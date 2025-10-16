V úvodní scéně videoklipu k písni The Fate of Ophelia (Osud Ofélie) se Swift vžívá do role Ofélie a napodobuje výjev ze secesního obrazu Friedricha Heysera.
Heyserův olej na plátně představuje postavu Ofélie oděnou v bílém a obklopenou bílými lekníny. Přesný rok vzniku obrazu není znám, ale odborníci se domnívají, že pochází z období kolem roku 1900.
Malba zobrazuje mladou dánskou šlechtičnu Ofélii, která v původní hře Williama Shakespeara Hamlet smutkem zešílí a utopí se. Scénka z videoklipu Swift vykazuje podobnosti s dílem Heysera, řekl agentuře DPA ředitel Muzea Wiesbaden Andreas Henning.
Není ovšem jisté, zda přesně toto umělecké dílo sloužilo jako předloha pro píseň americké popové hvězdy, která je v současné době hitem číslo jedna jak ve Spojených státech, tak v Německu.
Henning řekl, že muzeum se již pokusilo zpěvačku kontaktovat. „Je to samozřejmě skvělá příležitost přilákat do muzea lidi, kteří nás ještě neznají,“ uvedl Henning. O víkendu do muzea v centrálním Německu dorazily stovky návštěvníků.
O něco známější zobrazení Ofélie od Johna Everetta Millaise, které je vystavené v londýnské galerii Tate, nevykazuje tolik podobností se ztvárněním role Swift jako právě obraz od Friedricha Heysera, napsal server ARTnews.
