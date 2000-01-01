náhledy
Pražskou Kampu nově zdobí umělecké dílo Sametový most z dílny výtvarníka Petra Síse. Místo fádní zdi, která na místě po léta stála, zdobí břeh Vltavy impozantní mozaika připomínající zásadní události české historie. Hold vzdává i bývalým prezidentům Václavu Havlovi a Tomáši Garriguovi Masarykovi. V plné kráse si ji můžete prohlédnout okem naší fotografky.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Dílo tvoří 6300 ručně malovaných dlaždic, které vytvářejí obrazce po délce sedmdesát metrů. Zeď samotná je vysoká 3,4 metru.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Na obloucích mostu Sís výtvarně zpracoval některé milníky českých dějin v rozmezí let 1918 až 1989. Využil ale i motivy z dětských knih nebo své autobiografické publikace Zeď, která pojednává o životě za železnou oponou.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Právě k tvorbě pro nejmenší má výtvarník blízko. Sís patří k nejúspěšnějším současným českým ilustrátorům, je autorem tří desítek dětských knih, zhruba 60 knih pro děti a mládež ilustroval a jeho tvorba čítá také animované filmy nebo tapisérie.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Sametový most zobrazuje například výjevy z první republiky, dramatický Mnichov, Wintonovy vlaky, události roku 1968, pionýry, barevný bigbeat a nechybí ani Lennonova zeď.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Sedmasedmdesátiletý Sís je autorem čtyř mozaik ve stanicích newyorského metra. Ve svém rodném městě však doposud, kromě tapiserie na letišti Václava Havla, žádné trvale umístěné dílo neměl.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Celé dílo se nachází na náplavce naproti Střeleckému ostrovu na zdi, jež je poblíž Michnovského letohrádku. Slavnostní odhalení se konalo symbolicky 17. listopadu a již nyní přitahuje řady zvědavých kolemjdoucích.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Za své dílo získal Sís v Dánsku mezinárodní Cenu Hanse Christiana Andersena, nejvýznamnější poctu v dětské literatuře. Od prezidenta Petra Pavla obdržel v roce 2023 medaili Za zásluhy.
Autor: Anna Kristová, MAFRA