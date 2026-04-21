Sochař Olbram Zoubek by oslavil stovku. Jeho poslední dílo čeká výstavní premiéra

Olbram Zoubek byl do revoluce žádaným výtvarníkem, jehož díla zdobí galerie, exteriéry i sbírky. Sám se považoval za řemeslníka a přiznával, že se občas pohybuje na hraně kýče. Zemřel 15. června 2017 ve věku 91 let. K jeho nedožitým 100. narozeninám připravila dcera Eva Zoubková výstavu v jeho bytě.
Olbram Zoubek (6. 11. 2014)

Olbram Zoubek (6. 11. 2014)

Olbram Zoubek a jeho socha pro pátera Josefa Toufara.
Sochy se liší od klasické tvorby Olbrama Zoubka, pohromadě je zřejmě již nebude...
Sochař Olbram Zoubek je známý i díky tomu, že v lednu 1969 sejmul posmrtnou...
Olbram Zoubek ve svém ateliéru
„Rád dělám sochy živé, které patří na déšť, mráz a vítr,“ říkal Zoubek. Hlavním tématem jeho tvorby byla lidská figura. Protáhlé postavy mužů a žen jsou obecně platnými symboly lidské existence, vztahů, víry či svobody. Inspiroval se vlastními prožitky, rodinou či vztahy k lidem okolo. Do ženských postav často přenášel svou první ženu, sochařku Evu Kmentovou, která zemřela v roce 1980, ale i druhou manželku, galeristku Marii Edlmanovou-Zoubkovou, s kterou se oženil v roce 1981. V mužských pak Zoubek nejednou promítal sám sebe. Velmi rád čerpal z mytologie a z antického Řecka.

Zoubkovy figurální plastiky, které jsou typické štíhlou vertikálou, modelací povrchu a výraznými gesty a postoji, jsou velmi dobře rozpoznatelné. Postavy na soklu často drží jen špičkami prstů u nohou, jejich tváře směřují vzhůru, ruce jsou vztyčené nebo se vznášejí. Sochař využíval rozličných materiálů, v oblibě měl osinkocement, bronz nebo olovo. Plastiky ještě někdy zvýrazňoval polychromováním a zlacením.

OBRAZEM: Socha pro Toufara i Ifigenie. Připomeňte si dílo Olbrama Zoubka

Zoubkův zajímavý život by se možná odvíjel jinak, nebýt jeho angažování se po sebeupálení Palacha. Až později se dozvěděl, že student byl vlastně jeho příbuzný - Zoubkův otec a Palachova matka byli totiž bratranec a sestřenice. Snímání jeho masky sochař označoval za svůj životní, až posvátný zážitek. „... nebyl to čin tvůrčí, ale občanský,“ řekl v jednom z rozhovorů Zoubek, který posléze vytvořil i náhrobek Jana Zajíce, Palachova následovníka.

Od 70. let, kdy nesměl vystavovat, pracoval spolu s podobně režimem postiženými výtvarníky Zdeňkem Palcrem, Stanislavem Podhrázským a Václavem Boštíkem jako restaurátor na renesančním zámku v Litomyšli. Strávil zde celkem 20 let, k 17 sezonám na zámku přidal Zoubek ještě tři další při práci na sochách v jeho okolí, na pivovaru či na sgrafitech na pedagogické škole. Litomyšl se stala jeho druhým domovem, ve sklepních sálech zámku má sochař dnes stálou expozici. V roce 1987 stál Zoubek u zrodu výstav s názvem Výtvarná Litomyšl, které se každoročně konají v domě U Rytířů.

Olbram Zoubek (6. 11. 2014)
Olbram Zoubek a jeho socha pro pátera Josefa Toufara.
Sochy se liší od klasické tvorby Olbrama Zoubka, pohromadě je zřejmě již nebude možné mimo výstavu spatřit.
Sochař Olbram Zoubek je známý i díky tomu, že v lednu 1969 sejmul posmrtnou masku Jana Palacha. Ve stejném roce vytvořil i jeho cementovou sochu nazvanou jednoduše Jan.
Rozporuplné reakce veřejnosti vzbudilo v roce 2002 odhalení Zoubkova Pomníku obětem komunismu na pražském Újezdě. Proti dílu, na němž se s ním podíleli také architekti Zdeněk Hölzl a Jan Kerel, organizoval protesty Milan Knížák se studenty Akademie výtvarného umění. Pomník tvoří zužující se betonové schodiště zakončené sedmi postavami v různých fázích dokončení. Symbolizují mukla - muže určeného k likvidaci. Jediná celá postava pak znázorňuje toho, kdo vytrval v boji za svobodu.

