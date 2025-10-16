Pozdvižení kvůli Ofélii od Taylor Swift. Zvědavci táhli do muzea za její předlohou

  17:00
Fanoušci americké popové hvězdy Taylor Swift nečekaně zaplavili krajské muzeum v německé spolkové zemi Hesensko, píše agentura AP. Jeden z obrazů, které má Muzeum Wiesbaden ve sbírce, se totiž nápadně podobá videoklipu k úvodní písni zpěvaččina nového alba The Life of a Showgirl (Život bavičky).
Taylor Swift jako Ofélie v hudebním klipu

Popová bohyně Taylor Swift pózuje jako showgirl na svém novém albu.
Taylor Swift a Travis Kelce oznámili své zasnoubení 26. srpna 2025.
Taylor Swift a Travis Kelce oznámili své zasnoubení 26. srpna 2025.
Popová bohyně Taylor Swift pózuje jako showgirl na svém novém albu. (15. srpna...
V úvodní scéně videoklipu k písni The Fate of Ophelia (Osud Ofélie) se Swift vžívá do role Ofélie a napodobuje výjev ze secesního obrazu Friedricha Heysera.

Heyserův olej na plátně představuje postavu Ofélie oděnou v bílém a obklopenou bílými lekníny. Přesný rok vzniku obrazu není znám, ale odborníci se domnívají, že pochází z období kolem roku 1900.

Malba zobrazuje mladou dánskou šlechtičnu Ofélii, která v původní hře Williama Shakespeara Hamlet smutkem zešílí a utopí se. Scénka z videoklipu Swift vykazuje podobnosti s dílem Heysera, řekl agentuře DPA ředitel Muzea Wiesbaden Andreas Henning.

Inspirace, nebo plagiát? Na Taylor Swift se snáší kritika ohledně většiny nových písní

Není ovšem jisté, zda přesně toto umělecké dílo sloužilo jako předloha pro píseň americké popové hvězdy, která je v současné době hitem číslo jedna jak ve Spojených státech, tak v Německu.

Henning řekl, že muzeum se již pokusilo zpěvačku kontaktovat. „Je to samozřejmě skvělá příležitost přilákat do muzea lidi, kteří nás ještě neznají,“ uvedl Henning. O víkendu do muzea v centrálním Německu dorazily stovky návštěvníků.

RECENZE: Záhada jménem Taylor Swift. Nad Showgirl ohrnuji nos a jdu si svou cestou

O něco známější zobrazení Ofélie od Johna Everetta Millaise, které je vystavené v londýnské galerii Tate, nevykazuje tolik podobností se ztvárněním role Swift jako právě obraz od Friedricha Heysera, napsal server ARTnews.

Pozdvižení kvůli Ofélii od Taylor Swift. Zvědavci táhli do muzea za její předlohou

