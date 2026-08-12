Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

Mytologie, sci-fi i DNA. Signal Festival obohatí americko-tchajwanská dvojice

Autor: ,
  14:15
Generální zkouška Signal Festivalu 2025 v centru Prahy. (15. října 2025)

Generální zkouška Signal Festivalu 2025 v centru Prahy. (15. října 2025) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Galerie digitálního umění Signal Space získala prestižní mezinárodní ocenění...
Galerie digitálního umění Signal Space získala prestižní mezinárodní ocenění...
Galerie digitálního umění Signal Space získala prestižní mezinárodní ocenění...
Martin Pošta jako zakladatel projektu Signal Space, který získal prestižní...
53 fotografií
Americká umělkyně Laurie Andersonová a její tchajwanský kolega Chuang Sin-Čchien vytvořili pro letošního pražský Signal Festival společnou imerzivní instalaci Na Měsíc. Dílo budou moci návštěvníci vidět v placené zóně Divadla X10, a to v části festivalu Signal Inside. Site-specific inscenaci připravuje Laterna magika Národního divadla, která se po krátké odmlce na festival vrací. Letošní 14. ročník Signal Festivalu se uskuteční od 15. do 18. října.

V placené zóně Signal Inside letos bude osm instalací. Tahákem je podle ředitele a zakladatele festivalu Martina Pošty právě práce Andersonové a Sin-Čchiena. Divák se má v jejich společném díle vydat na cestu inspirovanou mytologií, vědou i science fiction mezi souhvězdími připomínajícími ohrožené druhy, krajinou struktur DNA i kolem opuštěných technologických trosek.

Devětasedmdesátiletá Newyorčanka Andersonová patří mezi průkopnice videoartu. Dříve se proslavila multimediálními představeními, v nichž účinkuje jako výtvarnice, skladatelka, básnířka, fotografka, filmařka, zpěvačka či instrumentalistka.

OBRAZEM: Souhvězdí i apokalypsa v plamenech. Prahu rozzářil Signal Festival

Inscenace Laterny Magiky Národního divadla v režii uměleckého ředitele Radima Vizváryho dostala název Voda. Propojí nonverbální divadlo, videomapping, akrobacii a živý zpěv na hudbu Martina Hůly.

Novinkou v placené části festivalu bude také instalace nazvaná MIMIC.2. Mezinárodní kolektiv mediálních umělců Media.tribe v ní kombinuje světlo s laserovými projekcemi, LED obrazovkami a animacemi generovanými v reálném čase. Diváci ji uvidí ve vstupní hale právnické fakulty.

Do Kampusu Hybernská organizátoři umístí zvukový robot slovenského umělce Jána Šicka. Interaktivní instalaci může probudit k životu každý příchozí. Mechaniku, digitální zvuky a robotiku je možné ovládat pomocí ručně vyráběných objektů inspirovaných tradičními tvary, včetně dřevěných hraček. Vizuální podoba robota čerpá ze slovenského lidového umění i modernismu.

Signal Festival otevře stálou galerii digitálního umění v Staroměstské tržnici

Festival, jehož se obvykle účastní kolem půl milionu účastníků, se bude odehrávat i na dalších místech. „Jedna z festivalových tras navíc letos poprvé povede pražskou čtvrtí, kde Signal Festival dosud nebyl. Která to bude, ale zatím neprozradíme,“ řekl Pošta.

Jednodenní vstupenka na Signal Inside bude stát 340 korun, čtyřdenní 440 korun. Vstupenka Signal Universe za 740 korun nabídne také vstup do galerie digitálního umění Signal Space. Ve veřejné části festivalu zatím organizátoři avizovali dílo Brána imaginace. Autorem je vizuální umělec Milan Cais, který je také zpěvákem a bubeníkem skupiny Tata Bojs.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

Letnou zaplavily davy. Koncert Marka Ztraceného přinesl hity i dojemné chvíle

Koncert Marka Ztraceného na Letné (7. srpna 2026)

Zpěvák Marek Ztracený v pátek večer na dvouhodinovém koncertu na Letné nabídl většinu hitů ze své osmnáctileté kariéry. Vystoupení podle pořadatelů navštívilo víc než 70 tisíc fanoušků. Jako...

Dokázal to, chválí Ztraceného manželka a Bouček. Na koncertě byli i Donutil či Jágr

Marek Ztracený je první český interpret, který uspořádal megakoncert na...

Koncert Marka Ztraceného si nenechala ujít řada známých osobností. Ve VIP zóně bylo možné potkat Richarda Genzera, Leoše Mareše, Jaromíra Jágra nebo třeba Miroslava Donutila. Nechyběla ani Ztraceného...

RECENZE: Když ztracená Bára Poláková randí s feministou Markem Adamczykem

Premium
Marek Adamczyk a Barbora Poláková v Rande s feministou

Sršatá energie a herecká souhra Marka Adamczyka a Báry Polákové dělá z komedie Rande s feministou událost. Loňskou novinku nyní na své letní scéně hraje pražské Divadlo Ungelt.

Podívejte se, jak Ztracený zazářil na Letné. Zrušený ohňostroj fanouškům nechyběl

„Ztracená rodina“ zaplnila v pátek Letenskou pláň a Marek Ztracený se tak stal...

„Ztracená rodina“ zaplnila v pátek Letenskou pláň a Marek Ztracený se tak stal historicky prvním českým interpretem, kterému se to podařilo. Finále s obřím ohňostrojem se sice nekonalo, ale vizuální...

