ dodává.
Tentokrát výstavu pojmenoval Za hranice Českolandu, přičemž v jejím středu stojí vystavené dílo v krabicích. „Chtěl jsem udělat výstavu, která by mohla putovat, a napadlo mě, že ji kvůli tomu rovnou udělám v krabicích,“ popisuje s úsměvem.
O obsahu děl prozrazuje: „Je tam třeba Elon Musk, Donald Trump a podobné zahraniční věci, ale i české… taky spousta mechanických vychytávek, i audiovizuálních,“ prozrazuje. S výstavou by později rád vyrazil za hranice Česka, jak už odhaluje název: uvažuje o Paříži a Londýně. O možnosti vycestovat s dílem do USA raději mluví opatrně: „Nerad lítám… a představa, že tam doletím, podívají se mi na hranicích do počítače, kde mám tunu koláží s Trumpem. a hned se budu muset otočit, no nevím.“
TMBK publikuje dlouhodobě na více sociálních sítích a vidí mezi nimi zásadní rozdíly. „Na Instagramu lidi fungují naprosto jinak,“ říká. „Facebook je teď spíš hodně nepřátelský prostor, poslední dobou tam chodí spousta lidí, kteří jen nadávají.“ Sociální síť X bere jako takovou zlatou střední cestu, která mu však nikdy nepřirostla k srdci.
A jak často mu zablokovali účet? „Hodněkrát… člověk si začne dávat postupem času pozor a ví, na jaké věci si dávat bacha. Štve mě, že tam není absolutní volnost… kdysi mě to i díky tomu dost bavilo,“ říká.
K vlastním a aktuálním hranicím satiry dodává: „Mám takový ten svůj známý proklam, že humor stejně jako Sovětský svaz nemá hranice, ale samozřejmě má – a to jsou takové ty lidské věci, přes které člověk nejde.“
A jak je to s použitými fotografiemi a postavičkami v jeho kolážích z hlediska právního? „Řeklo mi pár právníků, že je to v pořádku – změníte obsah té fotografie na satiru a pak to jde,“ tvrdí. S právníky má však spíš jinou zkušenost: „Pár předžalobních výzev mi už různě přišlo, ale nikdy nic vážného.“ Občas se někdo ozval i osobně – a jednou „to řešil přes extchyni (Halina Pawlowská, pozn. red.)“.
Podle TMBK se v průběhu času mění i kulturní reference, kterým publikum rozumí. „Nedávno jsem dělal nějakou grafiku s Roznerem (bývalý politik Miloslav Rozner, pozn. red.) a už to spousta lidí nepochopilo, protože si tu jeho slavnou hlášku o zabrušování a vybrušování nepamatují, což mě překvapilo.“
|
TMBK bude mít druhé dítě. S tímhle projektem mi pomáhá moje holka, oznámil
A jaký zásah má TMBK v tuto chvíli? Věk sledujících je široký: „Největší skupina je nějakých 20 až 45 let… ale mám třeba i devadesátileté a naopak mladší.“
Doporučil by sám sebe mladým? „No nevím. Třeba můj syn mě má zakázaného,“ směje se.