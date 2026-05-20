Sklář a designér Rony Plesl vystavil benátská zrcadla i sbírku současného umění

Autor: ,
  11:02
Sklář a designér Rony Plesl vystavil v pražské Galerii Magnus Art asi polovinu uměleckých děl ze své sbírky pod názvem To podstatné se děje mimochodem. Expozici, jež zahrnuje především díla předních současných tuzemských výtvarníků, lze navštívit do 15. srpna. Vidět zde lze také Pleslovy reliéfy na téma benátských zrcadel.
Pod názvem To podstatné se děje mimochodem vystavil sklářský sochař a designér Rony Plesl asi polovinu uměleckých děl ze své sbírky. Zahrnuje především díla předních současných tuzemských výtvarníků. | foto: ČTK

Plesl umění začal sbírat jako student. Autorem prvního díla, které koupil, byl maďarský malíř a grafik Victor Vasarely. Soustředit se pak začal na tuzemskou scénu. Jedinou zahraniční výjimkou na výstavě je tak mezi asi osmi desítkami děl vietnamsko-dánský umělec Danh Võ.

Plesl sbírá a vystavil díla tvůrců Josefa Bolfa, Ivana Pinkavy, Milana Knížáka, Ondřeje Filípka, Patrika Adamce, Jana Merty nebo Venduly Chalánkové. Ač se sám také věnuje sklu, má slabost pro další sklářské volné umělce a jejich pestrou tvorbu, ne jen plastiky.

Na výstavě jsou tak zastoupeni nejvýznamnější tvůrci se sklem Stanislav Libenský, Vladimír Kopecký, František Vízner a Václav Cigler, Libenský například kresbou.

Dílo Stanislava Kolíbala Plesl označil za geometrii věřícího člověka, jedná se o asambláž, kterou umělec nazval Geometrické cvičení. Mezi vystavené autory patří rovněž Jiří David, Kurt Gebauer, Karel Malich, Daniel Pitín. Dvě Knížákova díla, Design moderního ukřižování a Trůn, podle Plesla symbolizují jak veliké lidské ego, tak bázeň před tím, co ho přesahuje.

Plesl uvedl, že se jako pedagog pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové snaží dát prostor studentům. Od jednoho z mladých tvůrců, Ondřeje Filípka, pochází kontroverzní plastika nazvaná Zmrd. Ač se mnohým nelíbí, pro Plesla se jedná o pozitivní postavu, symbol hrdiny. „Je to postižený kluk, který musí každý den bojovat o jídlo, o své místo na zemi,“ řekl dnes sklářský výtvarník, designér a sběratel.

Plesl rovněž vystavil svá díla, mezi nimi tři reliéfy, které vytvořil v Toskánsku. Označil je za benátská zrcadla předělaná do meditativní polohy. Další benátské zrcadlo se srdcem uprostřed visí vedle. „Itálie mě celkově ovlivnila v komplexnosti, mám pocit, že všechno, co v životě dělám, musí být dotaženo do maxima,“ doplnil Plesl.

Galerie Magnus Art se snaží veřejnosti prezentovat výběr ze soukromých sbírek, Pleslova je už desátá v pořadí. Vstup na výstavu je zdarma. Název To podstatné se děje mimochodem je podle Plesla údajným citátem Johna Lennona.

Samotný Plesl je v tuzemsku známý i jako designér trofeje filmového Českého lva. Finální podobu získala v roce 2018 pod jeho vedením a mistrů sklářů z nižborské sklárny Rückl. V nedávném rozhovoru pro zpravodajský portál iDNES.cz umělec v minulosti přibližoval právě i vznik ikonické sošky.

