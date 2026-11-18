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Recenze: Invalida 60 %, Všechny cesty vedou do hrobu 40 %, Panenky na útěku 55 %, České století 60 %, Můj otec, kníže 60 %, Furiosa: Sága Šíleného Maxe 85 %, Dívka v pavoučí síti 55 %, Noční běžec 50 %, 80 rozlícených novinářů 50 %, Jedna bitva za druhou 70 %
Agent 007 potvrzen. Robert Pattinson se stal novým Jamesem Bondem
Brit Robert Pattinson se stal novým představitelem Jamese Bonda. Ikonickou roli přebírá po Danielu Craigovi. Zvítězil tak v ostře sledovaném konkurzu v časech, kdy slavnou sérii čeká restart pod...
Rychlý prachy. Prachař a Pšenička soupeří v prostředí internetového porna
Herec Tomas Sean Pšenička se z elegantního tanečníka soutěže StarDance promění v tvůrce porna. Společně s Františkem Prachařem si zahraje v novém filmu režiséra Adama Sedláka s názvem ...
Nový Bond má jedinečné prvenství. Změní se označení jeho funkce
Novým představitelem filmového agenta Jamese Bonda bude britský herec Robert Pattinson, kterého čeští diváci znají jako čaroděje Cedrika Diggoryho z Harryho Pottera nebo ze ságy Stmívání. Stane se...
Kdo byl nejlepší Bond? Připomeňte si všechny herce, kteří hráli agenta 007
Tvář nejslavnějšímu tajnému agentovi s číslem 007 za téměř 65 let propůjčilo šest herců, kteří se dohromady objevili ve dvaceti pěti (oficiálních) filmech. Poslední snímek Není čas zemřít, v němž se...
Poznáte Andílka z Kelly Family? V pražské Lucerně přitvrdil a dostal desku Kabátů
Shodil dlouhé blonďaté vlasy, nasadil dioptrické brýle a přitvrdil. Přesto fanoušci a především fanynky Angela Kellyho, nejmladšího člena devadesátkové rodinné kapely Kelly Family, stále svůj idol...
Projděte si nejlepší snímky podle Czech Press Photo. MAFRA má šest nominací
Soutěž Czech Press Photo odtajnila nominace svého již 32. ročníku. Fotografové MAFRA Anna Kristová, Petr Topič a Jan Zátorský jich letos posbírali celkem šest. Výsledky pořadatelé oznámí 11. ledna v...
Rekordní van Gogh. Čtvrtý nejdražší obraz všech dob provázel spor z časů nacismu
Obraz Châtaigniers en fleurs (Kvetoucí kaštany) od nizozemského malíře Vincenta van Gogha se v New Yorku vydražil za 190,4 milionu dolarů (téměř 4,3 miliardy korun). Jde o rekordní částku za dílo...
Zemřel Larry Poindexter. Tvář seriálů JAG, S.W.A.T., Přátelé či Tak jde čas srazilo auto
Ve věku 66 let zemřel americký herec Larry Poindexter. Diváci ho mohou znát například z akčního snímku S.W.A.T., seriálů Přátelé, JAG nebo Tak jde čas. Herec podlehl následkům zranění poté, co ho v...
Návrat průšviháře Laviho ke kořenům. Závěrečný Vyšehrad hlásí poslední klapku
Finální klapku má za sebou závěrečný díl komediální trilogie Vyšehrad. Tvůrci tak uzavřou jedno desetiletí fenoménu, který si z počátku získal popularitu jako internetový seriál. Do hry se opět vrátí...
Pattinson proti Bradu Pittovi? Hledá se nový padouch pro Jamese Bonda
Několik let se spekulovalo, kdo převezme po Danielu Craigovi roli Jamese Bonda. Sotva produkce oznámila na sociálních sítích, že novým agentem 007 bude Robert Pattinson, vynořily se nápady na to, kdo...
Nový Bond má jedinečné prvenství. Změní se označení jeho funkce
Novým představitelem filmového agenta Jamese Bonda bude britský herec Robert Pattinson, kterého čeští diváci znají jako čaroděje Cedrika Diggoryho z Harryho Pottera nebo ze ságy Stmívání. Stane se...
Výlet do Hunger Games. Do světa Panemu se můžete podívat už před premiérou
Do českých kin vstupuje nový díl dystopické ságy Hunger Games podle stejnojmenného románu spisovatelky Suzanne Collinsové. Slavnostní premiéru hostí ve čtvrtek pražské OC Westfield Chodov. Obchodní...
Masaryk, Mnichov i cinkání klíči. Podívejte se na mozaiku, kterou Sís ozdobil Kampu
Pražskou Kampu nově zdobí umělecké dílo Sametový most z dílny výtvarníka Petra Síse. Místo fádní zdi, která na místě po léta stála, zdobí břeh Vltavy impozantní mozaika připomínající zásadní události...
Miluju svůj počítač. Do Prahy přijede v dubnu hudebnice Ninajirachi
Australská producentka a dýdžejka Ninajirachi, vlastním jménem Nina Jo Wilsonová, vystoupí 19. dubna příštího roku v pražském klubu SaSaZu. Stane se tak v rámci jejího turné k debutovému albu I Love...
RECENZE: Sebeironik Ippolito možná hraje Rockyho lépe než sám Sylvester Stallone
Před padesáti lety se zrodil Rocky, teď přichází příběh o tom, jak se zrodil Sylvester Stallone, hlásá distribuční slogan novinky kin Já, Rocky. Přesnější, ač méně efektní by však bylo sdělení...
Prodej rekreačního objektu v zahrádkářské kolonii Orličan na Slezském Předměstí v Hradci Králové
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Pak už to bylo bez diskuze. Sám Jeff Bezos odkryl výběr nového Jamese Bonda
Původně byl proti, ovšem když jej spatřil na zkouškách, pochopil, kdo bude příští James Bond. Šéf Amazonu Jeff Bezos poodkryl výběr Roberta Pattinsona do slavné roli a taktéž skutečnost, že se sám...
Marek Eben slaví tisíc dílů Na plovárně. Jubilejním hostem bude Jesse Eisenberg
Pořad Na plovárně patří k nejdéle vysílaným a nejvýraznějším rozhovorovým formátům České televize. Ve středu 18. listopadu dosáhne na mimořádnou metu: odvysílá svůj tisící díl. Jubilejním hostem...