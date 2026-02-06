„Inavation Awards jsou v oboru audiovize, zážitkových technologií a kulturních instalací dlouhodobě považovány za ekvivalent Academy Awards – tedy „Oscary“ světa AV a imerzivních projektů,“ uvádí tisková zpráva autorů projektu.
Ocenění uděluje porota složená z kurátorů, technologických expertů lídrů globálního kreativního průmyslu. Porota ocenila především propojení digitálního umění, světla, zvuku a pohybů. To podle nich vytváří srozumitelný a zároveň ambiciózní kulturní formát.
Projekt, který se zrodil v historickém centru Prahy, tak uspěl v silné konkurenci z USA, Velké Británie, Asie nebo Blízkého východu. Cílem oceněného prostoru je podle autorů rozvíjet současné digitální a světelné umění, podporovat kreativní vzdělávání a přinášet do města formáty, které běžně vznikají jen ve světových metropolích.
„Toto ocenění potvrzuje, že i z Prahy může vzniknout projekt, který obstojí v globálním měřítku. Signal Space bereme jako dlouhodobý závazek vůči městu – jako důkaz, že současná kultura, technologie a vzdělávání mohou fungovat v historickém kontextu a přinášet mezinárodní uznání,“ říká zakladatel projektu Martin Pošta a dodává: „Jsme rádi, že se naše stálá expozice stala cílem nejen českých návštěvníků, ale také zahraničních turistů, kteří do Prahy přijíždějí právě kvůli Signal Space.“
Zastupitel hlavního města Prahy Tomáš Portlík později úspěch českého projektu také okomentoval. Podle něj vítězství jednoznačně potvrzuje světovou kvalitu Martina Pošty a jeho týmu. Ten podle jeho slov dokázal něco, co velmi obtížně snese srovnání. „Je to mimo jiné i zasloužené ocenění jeho dlouhodobého úsilí,“ komentoval.
Pražský radní pro kulturu Tomáš Slabihoudek pak doplnil, že získání ocenění není úspěchem jen pro galerii Signal Space, ale i pro celou Prahu. „Digitální umění je dynamicky se rozvíjející oblastí, ve které Praha dlouhodobě podporuje inovativní projekty s mezinárodním přesahem,“ říká Slabihoudek.