náhledy
Přesně před 85 lety vyjel poprvé z Prahy vlak s konečnou stanicí Terezín. Nakladatelství Book Dock při té příležitosti vydává obrazovou knihu Album G. T. Tedy unikátní soubor 41 fotografií z pozůstalosti významného žurnalisty 60. let Milana Weinera, jehož jméno mohou znát diváci filmu Vlny režiséra Jiřího Mádla. Vzácné snímky doplněné o komentáře historiků ukazují momenty i obyvatele židovského ghetta během několika měsíců roku 1943.
Autor: Album G. T.
Terezín neměl za války v ghettu oficiálního fotografa. Dochovaly se pouze snímky četníka Aloise Vašíčka nebo vrtmistra Jaroslava Tomana. Více než 80 let po konci druhé světové války je tak album obsahující 41 fotografií rozměrů 110 × 80 mm zaznamenávajících život v ghettu velkým objevem. Vzácné fotografie objevila v roce 2006 paní Věra Weinerová, snacha respektované osobnosti Českého rozhlasu Milana Weinera, který byl se svým bratrem v roce 1942 do ghetta umístěn. Originály fotografií jsou v současnosti k vidění v newyorském Centru pro židovskou historii.
Autor: Album G. T.
V některých identifikacích postav z alba se autoři pohybují v rovině domněnek, jiné patří k téměř jistým. Jednou z identifikovaných postav je pravděpodobně jeden z bratří Weinerů – Milan nebo starší Jiří. Milan Weiner do Terezína dorazil tehdy jako osmnáctiletý. Následně přežil vyhlazovací tábory Osvětim, Buchenwald a pochod smrti. Jeho starší bratr nacistická zvěrstva nepřežil.
Autor: Album G. T.
„Autorem venkovního souboru je pravděpodobně četník Jan Jebavý, který do ghetta propašoval fotoaparát a vynesl i nafocené negativy ven. Podle historika Miloše Bernarta víme, že než byl v roce 1943 povolán do ghetta, sloužil v četnické stanici v Chlumci nad Cidlinou. Do Terezína pašoval balíčky pro bratry Weinerovy, pro doktora Levita i další lidi. Oba fotografové riskovali svůj život. Překonali strach a zachytili pravdu,“ doplňuje Věra Weinerová.
Autor: Album G. T.
Muž s páskou přes oko byl na základě výzvy v médiích ztotožněn s Aloisem Meisselem (1896–1944). Správné identifikaci nahrává zranění, které si Meissel způsobil ve 30. letech. Terezínem coby nacisty zřízeným sběrným a přestupním místem pro židovské obyvatelstvo, prošlo od listopadu 1941 do května 1945 celkem 155 tisíc lidí. Jednalo se přibližně o 140 tisíc mužů, žen a dětí, ke kterým v závěru války přibylo přes 15 tisíc vězňů různých národností. V nelidských podmínkách přeplněného ghetta, kde krutá realita vedla mnohé zoufalé vězně, zejména seniory, až k sebevraždě, zahynulo hladem, vyčerpáním a na nemoci kolem 35 tisíc lidí.
Autor: Album G. T.
Z alba vystupují také unikátní fotografie zachycující tragické osudy terezínských vězňů. Představují jediné obrazové svědectví o pobytu 1 200 židovských dětí z ghetta Białystok, které byly v roce 1943 – spolu se svými ošetřovateli – zavražděny v Osvětimi. Tento snímek zachycuje transport z Terezína do Osvětimi v září 1943. Deportovaní se stali prvními vězni tzv. terezínského rodinného tábora, jehož část byla v březnu 1944 vyvražděna při největší hromadné vraždě vězňů z protektorátu během nacistické okupace.
Autor: Album G. T.
Výraznou postavou alba je známý pražský lékař Jan Levit (1884–1944). Předtím pracoval jako přednosta chirurgické kliniky nemocnice na Bulovce, zahynul v roce 1944 v Osvětimi. Více než 87 tisíc vězňů z Terezína pokračovalo ve třiašedesáti transportech do vyhlazovacích a koncentračních táborů na Východ (především do Osvětimi-Březinky, Treblinky, Sobiboru či Majdanku), odkud se jich vrátilo jen necelých 3 800.
Autor: Album G. T.
Poté, co bylo rozhodnuto, že se Terezín stane sběrným ghettem pro Židy z protektorátu Čechy a Morava, vyjelo sem prvním transportem z Prahy 342 mladých mužů. Jejich úkolem bylo právě toto ghetto pomoci založit.
Autor: Album G. T.