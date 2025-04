Kvalitní život? Zajít na vernisáž a o víkendu na lyže, ne mít šest televizí, říká umělec

S vašimi díly se denně setkávají desetitisíce Pražanů, byť na ulici by vás nepoznali. Jak si u nás stojí soudobý mural art a pouliční umění? Můžeme stále mluvit nové formě umění?

Není úplně nová. Já jsem do Prahy přišel v roce 2015. Graffiti se tu dařilo. Co se pouličního umění týče... V Praze byly i street art festivaly, ale příliš se neposouvaly. Nicméně podhoubí tu bylo a já chtěl být jeho součástí. Najít zde umělce věnující se velkoformátovým venkovním obrazům je ale stále vzácné. Spočítal bych nás na prstech jedné ruky. Nejenom že místa je hodně, pouliční forma umění má mnoho co nabídnout. Pro mnohé se stala známější až s profláknutím lidí jako Banksy. Za sebe můžu říct, že po cestě do práce je lepší pozorovat umění něž komerční billboardy.

Vystudoval a vyrůstal jste v Kanadě, tvořil a vystavoval v Bostonu ale i Mekce street artu New Yorku. Proč jste se rozhodl zakotvit uprostřed Evropy?

To je dlouhý příběh. V roce 2013, dva měsíce potom, co jsme se s rodinou přestěhovali do Bostonu, se stal útok na Bostonský maraton. V Kanadě je obecně bezpečno, takže to pro nás byl šok, ošklivé přivítání. V Bostonu jsme platili za běžný byt v přepočtu 60 tisíc korun, přičemž dvě minuty od nás stály paláce multimilionářů, ale za další čtyři minuty už bylo příšerné ghetto. Tím chci říct, že život v Americe není pro každého. Mám na Boston skvělé vzpomínky, už jenom proto, že je blízko New Yorku, mohl jsem se umělecky realizovat. Manželka se ale necítila bezpečně.

A rozhodla Praha...

Napadla nás, koneckonců mám český pas. Nakonec jsme si řekli, proč to nezkusit. Z počátku na neurčito... Dnes bych ale zpátky do Kanady už asi nešel. Pro mě jako pro umělce je to tu ráj. Češi milují umění, hudbu i divadlo. Každý týden si zajdu na vernisáž. V Kanadě to takhle nemáme. A kdybych se v Praze nudil, v Berlíně jsem za čtyři hodiny, ve Vídni za pět a v Budapešti za šest. To jsou historická kulturní města, jaká v Kanadě nemáme. Víte, v Americe je všechno daleko, mnohdy drahé a na dluh. Amerika není bezpečná, zdravotní pojištění nemá ani zdaleka každý. Lidé tam žijí pro práci, v Evropě pracujeme pro život. Kvalitní život je zajít si na vernisáž a o víkendu na lyže, ne mít doma šest televizí. A taky je tu lepší pivo a hezčí holky!

David Strauzz (nar. 1976) je umělec smíšených médií, který v současnosti žije v Praze. Je rezidentním umělcem v Pragovka Art District. Narodil se českým přistěhovaleckým rodičům v Londýně v Ontariu v Kanadě. Studoval na OCAD University v Torontu. Po několika samostatných a skupinových výstavách v Massachusetts a New Yorku se odstěhoval do České republiky.

Chytnu vás za slovo. Ateliér máte na Žižkově, k tomu patří ulice v dobrém i zlém. Nedávno vás vykradli. A kvanta neforemných lidí v baloňácích, co táhnou dvě tašky jídla ve slevách... To mi taky jako ráj nepřijde. Nepřišla sem tato barbarská vlna jenom později?

Jo, Žižkov má problémy, ale řeší se. Za deset let tady už si troufnu říct, že jde o nejautentičtější čtvrť v Praze. Je upřímnější. Je to ulice.

Pojďme na muraly. Jak pouliční nástěnná malba vzniká?

