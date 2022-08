Zemřel karikaturista Jean-Jacques Sempé, tvůrce malého Mikuláše

Sempé, který se narodil 17. srpna 1932 ve francouzském Bordeaux, zkrášlil svými obrázky desítky knih a jeho kresby se objevovaly v prestižních listech, jako je The New Yorker, Paris Match či L’Express. Čeští čtenáři ale budou jeho jméno mít navždy spojené s příběhy neposedného Mikuláše, kterému Sempé vdechl život jako začínající umělec v polovině 50. let.

Sempé byl přitom znám takřka výhradně jako člen dua Sempé–Goscinny, jež má na svědomí čtenářsky tak úspěšné příběhy party rošťáků v čele s malým Mikulášem. Nejen ve Francii, ale zejména v Německu, v Británii a ve Spojených státech byl Sempé ceněn jako člen výrazné generační skupiny kreslířů, jejichž práce se již od šedesátých let objevují na stránkách důležitých světových periodik, jako je třeba americký prestižní týdeník New Yorker.

Sempé vydal i několik titulů, kde se věnoval svému oblíbenému jazzu, sám totiž hrál na piano. Celkem publikoval šestadvacet knih.

„S Goscinnym jsme se sešli, když jemu bylo šestadvacet, mně ještě o tři roky méně. Vyprávěl jsem mu své vzpomínky na dětství, leccos jsme si také přimysleli... On tomu dal konečnou textovou podobu, já kreslil. Stali jsme se přáteli, vídali jsme se takřka denně,“ popisoval Sempé vznik Mikuláše.

Sám Sempé prý se snad jako kluk podobal nejvíce právě Mikulášovi „Hlavně proto, že má rád fotbal, a já jsem také vášnivý příznivec fotbalu.“ Sempého nejmilejší figurkou byl prý asi Celestýn. „Je to šprt, a tak mu trochu ubližují. Cítím s ním.“

Dnes je Mikuláš & spol. hrdinou hned několika dětských generací. „Ale bylo velmi těžké přesvědčit Albatros, aby příběhy vydal. Tvrdili, že jsou pro děti moc složité. Teprve, když měly ohromný úspěch časopisecky, v Květech a v Ohníčku, vyšly knižně,“ vzpomíná Tamara Sýkorová, překladatelka Mikuláše do češtiny.

Sempé k tomu dodal: „To je všude, i ve Francii, stejné, i tam říkali, že děti neporozumí.“ Neměli pravdu, Mikulášovy patálie se staly dětskou klasikou.

Na dráhu ilustrátora se přitom Jean-Jacques Sempé dal vlastně náhodou. „Jako mladík jsem pracoval v továrně na žárovky, pak přišla vojna, a když jsem se vrátil, dlouho jsem nemohl najít práci. Abych nezešílel, začal jsem kreslit a pokoušel se vnutit své kresby do nejrůznějších časopisů,“ vzpomínal na dobu, kdy mu bylo devatenáct let a teprve hledal svůj strohý, ale na první pohled rozeznatelný styl. Jak sám říká, příliš talentu nepobral, svůj úspěch si musel odpracovat.

Humorné Mikulášovy patálie se staly nezapomenutelnou četbou mnoha dětí. V češtině vyšly poprvé roku 1970.