David Koller na Friends Fest nedorazil. Pořadatelé museli narychlo měnit program

Festival Friends Fest v Pardubicích. (8. srpna 2026)

Na letošním Friends Festu v Pardubicích bylo k vidění vše, co k němu každoročně patří. Od amerických aut, motorek a hudby až po pořádné burgery. Jen jeden z hlavních taháků jaksi chyběl. David Koller...

Praha jako lokace Netflixu. V září začne natáčení seriálu podle knihy Dana Browna

Na tiskové konferenci vystoupil americký spisovatel Dan Brown, který představil...

V září spustí v Praze platforma Netflix natáčení seriálu Tajemství všech tajemství podle zatím poslední stejnojmenné knihy známého spisovatele Dana Browna. Děj knihy začíná v české metropoli a...

12. srpna 2026  17:03

Gladiátor Russell Crowe příští rok zahraje se svou kapelou v pražském Fóru Karlín

Russell Crowe ve Velkém sále Thermalu osobně uvedl snímek Master & Commander:...

Australský herec Russell Crowe dorazí v příštím roce do Prahy. Jako hudebník se představí s kapelou The Gentlemen Barbers 23. května ve Foru Karlín, kde zahájí evropské turné. Koncert se uskuteční ve...

12. srpna 2026  15:35

Mytologie, sci-fi i DNA. Signal Festival obohatí americko-tchajwanská dvojice

Generální zkouška Signal Festivalu 2025 v centru Prahy. (15. října 2025)

Americká umělkyně Laurie Andersonová a její tchajwanský kolega Chuang Sin-Čchien vytvořili pro letošního pražský Signal Festival společnou imerzivní instalaci Na Měsíc. Dílo budou moci návštěvníci...

12. srpna 2026  14:15

Jako zamlada. ČT uvede seriál Na tělo o srazu spolužáků v krizi středního věku

Premium
Ukázka ze seriálu České televize Na tělo

Česká televize uvede začátkem září devítidílný komediální seriál Na tělo. Příběh ze života padesátníků, kteří se po třiceti letech od maturity chystají připomenout si bouřlivé mládí na divokém...

12. srpna 2026

Zpěvák Rod Stewart zrušil část turné v USA. Podrobil se operaci srdce

Koncert Roda Stewarta v O2 areně (3. července 2024, Praha)

Britská hudební legenda sir Rod Stewart z důvodu operaci srdce zrušil závěrečnou část svého koncertního turné ve Spojených státech. Mezi zrušenými koncerty 81letého zpěváka je několik plánovaných...

12. srpna 2026  13:12

Ewa Farna slaví narozeniny. Óčko připomene milníky její kariéry

Ewa Farna na festivalu Benátská! s Impulsem v Liberci (26. července 2025)

U příležitosti 33. narozenin Ewy Farne odvysílá Óčko ve středu dokument mapující 20 let její kariéry prostřednictvím archivních záběrů. Počínaje písní Měls mě vůbec rád. Až po letošní tři koncerty v...

12. srpna 2026  12:10

Pocit závratě i mrazení. Praha znovu hostí festival nového cirkusu Letní Letná

Záběr z představení Wolf, které soubor Circa v létě představí na festivalu...

V Letenských sadech začíná již 23. ročník festivalu nového cirkusového umění Letní Letná. Akce přilákala pro letošek kromě tuzemského zastoupení například známé soubory z Francie, Švýcarska i...

12. srpna 2026  11:11

Vždyť z toho budou lidi zvracet, bál se zpěvák Metalliky. Balada zbořila hitparády

Při koncertu Metalliky se zachvěla země. Vědci jev popsali jako Metallica Quake

Fanoušci působili znuděně, tři členové kapely se rozváděli a natáčení stálo přes milion dolarů. Zpěvák James Hetfield se děsil toho, jak lidé přijmou od metalové kapely milostnou baladu. Výsledkem...

12. srpna 2026  8:37

OBRAZEM: Magie čísla. Herec a režisér Ondřej Kepka představuje fotoknihu The Eight

Ukázky z fotoknihy Ondřeje Kepky The Eight

Režisér a herec Ondřej Kepka je rovněž náruživým fotografem. Jeho aktuální projekt The Eight zahrnuje výstavu v galerii Kryt na zámku Klášterec nad Ohří a stejnojmennou fotografickou knihu, kterou...

12. srpna 2026

Český film Neporazitelní chystá anglickou verzi. Připravuje se uvedení v USA

Ivan Trojan na tiskovce k filmu Neporazitelní (8. července 2025).

Tým českého filmu Neporazitelní dokončuje anglický dabing a s americkým distributorem Highland Film Group připravuje uvedení v USA a na dalších zahraničních trzích. Producent filmu Petr Jákl do...

11. srpna 2026  17:08

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Měchy mi šlapala i manželka, jiný z toho vysílením málem omdlel. Varhaník vypráví

Premium
Viktora vyučuje na plzeňské konzervatoři a na pražské AMU.

Česko je varhanní velmocí, v kostelích jsou jich tisíce. Aby varhany fungovaly, musí se na ně hrát. „Je to jako s autem: když nejezdíte, stav se začne zhoršovat,“ říká varhaník Adam Viktora pro...

11. srpna 2026

StarDance, třetí Docent i Gerta Schnirch. Česká televize ukázala podzimní program

Lucie Žáčková a Aneta Vignerová v seriálu Na tělo

Česká televize představila podzimní programové schéma. Diváky čeká dvoudílný film Gerta Schnirch, třetí řadu série Docent, návrat StarDance, nový formát Talk show Na jednoho nebo zásadní proměna...

11. srpna 2026  12:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×