Zoubek se narodil v Praze na Žižkově v rodině bankovního úředníka. V mládí toužil být hercem, nakonec vystudoval pražskou Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v ateliéru Josefa Wagnera (1945 až 1952). Stal se členem Unie výtvarných umělců, skupiny Trasa, Nové skupiny a obnovené Umělecké besedy. V roce 1988 Zoubek podepsal Několik vět. S restaurováním přestal v roce 1994 s tím, že všechen čas chce věnovat vlastní tvorbě.

Na přelomu let 2013 a 2014 se konala sochařova velká retrospektiva v Jízdárně Pražského hradu. V roce 2016 měl Zoubek výstavu ke svým devadesátinám v Litomyšli. V únoru 2017 byla odhalena jím vytvořená socha v kostele v Zahrádce na Havlíčkobrodsku. Více než dvoumetrová plastika byla vytvořena na počest kněze Josefa Toufara ubitého komunisty, který v už zaniklé obci působil před svým odchodem do farnosti v nedaleké Číhošti.

Výstavy v Zoubkově bytě i v Praze

K současnému 100. výročí Zoubkova narození připravila jeho dcera Eva Zoubková výstavu v Zoubkově bytě v Litomyšli. Ve městě se také otevře upravená stálá expozice Zoubkových soch ve sklepení zámku a také mu bude odhalena pamětní deska.

K výročí Olbrama Zoubka je také v úterý v Ateliéru Věry a Vladimíra Janouškových k vidění výstava Dvojice – Eva Kmentová a Olbram Zoubek. Jde o komorní průřez dílem obou manželů, který čítá necelou desítku soch. Výstavní premiéru zde mimo jiné má vůbec poslední Zoubkův reliéf, na kterém pracoval v posledním roce života a který byl odlit až po jeho smrti v červnu 2017.

Výstava Dvojice - Eva Kmentová a Olbram Zoubek

Zoubek, který se rád hlásil k odkazu švýcarsko-italského sochaře Alberta Giacomettiho, byl držitelem řady ocenění za svou tvorbu i za své občanské postoje. V roce 1990 mu byla například udělena Národní cena České republiky, v roce 1996 získal medaili Za zásluhy a v roce 2015 pak o ministerstva kultury titul Rytíř české kultury.

Zoubek měl z prvního manželství dceru Polanu a syna Jasana, který je rovněž sochařem. Z druhou ženou pak dceru Evu.

Zemřel herec Jan Potměšil. Pohádkový švec Jíra i Martin z Bony a klid

Rozloučit se s herečkou Libuší Šafránkovou dorazil i její kolega Jan Potměšil...

Ve věku 60 let zemřel ve čtvrtek večer ve spánku po delší nemoci divadelní a filmový herec Jan Potměšil, sdělila jeho manželka Radka Potměšilová. Vzpomínku následně sdílel divadelní Spolek Kašpar, v...

Charlotte Gott startuje hudební kariéru. První singl vydá na své dvacetiny

Charlotte Gott oznámila vydání prvního singlu In Too Deep.

Dcera Karla Gotta Charlotte Ella oznámila svůj vstup do hudební branže. První autorskou skladbu natočila v Londýně. Spolupracovala na ní s autorem hitů Miley Cyrus nebo Jamese Blunta.

Tom Cruise s pivním mozolem a řídkou přehazovačkou. První záběry z filmu Digger

Tom Cruise a Alejandro G. I&#241;árritu představili očekávaný film Digger na...

Takhle Tom Cruise ještě v žádném svém filmu nevypadal. Kvůli postavě Diggera Rockwella nasadil prošedlou přehazovačku i pivní mozol. Satirická černá komedie Digger líčí příběh ropného barona, který...

Honzíku, tobě bych dal i svou dceru, řekl jsem mu. Smyczek vzpomíná na Potměšila

Veronika Jeníková a Jan Potměšil ve filmu Bony a klid (1988)

Režisér Karel Smyczek obsadil Jana Potměšila do syrového a dodnes působivého filmu Proč? o řádění fotbalových fanoušků a i do seriálu Třetí patro z prostředí učňovské mládeže. Při osobní vzpomínce na...

Zemřel Patrick Muldoon. Hrál v Melrose Place, Tak jde čas i Hvězdné pěchotě

Patrick Muldoon v seriálu Melrose Place

Ve věku 57 let zemřel americký herec Patrick Muldoon, který se proslavil v seriálech Tak jde čas, Melrose Place nebo akčním filmu Hvězdná pěchota. Podle serveru Deadline zemřel herec v neděli ráno...

