Jsem pyšný, že jsem ještě naživu, ostatní už pochcípali. Saudek bilancuje svou práci

„Je to všechno dávno. Ty fotografie jsou staré 60 až 70 let, a myslím, že dost často vás také prověří. Jsem rád, že mohu vystavovat v hlavním městě,“ říká Saudek, který patří k nejvýznamnějším postavám české kultury druhé poloviny 20. století.

Výstava je průřezem jeho tvorby i životních etap. A jak na ně Saudek nahlíží dnes? „Bilancuje člověk, když mu je devadesát let? Vůbec ne. Já mám ještě nějaký malý dítě, nemusí být moje, ale byla to sranda celkem. Život byl sranda. Napřed jsem byl chudý, potom bohatý, a teď jsem zase chudý. Několik lidí se o mě stará, tak je to dobrý,“ říká s nadsázkou.

„Když jsem byl mladý, tak bylo období, že jsem neměl ani halíř, ale to je dávno. Teď je to ale nejlepší. Celá tahle země vzkvétá – ano, myslím to vážně,“ dodává Saudek

Saudek je známý svým osobitým humorem i otevřeností. „Jsem pyšný na to, že jsem ještě naživu, protože ostatní už pochcípali,“ nešetří upřímností. Jeho největším tématem vždy byla láska, tělo a vztahy: „Jo, láska a vášeň jsou dobré věci, ale vždycky jsem si na tom vylámal zuby. Léta mám po boku Pavlínu. Je výborná, ale nestíhá vařit.“

Jako vyučený fotograf se i ve vysokém věku nejraději baví o řemesle: „Nejlépe ze všeho mi jde rozmlouvat o fotografii. Několikrát jsem byl milionář, pak zase ne, ale stálo to za to.“

Výstava v Central Gallery potrvá až do 12. února 2026 a nabídne i doprovodný program. Jak říká sám Saudek: „Život je krásný!“