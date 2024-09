Sochy ve veřejném prostoru brání třetí světové válce, říká Kurt Gebauer

Učíte stále na vysokých školách v Praze a Plzni. Jak se cítíte mezi dvacetiletými studenty?

Chodím s nimi na výstavy a do veřejného prostoru, kde jsou nějaké sochy, a pak o těch věcech diskutujeme. Taky dostanou úkol něco řešit. Ty lidi to úžasně zajímá, což je fajn. Dívat se na reál je důležité už proto, že jsme strašně ukecaná civilizace. Slova každý vnímá jinak, jinak jim rozumí a je jich nekonečná záplava. Vizuální zážitek je přitom naprosto dominantní, protože během zlomku sekundy vidíte realitu. Je zvláštní, že hodně lidi skoro nevnímá, co je obklopuje, nejsou na to cvičení.

A teď Adolf Putin a Ukrajina. Po nedávném druhém světovém masakru, kdy přes 50 milionů životů stál vrtoch debila, který se s partou pomatených rozhodl, že roztáhne Německo na všechny strany. Tihle nebezpeční trpaslíci musí zkamenět.