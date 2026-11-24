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Recenze: Jurský svět 75 %, Renfield 30 %, Můj otec, kníže 60 %, Venom 40 %, Království mýdlových bublin 60 %, V dobrém i zlém 55 %, Lee Cronin: Mumie 60 %, A máme, co jsme chtěli 60 %, Duna: Část druhá 90 %, Milost 75 %
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Neblázněte, za co bych se omlouval? Kozub o kritice za výraz „degeni“
Vlnu kritiky z řad veřejnosti, sportovců i známých osobností schytává herec a komik Štěpán Kozub kvůli nevybíravému slovu o znevýhodněných dětech, které nazval „degeny“. Redakce iDNES.cz oslovila...
Nový Bond má jedinečné prvenství. Změní se označení jeho funkce
Novým představitelem filmového agenta Jamese Bonda bude britský herec Robert Pattinson, kterého čeští diváci znají jako čaroděje Cedrika Diggoryho z Harryho Pottera nebo ze ságy Stmívání. Stane se...
Raper PTK vyprodal tři O2 areny za 24 hodin. Termíny oznámil jen na svých účtech
Český raper PTK, vlastním jménem Patrik Aišman, vyprodal během 24 hodin hned tři koncerty v pražské O2 areně. V největší tuzemské hale tedy vystoupí tři večery po sobě od 1. do 3. prosince 2027....
Škodlivé, dehonestace. Kapelu The Tap Tap dopálila Kozubova slova o „degenech”
Na známého komika Štěpána Kozuba se sype kritika za jeho výstup, v němž děti s handicapem nazval „degeny“. Tepe do něj i kapela The Tap Tap, kterou tvoří lidé s různými zdravotními hendikepy. „Jediný...
Tydýt se nezapře. Komik Pavlásek musel zrušit vystoupení, omylem přijel jinam
Záměna dvou obcí se stala důvodem zrušení úterního stand-up vystoupení Lukáše Pavláska. Místo do Hejnic na Liberecku dorazil herec, kterého proslavila role přitroublého Tydýta v sérii reklam na...
Trest za „degeny“? Na Slavících nebudu, mají strach, že bych říkal vtipy, uvedl Kozub
Štěpán Kozub uvedl na svém instagramu, že se nezúčastní pátečního předávání cen. Ten den se přitom koná ceremoniál Českého slavíka. Dává to do souvislosti s velkou kritikou, která se na něj snesla...
RECENZE: Hvězdy v Lucerně dělaly Zagorku. Ukázaly, že její písně nezestárly
Zářijové nedožité osmdesátiny Hany Zagorové připomněl koncert v její milované Lucerně. Zpěvaččiných písní se v doprovodu kapely a orchestru ujaly mladší kolegyně, které v několika duetech a skladbách...
Ženská síla i tajemství. Kateřina Marie Tichá a Jana Kirschner mají společný singl
Kateřina Marie Tichá po úspěšném období spojeném s albem Plamen představuje nový singl Tajemství, ke kterému přizvala jednu z nejvýraznějších osobností slovenské hudební scény, zpěvačku a písničkářku...
Tydýt se nezapře. Komik Pavlásek musel zrušit vystoupení, omylem přijel jinam
Záměna dvou obcí se stala důvodem zrušení úterního stand-up vystoupení Lukáše Pavláska. Místo do Hejnic na Liberecku dorazil herec, kterého proslavila role přitroublého Tydýta v sérii reklam na...
Marek Adamczyk se stal prezidentem Herecké asociace, vystřídal Ondřeje Kepku
Divadelní a filmový herec a zpěvák Marek Adamczyk byl na řádné valné hromadě zvolen novým prezidentem Herecké asociace. Vystřídal tak Ondřeje Kepku, kterému skončilo čtyřleté funkční období.
Jak se stát hvězdou formátu BTS? Poradí vám snímek K-Pop: Debut
Do kin míří nový snímek Bensona Lee K-Pop: Debut. Jak je již podle názvu jisté, na své si přijdou především fanoušci jihokorejské kultury a hudby obzvlášť. Diváci uvidí známé tváře spojené s...
Skrývá tvář i jméno. Slavíček má nominaci na Objev roku v Českém slavíkovi
Ještě před chvílí mu tleskali, ale kdyby se pak postavil vedle nich, vůbec by to nevěděli. Zpěvák vystupující pod jménem Slavíček si chrání soukromí a na pódiu se obvykle objevuje v mikině s kapucí a...
Detektivka je kouzlení. Čtenáře zmateme, ale nepodvedeme, říká švédský pár autorů
Temné thrillery vyšperkoval švédský spisovatel Anders de la Motte slunnou Itálií s trochou dobrého jídla. S manželkou Anette totiž píše sérii Vraždy pod sluncem, z níž česky vyšly Zločin na Capri a...
Riskovali svůj život, aby zachytili pravdu. Podívejte se na unikátní snímky z Terezína
Přesně před 85 lety vyjel poprvé z Prahy vlak s konečnou stanicí Terezín. Nakladatelství Book Dock při té příležitosti vydává obrazovou knihu Album G. T. Tedy unikátní soubor 41 fotografií z...
OBRAZEM: Extáze na svatbě a hostina na hvězdárně, Šteindler v Brně točí komedii
Prostory brněnské hvězdárny se v pondělí odpoledne proměnily v dějiště svatební hostiny. Režisér Milan Šteindler, jenž se k filmové režii vrací po 20 letech, v Brně točí komedii Až na ten konec dobrý...
Soutěž s Philips Sonicare: Zuby jako ze žurnálu? Pravidla, která by mělo znát každé dítě
Zdravé zuby nejsou jen o tom, jak často navštívíte zubaře. Vaše dítě by si mělo vytvořit správné návyky ideálně už od malička. V našem článku...
Steven Spielberg chystá western. Obsadí do něj Cilliana Murphyho a Jessie Buckley
Režisér Steven Spielberg spojí síly s podobně renomovaným kolegou Paulem Thomasem Andersonem, aby společně natočili western. V hlavních rolích se představí oscaroví herci Cillian Murphy a Jessie...
Bizarní kabaret. Na pražském festivalu vystoupí ukrajinské Dakh Daughters
Ukrajinská ženská hudebně-divadelní skupina Dakh Daughters vystoupí 30. listopadu v Praze v rámci mezinárodního festivalu Pražské křižovatky. V Centru současného umění DOX předvedou rozmanitou show,...