Je to proces. Nikdo si nemůže začít malovat, kde se mu zamane. V Praze je asi deset takzvaných legálů, kde to jde. Muraly jsou specifické tím, že nejprve vnikne poptávka. Třeba už jenom proto, že majitel místo nelegálních graffiti nabídne svoji stěnu oficiálnímu pouličnímu umění. Sám si pak rozhodne, co na jeho zdi bude. Může to být i firma. Já namaluji obraz a přetřu ho antigraffiti nátěrem.

Graffiti vás ale předpokládám neobešlo. Maloval jste třeba i po vlacích?

Něco jsem pomaloval, ale nebyl jsem příliš aktivní. Writeři, kteří stále tvoří ilegálně, by mě možná nazvali loutkou. Mně to nevadí. Když jsem se v devatenácti kvůli vysoké škole přestěhoval do Toronta, v graffiti jsem pokračoval a policisté mě tehdy chytili. To už byl problém, protože měli fotky mých dalších prací. Týden si mě zvali na výslechy. Já na ostatní nežaloval, ale už to bylo nebezpečné.

Takhle skončilo hodně writerů...

Víte, můj otec byl v Ruskem okupovaném Československu fotograf, v sedmdesátých letech poslal přes hranice nějaké fotky a estébáci ho tehdy chytili, skončil ve vězení. Tehdy se mi rozsvítilo: táta hodně riskoval... Já se riziku vystavoval dobrovolně, ale hlavně pro sebe. Tak jsem nelegálních graffiti nechal. Zároveň se pouliční umění a muraly staly běžnou součástí popartu a já v něm mohl pokračovat dál.

Umění jste vystudoval a jste autorem plastik i obrazů. Co vás nyní zaměstnává nejvíce?

V poslední době hodně maluji abstraktní portréty. Snažím se sbírat lidské příběhy, ale spíš ty anonymní. Pracuji s lentikularitou, to moc lidí nedělá. Jde o optický efekt, pomocí kterého se mění výraz na portrétu podle úhlu pozorovatele. Znají ho všichni od dob Mony Lisy. Leonardo da Vinci ji namaloval tak, že se na vás stále dívá. Dneska si s ní lidé dělají selfíčka, ale kolik z nich si ji opravdu prohlídne? Já radši namaluji anonymní portrét. No a také dělám plastiky z recyklované materiálů, někdy z úplného odpadu.

Na Smíchově jste na Náměstí 14. října namaloval mural Olgy Scheinpflugové, Karla Čapka a Alberta Einsteina. To jsou velikáni, určitě ne anonymní. Jak vznikl?

Je to tak. Když jsem vystavoval v Itálii, místostarostové Prahy 5 viděli mé práce a oslovili mě, abych namaloval na Smíchově mural. Všichni tři jsou nějak spojeni se Smíchovem. Například Albert Einstein nedaleko odtud nějakou dobu bydlel. V Preslově ulici jsem pro město namaloval mural divadelníka Pavla Švandy a herečky Elišky Peškové.

Třeba tyhle dva nemusí mladší generace znát. Slouží vaše portréty i jako memento?

Mám české kořeny! Pořád zkoumám, kdo tady žil a co dělal.

Provozujete galerii MEGA v prostorách metra. To vás napadlo jak?

Dobré pražské galerie jako Trafo nebo Chemistry dají čas od času prostor pouličnímu umění. Ale třeba v Paříži a Berlíně má ulice desítky výstavních míst. Chtěl jsem něco takového přinést do Prahy. Takže jeden prostor čistě pro pouliční umění je v metru na stanici Karlovo náměstí. Je to úplný underground pro ty, kteří ještě jinde nevystavovali. MEGA znamená Metro Galerie. Provozuji ji pátým rokem, je to náročné, ale má to smysl. Během covidu to byla jediná galerie, která nikdy nezavřela!

Uvidíme letos vaše věci jinde než v metru nebo na zdech?

Ano. V Česku budu vystavovat v galeriích v Aši a Mostě. No a pokud vás stále baví moje muraly, tak si musím jeden opravit jeden na Petrském náměstí a na Praze 2 chystám nový v ulici Jana Masaryka.