Název prostoru odkazuje na původní účel budovy, která od roku 1908 fungovala jako telegrafní centrála a továrna. Jako klíčový uzel spojující Olomouc s dalšími českými městy sehrála podstatnou roli v rozvoji moderní telekomunikační sítě v Rakousko‑Uhersku. A stejnou roli dnes prostor, který navrhli architekti z olomouckého Ječmen studia, sehrává vlastně znovu. Jen s dvěma odlišnostmi.

Za prvé – stojí za ním pouze jeden soukromý investor, sběratel umění Robert Runták, pro některé osobnost vyvolávající kontroverze kvůli jeho práci na postu ředitele exekutorského úřadu v nedalekém Přerově.

A za druhé – komunikuje se tu se světem teď už hlavně prostřednictvím možností umění a kultury, nikoliv telegrafů a telefonů.

Na co v Telegraphu zajít? Ještě tento týden můžete v přízemí budovy, kde sídlí galerie, stihnout výstavu Game Owner, která pojí díla dánského umělce Sørena Dahlgaarda a tvorbou českého výtvarníka Jakuba Janovského.

„Výstava Game Owner je hřištěm postaveným dětskou imaginací a hravostí,“ přibližují kurátoři Erika Kovačičová a Mira Macík výstavu. A po návštěvě musím dát jejich slovům za pravdu. Zatímco Janovský návštěvníka zasáhne sochou typické plechové skluzavky, která nemohla minout žádné sídlištní dítě od Aše po Jablunkov minimálně do přelomu tisíciletí, Dahlgaard (mimochodem má rodinu v nedalekém Šumperku) doslova baví velkoformátovými fotografiemi předních lokálních sběratelů umění. Jak?

Vyfotil je společně s „jejich díly“ a na hlavu vyklopil kopu kynutého těsta. Anonymitu však touto maskou nikomu nezaručil: pod fotografiemi naleznete jména všech zúčastněných. A ptáte-li se, jaký je to pocit mít tvář skrytou za lepkavou těstovou hmotou, odpovídá kurátor Macík: „Nic moc, mně v tom příliš dobře nebylo, je to celkem tísnivý pocit.“ Dahlgaard fotil v rámci přidružené „těstové série“ i jej a další zaměstnance nebo návštěvníky Telegraphu.

Další bude Lucie Tallová

Výstava Dahlgaarda a Janovského se s Olomoucí rozloučí ve čtvrtek 3. července. Následovat bude čtrnáctidenní přestávka, během které se v prostoru zabydlí nová díla Lucie Tallové. Zabydlení to však bude jen dodatečné, v době mé květnové návštěvy už totiž slovenská umělkyně v Telegraphu pobývala a tvořila v rámci rezidenčního pobytu, který instituce umělcům nabízí.

Na výstavě nazvané Přála bych si být stvořena z kamene Tallová podle kurátorů znovu „předvede svůj autorský cit a nazírání, které jí umožňuje nalézat a rozvíjet vazby mezi tvary a materiály původních předmětů s vlastní autorskou vrstvou“. Zní to takto řečno možná trochu těžkopádně a obecně – dostalo se mi však šance nahlédnout do procesu její tvorby a mohu prozradit, že jde o dílo plné lehkosti, dynamiky a mnohdy i vtipu.

Z výstavy Game Owner v Telegraph Gallery v Olomouci (2025)

A jakou roli sehrává při oslovování umělců fakt, že s nimi komunikuje „galerie mimo hlavní město“? „Na to už se dnes moc nehraje. Jde hlavně o to, co jim dokážeme nabídnout jako instituce plus jaké máme jméno v zahraničí. A to už je v tuto chvíli dostatečně výrazné. Hodně nám pomohla spolupráce s Jakem Chapmanem,“ říká Macík.

Jako lákadlo pak musí fungovat i samo prostředí, které člověka v Telegraphu obklopuje. Architekti se o něj nadále zajímají a starají, což je v českém prostředí přístup stále spíše nezvyklý, podotýká manažer Telegraphu Michal Blaško. Být neustále v pozoru pak vyžaduje i provozování místního gastroprovozu, jehož současná nabídka a podoba vyžadovala pár let hledání. V tuto chvíli je však ve špičkové kondici. Talíře britského šéfkuchaře Gavina Lewise, který sbíral zkušenosti v michelinských restauracích v Anglii i Norsku, okouzlují stejně jako umělecká díla o dvě patra níže.

Návštěva Pulsu, jak se místní restaurace a kavárna jmenuje, tak potěší minimálně stejně jako ta v nedalekých vyhlášených podnicích Přemka Forejta nebo Romana Pauluse.

Pokud vás tedy čeká výlet do Olomouce a rádi byste si na svůj seznam přidali novou zastávku, pár hodin Telegraph hravě a příjemně zaplní. Ráno i večer. A když se trefíte do programu, můžete v pozdějších hodinách navíc navštívit i podmanivý prostor přistavěného loftového bytu, kde se pravidelně konají různá události a který hravě mísí hanáckou tradici, dekadentní atmosféru a výhled na celé okolí.