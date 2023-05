Výstava Budoucnost Slovanské epopeje představuje možná umístění Muchova díla

Výstava má podpořit hlavní město, které by mělo za necelé dva roky mít připravené řešení pro stálou expozici Slovanské epopeje. Na brífinku to uvedla kurátorka Galerie kritiků a kurátorka výstavy Slovanské epopeje v Japonsku Vlasta Čiháková Noshiro.

Výstava, která je pro veřejnost v prvním patře paláce Adria k vidění od úterý do 4. června, představuje alternativy pro umístění epopeje. Na panelech představuje pět možných umístění včetně Savarinu a Moravského Krumlova. Kromě nich jako nejvhodnější místa navrhuje rekonstruovaný Průmyslový palác, bývalé ledárny v Braníku a zámek na Zbraslavi.

Podle předsedy Spolku pro Slovanskou epopej Ondřeje Pechy navržené varianty odpovídají parametrům pro vhodné výstavní prostory, které vytvořil městský Institut plánování a rozvoje. „Varianta, která je prosazovaná, neodpovídá vůbec ničemu,“ řekl k umístění v Savarinu.

Plán magistrátu kritizuje také Muchova vnučka Jarmila Mucha Plocková. „Jsou tu dvě zásadní věci, se kterými nesouhlasím. Jednak nesouhlasím se samotnou dohodou, která byla před časem dojednána mezi Prahou a Johnem Muchou o umístění epopeje do podzemí obchodního centra. Druhá věc je, že jsem doposud nebyla k jednáním o umístění přizvána,“ uvedla na brífinku.

O jednání se podle svých slov dozvídá pouze z médií. „Pokud opět dojde k dohodě, ke které bych nebyl přizvaná, tak se samozřejmě budu bránit soudně,“ dodala.

Umístění se řeší skoro sto let

Alfons Mucha, který zemřel v roce 1939, odkázal svůj cyklus Praze s podmínkou, že pro něj zajistí důstojné výstavní prostory. To se zatím nestalo, trvalé prostory pro epopej se v metropoli hledají desítky let. Nyní jsou plátna do roku 2026 zapůjčena na zámek v Moravském Krumlově.

„Zkoumali jsme historii a musím říct, že Praha je často nezaslouženě pranýřovaná, že se nestarala a nepořídila pro epopej svatostánek,“ řekla Čiháková.

Náklady na přemisťování díla jsou podle ní velké, už v době dokončení epopeje se navíc objevovaly požadavky, aby se město nejprve zaměřilo na výstavbu galerie moderního umění. „Smutným faktem zůstává, že už to bude skoro sto let. Je třeba se vzpamatovat,“ dodala Čiháková.

Muchova epopej je velmi populární například v Japonsku. Právě tam pomáhala Čiháková spolu s Jiřím Muchou budovat sbírku malířových děl. Kurátorka na brífinku zavzpomínala na rok 2017, kdy byla Slovanská epopej vystavena v Tokiu. „Za tři měsíce přišlo 700 tisíc lidí. V poslední den přišlo 17 tisíc lidí. Neuvěřitelný úspěch,“ řekla Čiháková. Japonští kunsthistorikové podle ní vidí epopej jako jedinečné dílo. „Muchu považují skoro za svého autora,“ doplnila.