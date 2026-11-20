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Recenze: Tučňáci z Madagaskaru 65 %, Muzzikanti 25 %, V dobrém i zlém 55 %, Fakjů pane učiteli 3 35 %, Noční běžec 50 %, Pán prstenů: Návrat krále 80 %, Nevědomí 65 %, Transformers 3 50 %, Gran Torino 80 %, Venom 40 %, Otec 65 %, Velká svatba 50 %, Milost 75 %, Hec 60 %, Duna: Část druhá 90 %, Akta X: Chci uvěřit 60 %, Motorkáři 60 %, 80 rozlícených novinářů 50 %
Agent 007 potvrzen. Robert Pattinson se stal novým Jamesem Bondem
Brit Robert Pattinson se stal novým představitelem Jamese Bonda. Ikonickou roli přebírá po Danielu Craigovi. Zvítězil tak v ostře sledovaném konkurzu v časech, kdy slavnou sérii čeká restart pod...
Neblázněte, za co bych se omlouval? Kozub o kritice za výraz „degeni“
Vlnu kritiky z řad veřejnosti, sportovců i známých osobností schytává herec a komik Štěpán Kozub kvůli nevybíravému slovu o znevýhodněných dětech, které nazval „degeny“. Redakce iDNES.cz oslovila...
Rychlý prachy. Prachař a Pšenička soupeří v prostředí internetového porna
Herec Tomas Sean Pšenička se z elegantního tanečníka soutěže StarDance promění v tvůrce porna. Společně s Františkem Prachařem si zahraje v novém filmu režiséra Adama Sedláka s názvem ...
Nový Bond má jedinečné prvenství. Změní se označení jeho funkce
Novým představitelem filmového agenta Jamese Bonda bude britský herec Robert Pattinson, kterého čeští diváci znají jako čaroděje Cedrika Diggoryho z Harryho Pottera nebo ze ságy Stmívání. Stane se...
Škodlivé, dehonestace. Kapelu The Tap Tap dopálila Kozubova slova o „degenech”
Na známého komika Štěpána Kozuba se sype kritika za jeho výstup, v němž děti s handicapem nazval „degeny“. Tepe do něj i kapela The Tap Tap, kterou tvoří lidé s různými zdravotními hendikepy. „Jediný...
TELEVIZIONÁŘ: Co dělat, když možná máte po svém boku Něžné monstrum
Do běžné distribuční sítě českých kin se dostane až po Novém roce, ale už nyní je snímek režisérky Marie Kreutzerové Něžné monstrum k vidění na Festivalu francouzského filmu a současně se vynořil v...
Nezvyklé sofa, vstup bez bot. Nahlédněte do pracovny architekta Kaplického
V pražském Uměleckoprůmyslovém museu otevřeli novou expozici nazvanou Study Room Jana Kaplického, která vznikla z pozůstalosti tohoto světoznámého architekta. Jejím jádrem je replika obývacího pokoje...
Dvě dekády na Route 66. Jak animák Auta měnil popkulturu i svět motorsportu
Když v roce 2006 vtrhl do kin červený závoďák s číslem 95 a sebevědomým úsměvem na nárazníku, málokdo tušil, že studio Pixar právě položilo základ jednomu z nejvýdělečnějších popkulturních fenoménů...
Je to střet generace Z s generací X, říká herec Shemar Moore o nové řadě S.W.A.T.
Seriál S.W.A.T. se vrací s novou řadou s podtitulem Vyhnanci. K vidění je od 19. listopadu na Canal+. Zpět je také hlavní postava, elitní policista Daniel „Hondo“ Harrelson. O tom, s čím bude muset v...
Neblázněte, za co bych se omlouval? Kozub o kritice za výraz „degeni“
Vlnu kritiky z řad veřejnosti, sportovců i známých osobností schytává herec a komik Štěpán Kozub kvůli nevybíravému slovu o znevýhodněných dětech, které nazval „degeny“. Redakce iDNES.cz oslovila...
Robert Pattinson jako James Bond? Pět důvodů, proč bude skvělý
Edward Cullen, Cedric Diggory, Batman. A teď oficiálně i James Bond. Robert Pattinson se stává novým agentem 007 a po měsících spekulací konečně víme, kdo převezme ikonickou roli po Danielu Craigovi....
RECENZE: Život je větší trest než smrt. Nové Hunger Games útočí na několika frontách
Šestý film podle knižní dystopické série Hunger Games s podtitulem Úsvit sklizně rozkrývá životní příběh vítěze 50. ročníku kruté reality show Haymitche Abernathyho. V druhém plánu se pak mimo jiné...
Schelingerův hit přezpíval Sofian Medjmedj pro pokračování Bobulí
Zpěvák Sofian Medjmedj natočil videoklip k nové interpretaci písně Léto s tebou z repertoáru Jiřího Schelingera. Skladba zazní v chystané komedii Bobule a bobulky; klip propojuje Sofianovo hudební...
Ryan Bel Air. Kvůli sázce si James Blunt oficiálně mění jméno podle aerolinky
Britský zpěvák James Blunt dodržel svůj propagační slib a po úspěchu nového alba Airplane Mode v britském žebříčku podal žádost o úřední změnu jména. V pondělí zveřejnil na Instagramu snímek...
Co poslouchat z české scény? Deset nových desek, které stojí za pozornost
Rozchody, stárnutí, tlak na výkon i maloměstské podivnosti. Domácí hudebníci na nových deskách čerpají z vlastních zkušeností, zkoušejí jiné postupy a pouštějí se za hranice známého zvuku. Vybrali...
Prodej bytu 1+kk, 24 m2, OV, ul. Narcisová, Praha 10 - Záběhlice
Narcisová, Praha 10 - Záběhlice
4 490 000 Kč
RECENZE: Vánoce jsou za rohem! Už máte kadicí špalek? ptá se Alena Mornštajnová
V posledních letech se úspěšná prozaička Alena Mornštajnová realizuje čím dál víc jako autorka knížek pro děti. Jednou má u ní hlavní roli trochu záhadný medvěd Teribear, jindy vystrašené strašidýlko...
Škodlivé, dehonestace. Kapelu The Tap Tap dopálila Kozubova slova o „degenech”
Na známého komika Štěpána Kozuba se sype kritika za jeho výstup, v němž děti s handicapem nazval „degeny“. Tepe do něj i kapela The Tap Tap, kterou tvoří lidé s různými zdravotními hendikepy. „Jediný...