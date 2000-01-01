Pro jedny představoval symbol nově nabyté svobody, jiní ho považovali za necitlivý zásah do historické scenérie hlavního města. Tak či tak se dnes jedná o ikonické dílo, jež patří k nejfotogeničtějším stavbám naší metropole. Budova z dílny architektů Franka Gehryho a Vlada Miluniće oslaví letos 30 let od svého otevření. V interiéru lze od 22. dubna zhlédnout výstavu, která představí dosud nezveřejněné archivní materiály, původní vybavení i vstup do technického zázemí domu, kam se běžný návštěvník nedostane.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Domu se také přezdívá Ginger a Fred, což odkazuje na tanečníky Freda Astaira a Ginger Rogersovou. Přezdívka vznikla už v ateliéru architektů, původně pouze jako vtip narážející na tvar skleněné věže připomínající tanečnici.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Tančící dům stojí v místě, kde se původně nacházel činžovní dům, který však v roce 1945 podlehl bombardování amerických vojsk. O zastavění proluky se rozhodlo v roce 1963. K definitivní realizaci došlo však až o jednatřicet let později.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Část výstavy se zaměří na samotné architekty a další osobnosti. Návštěvníci uvidí osobní předměty a ocenění Vlada Miluniće a Václava Havla, který se zasloužil o vystavění ikonické budovy.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Expozice představí nově dohledané a dosud nikdy nezveřejněné fotografie ze stavby i rozsáhlou fotodokumentaci proměn domu za 30 let jeho existence.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Původně měl dům sloužit jako kulturní centrum Prahy s vyhlídkou na Hradčany. Nakonec se z něj stala administrativní budova pojišťovny Nationale-Nederlanden. Až po převzetí společností PSN se díky jejímu zakladateli Václavu Skalovi začala naplňovat původní vize Václava Havla otevřít stavbu veřejnosti. Vznikla tu galerie, později hotel, kavárna, restaurace a bar s vyhlídkou.
Autor: Petr Topič, MAFRA
„Expozice nabídne 3D vizualizaci Tančícího domu na velkých dotykových obrazovkách, rozkládací model budovy, lentikulární ,měňavky‘ i digitální prezentace na iPadech. Součástí doprovodného programu budou komentované prohlídky. Všechny termíny najdete na webu galerie,“ říká Robert Vůjtek, ředitel Galerie Tančící dům.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Návštěvníci uvidí materiály mapující historii místa na nároží Jiráskova náměstí a Rašínova nábřeží, včetně historických fotografií až z roku 1860.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Třicetiny tedy oslaví až za dva měsíce, výstava k výročí je však otevřena už nyní.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Výjimečným exponátem je model Tančícího domu od Franka Gehryho a Vlada Miluniće zapůjčený z Národní galerie Praha. K výročí vznikl také nový detailní model domu v měřítku 1:18 vysoký přes dva metry.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Z vrchního patra, kde se nachází restaurace, je úchvatný výhled na Vltavu i Pražský hrad.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Vrcholem devítipodlažní budovy je kopule s konstrukcí z trubek a síťoviny, jež má připomínat hlavu medúzy.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Kromě kavárny v přízemí a restaurace v horních patrech budovy slouží Tančící i jako kancelářský prostor.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Nevšední zážitek si mohou návštěvníci dopřát v průběhu celého roku ve formě noclehu. Tančící dům totiž slouží rovněž jako hotel často využívaný zahraničními turisty.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Expozice představí také artefakty spojené s architekturou a interiéry. K vidění budou originální skleněné stoly architektky Evy Jiřičné, původní dveře, osvětlení i kancelářský nábytek z devadesátých let.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Na výstavu o Tančícím domě dorazil i významný český architekt Josef Pleskot.
Autor: Petr Topič, MAFRA