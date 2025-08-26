Signal Festival otevře stálou galerii digitálního umění v Staroměstské tržnici

  13:47
Signal Festival otevře na začátku letošního října v Praze stálou galerii digitálního a imerzivního umění s názvem Signal Space. Prostor zpřístupní v dlouhodobě uzavřené Staroměstské tržnici. Na ploše 2500 metrů čtverečních galerie propojí digitální umění, pohyb, světlo a zvuk s kreativitou a hravostí.
Ukázka umění z galerie Signal Space od studia Nohlab

Ukázka umění z galerie Signal Space od studia Nohlab | foto: Roberto Conti

Ukázka umění z galerie Signal Space od studia Playmodes
Ukázka umění z galerie Signal Space od studia Nohlab
Ukázka umění z galerie Signal Space od Ondřeje Zunky
Ukázka umění z galerie Signal Space od Ondřeje Zunky
Signal Space představí osm expozic českých i zahraničních umělců, kurátorskou platformu CzechBox věnovanou tuzemské digitální tvorbě, dětskou zónu Signal Playground a odpočinkový prostor pro návštěvníky.

„Festival se každoročně koná pouze čtyři dny, je pulzující – proměňuje veřejný prostor, pracuje s momentem překvapení a velkým publikem. Galerie Signal Space je oproti tomu intimnějším, hloubavějším prostorem. Festival je vstupní branou, galerie je pozvánkou k dalšímu objevování,“ sdělil zakladatel a kurátor galerie Signal Space a Signal Festivalu Martin Pošta.

Součástí galerie budou i dvě instalace, které se v Česku objeví poprvé, a to Immersive Space s projekcí na stěny i podlahu a zrcadlový Infinity Room, kde se umění ztrácí v nekonečném prostoru. Prostor je rozčleněn do osmi místností se stálými instalacemi.

Signal Festival opět rozsvítí Prahu, poprvé zamíří na věž Staroměstské radnice

Výstavní program bude dvakrát ročně obměňovaný. Důraz na dlouhodobou dramaturgii umožní vznik instalací, které si zaslouží soustředěnou pozornost.

Celkový zážitek rozšíří doprovodný program zahrnující diskuse, workshopy a vzdělávací aktivity. Jako první zde svou tvorbu vystaví designér a umělec Petr Pufler, známý jako Světlonoš, jehož instalace propojují přírodní materiály s působivými světelnými efekty.

Signal Space veřejnosti otevře dlouhodobě nepřístupnou Staroměstskou tržnici. Historická budova byla dokončená v roce 1896 podle návrhu Jindřicha Fialky. Díky tříletému pronájmu získá funkci celoroční kulturní platformy, kde se potkává historie s futuristickým obsahem. Financování galerie kombinuje vlastní zdroje Signal Festivalu a podporu od investorů.

Signal Festival poprvé míří na Hrad, v zahradách „přistanou“ mimozemšťani

„Staroměstská tržnice je místo s obrovským potenciálem a jako město usilujeme o to, aby v budoucnu opět plnila svou původní funkci. Dočasné umístění galerie považuji za skvělý nápad – cenné prostory v samotném srdci města ožijí uměním a místo toho, aby po dobu přípravy projektu zůstávaly prázdné, budou sloužit,“ podotkl náměstek pražského primátora Petr Hlaváček (STAN).

Pražská přehlídka digitální a kreativní kultury Signal Festival se letos v Praze uskuteční potřinácté. Umělci z celého světa při něm do veřejného prostoru umisťují díla, v nichž kombinují technologie, umění a architekturu. Letos se koná od 16. do 19. října.

4. září 2024
Vymklo se to jen jednou, obhajují Coldplay svou Kiss Cam. U polibkové show zůstanou

Kapela Coldplay neplánuje omezit či zrušit svou „polibkovou show“ během koncertů. Uvedl to zpěvák Chris Martin na koncertě v anglickém Hullu. Tzv. „Kiss Cam“ právě na koncertě Coldplay odhalila před...

25. srpna 2025  12:52

„Svobodnou Palestinu!“ volali rapeři Kneecap u Paříže. Festival přišel o dotace

Irská rapová skupina Kneecap během vystoupení na hudebním festivalu Rock en Seine na předměstí Paříže opět kritizovala Izrael za válku v Pásmu Gazy. Koncert se uskutečnil navzdory námitkám židovských...

25. srpna 2025  9:30

