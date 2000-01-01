náhledy
V pražském Uměleckoprůmyslovém museu otevřeli novou expozici nazvanou Study Room Jana Kaplického, která vznikla z pozůstalosti tohoto světoznámého architekta. Jejím jádrem je replika obývacího pokoje s pracovnou z bytu, v němž Kaplický v Londýně pobýval se svou druhou ženou Eliškou. Prohlédněte si ji na snímcích.
Autor: ČTK
Původně Kaplického studovna byla k vidění po omezenou dobu od roku 2024 v Ostravě, v Uměleckoprůmyslovém museu bude umístěna dlouhodobě.
Autor: ČTK
„Nakonec jsme vybrali jednu z místností u expozice Plejády skla,“ uvedl Vondráček. Nabízí se podle něj souvislost s architektovým otcem Josefem Kaplickým, který vychoval plejádu sklářů.
Autor: ČTK
Řešení studovny navrhl vedle studia Pulse Miloše Štěpaře také architekt a rodinný přítel Jakub Cigler, který vyšel z osobní zkušenosti. U Kaplického se podle něho v Londýně zul i prezident Václav Havel. „V ponožkách člověk to prostředí vnímá trochu jinak než v botách,“ řekl Cigler.
Autor: ČTK
Pamětníci podle kurátorky muzea Ivy Knobloch vzpomínají, jak si návštěvníci u Kaplických museli lehnout na sofa nezvyklého oválného tvaru. „Souvisí to s vášní Jana Kaplického pro kosmický výzkum, výzkum beztížného stavu,“ řekla Knobloch.
Autor: ČTK
Růžový koberec pokrýval vedle bytu také podlahu Kaplického londýnského ateliéru Future Systems. Vstup do studovny je ve tvaru velké klíčové dírky po rampě, inspirované dalšími Kaplického realizacemi.
Autor: ČTK
Kaplický Fuchsová po digitalizaci poskytla knihovně Uměleckoprůmyslového muzea Kaplického knihy a časopisy, a to i s jeho záložkami na původních místech. Digitalizovala se i Kaplickým podtržená místa. Kdo si originál publikace půjčí, může ji otevřít na stejném místě jako architekt. „Hned vám dojde, proč tam ta záložka je,“ uvedla architektova druhá žena.
Autor: ČTK
Kaplický z Československa emigroval po srpnu 1968. Vlastní projekční kancelář založil v roce 1979.
Autor: ČTK
Ateliér Future Systems spolupracoval s americkou NASA. První významnou a oceněnou realizací se v 90. letech stalo mediální centrum na stadionu Lord’s Cricket Ground.
Autor: ČTK
Obchodní dům Selfridges v Birminghamu pak navrhl ateliér Future Systems v roce 2003 jako organický, amébovitý tvar, pro který se vžil výraz blob. Jeho povrch tvoří 15.000 kruhových hliníkových disků na modré stěně.
Autor: ČTK
Naopak Kaplického návrh na budovu Národní knihovny na pražské Letné narazil na odpor politiků. Jedinou tuzemskou novostavbou podle Kaplického návrhu je tak funkcionalistická vila Františka a Ludmily Dvořákových na kopci nad pražským Braníkem z druhé poloviny 60. let.
Autor: ČTK
V první polovině 60. let Kaplický vyprojektoval ocelovou rampu u rodinného domu scénáristy a dramatika Jaroslava Dietla na pražské Ořechovce. Rampa podle publikace Alfabet pražské moderní architektury vedla ze zahrady k balkonu v prvním patře.
Autor: ČTK