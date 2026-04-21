„Rád dělám sochy živé, které patří na déšť, mráz a vítr,“ říkal Zoubek. Hlavním tématem jeho tvorby byla lidská figura. Protáhlé postavy mužů a žen jsou obecně platnými symboly lidské existence, vztahů, víry či svobody. Inspiroval se vlastními prožitky, rodinou či vztahy k lidem okolo. Do ženských postav často přenášel svou první ženu, sochařku Evu Kmentovou, která zemřela v roce 1980, ale i druhou manželku, galeristku Marii Edlmanovou-Zoubkovou, s kterou se oženil v roce 1981. V mužských pak Zoubek nejednou promítal sám sebe. Velmi rád čerpal z mytologie a z antického Řecka.
Zoubkovy figurální plastiky, které jsou typické štíhlou vertikálou, modelací povrchu a výraznými gesty a postoji, jsou velmi dobře rozpoznatelné. Postavy na soklu často drží jen špičkami prstů u nohou, jejich tváře směřují vzhůru, ruce jsou vztyčené nebo se vznášejí. Sochař využíval rozličných materiálů, v oblibě měl osinkocement, bronz nebo olovo. Plastiky ještě někdy zvýrazňoval polychromováním a zlacením.
OBRAZEM: Socha pro Toufara i Ifigenie. Připomeňte si dílo Olbrama Zoubka
Zoubkův zajímavý život by se možná odvíjel jinak, nebýt jeho angažování se po sebeupálení Palacha. Až později se dozvěděl, že student byl vlastně jeho příbuzný - Zoubkův otec a Palachova matka byli totiž bratranec a sestřenice. Snímání jeho masky sochař označoval za svůj životní, až posvátný zážitek. „... nebyl to čin tvůrčí, ale občanský,“ řekl v jednom z rozhovorů Zoubek, který posléze vytvořil i náhrobek Jana Zajíce, Palachova následovníka.
Od 70. let, kdy nesměl vystavovat, pracoval spolu s podobně režimem postiženými výtvarníky Zdeňkem Palcrem, Stanislavem Podhrázským a Václavem Boštíkem jako restaurátor na renesančním zámku v Litomyšli. Strávil zde celkem 20 let, k 17 sezonám na zámku přidal Zoubek ještě tři další při práci na sochách v jeho okolí, na pivovaru či na sgrafitech na pedagogické škole. Litomyšl se stala jeho druhým domovem, ve sklepních sálech zámku má sochař dnes stálou expozici. V roce 1987 stál Zoubek u zrodu výstav s názvem Výtvarná Litomyšl, které se každoročně konají v domě U Rytířů.
Rozporuplné reakce veřejnosti vzbudilo v roce 2002 odhalení Zoubkova Pomníku obětem komunismu na pražském Újezdě. Proti dílu, na němž se s ním podíleli také architekti Zdeněk Hölzl a Jan Kerel, organizoval protesty Milan Knížák se studenty Akademie výtvarného umění. Pomník tvoří zužující se betonové schodiště zakončené sedmi postavami v různých fázích dokončení. Symbolizují mukla - muže určeného k likvidaci. Jediná celá postava pak znázorňuje toho, kdo vytrval v boji za svobodu.
Zoubek se narodil v Praze na Žižkově v rodině bankovního úředníka. V mládí toužil být hercem, nakonec vystudoval pražskou Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v ateliéru Josefa Wagnera (1945 až 1952). Stal se členem Unie výtvarných umělců, skupiny Trasa, Nové skupiny a obnovené Umělecké besedy. V roce 1988 Zoubek podepsal Několik vět. S restaurováním přestal v roce 1994 s tím, že všechen čas chce věnovat vlastní tvorbě.
Na přelomu let 2013 a 2014 se konala sochařova velká retrospektiva v Jízdárně Pražského hradu. V roce 2016 měl Zoubek výstavu ke svým devadesátinám v Litomyšli. V únoru 2017 byla odhalena jím vytvořená socha v kostele v Zahrádce na Havlíčkobrodsku. Více než dvoumetrová plastika byla vytvořena na počest kněze Josefa Toufara ubitého komunisty, který v už zaniklé obci působil před svým odchodem do farnosti v nedaleké Číhošti.
Výstavy v Zoubkově bytě i v Praze
K současnému 100. výročí Zoubkova narození připravila jeho dcera Eva Zoubková výstavu v Zoubkově bytě v Litomyšli. Ve městě se také otevře upravená stálá expozice Zoubkových soch ve sklepení zámku a také mu bude odhalena pamětní deska.
K výročí Olbrama Zoubka je také v úterý v Ateliéru Věry a Vladimíra Janouškových k vidění výstava Dvojice – Eva Kmentová a Olbram Zoubek. Jde o komorní průřez dílem obou manželů, který čítá necelou desítku soch. Výstavní premiéru zde mimo jiné má vůbec poslední Zoubkův reliéf, na kterém pracoval v posledním roce života a který byl odlit až po jeho smrti v červnu 2017.
Zoubek, který se rád hlásil k odkazu švýcarsko-italského sochaře Alberta Giacomettiho, byl držitelem řady ocenění za svou tvorbu i za své občanské postoje. V roce 1990 mu byla například udělena Národní cena České republiky, v roce 1996 získal medaili Za zásluhy a v roce 2015 pak o ministerstva kultury titul Rytíř české kultury.
Zoubek měl z prvního manželství dceru Polanu a syna Jasana, který je rovněž sochařem. Z druhou ženou pak dceru Evu.