Žiješ a tvoříš v Praze, ale narodila ses na Slovensku a z jedné strany pocházíš z maďarské rodiny, z druhé z rodiny židovské. A někde jsem četl, že máš údajně i romské kořeny. Říkám to dobře?
Ty romské kořeny neumím úplně dohledat, jen moje maďarská babička mi říkala, že má v rodině také romské předky. Ale ano, vlastně jsem taková menšina na čtvrtou.
Každopádně je to docela pestrá směsice. Jak se ti to přihodilo?
Dva blázni se rozhodli, že se vezmou, tak se mi to přihodilo. Moje maminka byla první z celé své židovské rodiny, která si vzala nežida. A bylo pro ni docela těžké si to vybojovat, ty dvě rodiny se navzájem strašně nesnášely. Já jsem měla moc ráda obě, obě mi připadají naprosto fascinující, každá má svou vlastní historii. Ale panovala mezi nimi obrovská nenávist. Bylo to dost drsné derby. Moje babičky, ani ta maďarská, ani ta židovská, se vlastně nikdy nesmířily s tím, že se naši dali dohromady.