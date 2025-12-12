Rodina i veřejnost se rozloučí se zesnulým výtvarníkem Theodorem Pištěkem

Theodor Pištěk na umělecké scéně působil od začátku 60. let, uspořádal několik samostatných výstav. Nejvíce ho ale proslavila práce na filmových kostýmech. Spolupracoval s režiséry jako František Vláčil, Václav Vorlíček, Jindřich Polák nebo Miloš Forman.
Spolupráce na snímku Amadeus z roku 1985 mu vynesla Oscara. Za kostýmy pro další Formanův film Valmont z roku 1990 byl vyznamenán cenou César. S Milošem Formanem se sešel rovněž při práci na filmu Lid versus Larry Flynt.
|
Zemřel výtvarník Theodor Pištěk, za kostýmy k Amadeovi získal Oscara
Byl také kostýmním výtvarníkem dodnes úchvatných a obrazově vytříbených historických filmů Františka Vláčila Marketa Lazarová a Údolí včel.
Po sametové revoluci Theodor Pištěk na objednávku kanceláře prezidenta Václava Havla navrhl nové uniformy Hradní stráže. Havel jej v roce 2000 vyznamenal medailí za zásluhy 1. stupně. Pištěk byl rovněž nositelem Českého lva za dlouholetý umělecký přínos, za přínos světové kinematografii obdržel od karlovarského filmového festivalu Křišťálový glóbus.
Zemřel ve středu 3. prosince v úctyhodném věku 93 let.