Taková návštěva v Ulici dlouho nebyla. Vrací se postava, kterou nikdo nečekal

Hana Holišová jako Veronika Maléřová se vrací do seriálu Ulice

Do Ulice se vrací postava, která dlouho stála v pozadí. Teď přichází ve chvíli, kdy se dění začíná pořádně vyostřovat – a Veronika Maléřová u toho nebude jen náhodou.

21. dubna 2026

Všichni fotři jsou lotři. Robert De Niro a Ben Stiller se vrací, přibrali Arianu Grande

Robert De Niro a Ariana Grande ve filmu Všichni fotři jsou lotři

Úspěšná série Fotr je lotr s Robertem De Nirem a Benem Stillerem se dočkala dalšího pokračování. V listopadu bude mít premiéru film Všichni fotři jsou lotři, kde si kromě osvědčené dvojice zahraje...

20. dubna 2026  15:43

Eurovize 2026 ve Vídni: kdy začíná, kdo reprezentuje Česko a kde sledovat přenos

Zpěvák Daniel Žižka

Eurovision Song Contest (ESC), tedy Eurovize, je jednou z největších hudebních televizních show na světě. Soutěž každoročně spojuje desítky zemí a miliony diváků, kteří sledují originální vystoupení,...

20. dubna 2026  15:22

Jako by moje generace dospívala v citových rozvalinách, přemýšlí spisovatel Šindelka

Premium
Český spisovatel a scenárista Marek Šindelka. (1. dubna 2026)

Píše knihy nahuštěné melancholií, nehledící na literární formy. Teď vydává nový román, který v mnoha ohledech možná překvapí. Marek Šindelka se v Systémech něhy věnuje univerzálním lidským tématům,...

20. dubna 2026

Mezi hvězdami. Čtvrtá řada Bílého lotosu se odehraje na pozadí festivalu v Cannes

Sydney Sweeney v první řadě seriálu Bílý lotos (2021)

Režisér a scenárista Mike White začal na Francouzské riviéře natáčet čtvrtou řadu seriálu Bílý lotos z produkce HBO Original. V hlavních rolích se představí Helena Bonham Carterová, Vincent Cassel,...

20. dubna 2026  12:26

Soubor APHKHAZETI opět přijede do Prahy. Vystoupí v Nové Spirále jen jeden večer

Gruzínský státní balet APHKHAZETI spojuje gruzínský tanec se současnou...

Do Prahy opět míří APHKHAZETI. Tento sborem a živým orchestrem, který spojuje gruzínský tanec, hluboce zakořeněný v tradicích tohoto národa, se současnou choreografií a hudbou, vystoupí pouze jeden...

20. dubna 2026  12:14

Zemřel Patrick Muldoon. Hrál v Melrose Place, Tak jde čas i Hvězdné pěchotě

Patrick Muldoon v seriálu Melrose Place

Ve věku 57 let zemřel americký herec Patrick Muldoon, který se proslavil v seriálech Tak jde čas, Melrose Place nebo akčním filmu Hvězdná pěchota. Podle serveru Deadline zemřel herec v neděli ráno...

20. dubna 2026

RECENZE: Chemik a jitřenka. Duo Tomora debutuje jiskrným albem. Uslyšíme jej živě

Dvojice Tomora

Pod tajuplným názvem Tomora se skrývá společný projekt norské zpěvačky Aurory a britského producenta a skladatele Toma Rowlandse, poloviny dua The Chemical Brothers. Jejich hudební cesty už se v...

20. dubna 2026  8:58

Charlotte Gott startuje hudební kariéru. První singl vydá na své dvacetiny

Charlotte Gott oznámila vydání prvního singlu In Too Deep.

Dcera Karla Gotta Charlotte Ella oznámila svůj vstup do hudební branže. První autorskou skladbu natočila v Londýně. Spolupracovala na ní s autorem hitů Miley Cyrus nebo Jamese Blunta.

19. dubna 2026  19:03

Umíme hledat díry v systému, líčí oscaroví producenti. Po Putinovi natáčejí Orbána

Premium
Radovan Síbrt a Alžběta Karásková přivezli na Malou Skálu Oscara a cenu BAFTA....

Před měsícem si z Los Angeles odvezli nejprestižnější filmovou cenu za dánsko-český dokument Pan Nikdo proti Putinovi, který pojednává o ruské válečné propagandě v tamních školách. Producenti Alžběta...

19. dubna 2026

GLOSA: Krásný, ale nikoliv ztráty. Michal Prokop stále drží krok

Vánoční koncert zpěváka, bývalého politika a moderátora Michala Prokopa v Foru...

Michal Prokop oslaví v srpnu osmdesáté narozeniny. V tvůrčím důchodu byste ho však hledali marně. Právě naopak – i po desítkách let tvorby neustále dokazuje, že nepatří do starého železa a stále...

19. dubna 2026

