Bude to velká připomínka Davida Lynche, zve kurátor na výstavu jeho obrazů

Na výstavě Davida Lynche: V Plamenech jste spolupracovali přímo se studiem Davida Lynche a jeho zastupující galerií Pace v Los Angeles. Jak se vám s nimi podařilo spojit?

Spojení se studiem jsme navázali prostřednictvím pařížské Item éditions, což je galerie a tiskárna, se kterou Lynch dlouhodobě spolupracoval. My jsme od nich měli zapůjčené litografie na výstavě Kafkaesque v loňském roce, právě od Davida Lynche. To bylo poprvé, kdy se jeho výtvarné dílo u nás objevilo. Tehdy jsme se prostřednictvím té galerie propojili přímo se studiem i s Davidem Lynchem a tu výstavu jsme začali společně připravovat. A protože ho zastupuje galerie Pace v Los Angeles, tak bylo přirozené, že jsme se spojili i s nimi.

Ovlivní jeho smrt nějak tuto spolupráci?

To se v tuhle chvíli, protože to je velmi čerstvé, dá těžko předpokládat. Ta spolupráce byla doposud velice dobrá, panovala z toho radost a nadšení. Všichni jsme se těšili, včetně lidí ze studia. Situace je teď samozřejmě nejasná, ale nemáme informace, že by se něco měnilo, takže dál pracujeme a výstavu připravujeme.

Bude nutné výstavu koncepčně upravit? Zůstane v ní důraz na nejnovější práce z posledních sedmi let?

To je také otevřené. Já bych to nerad měnil, protože to výstavu dělá v kontextu jiných výstav Davida Lynche unikátní. A toho bychom se neradi zřekli. Tam je paradoxní to, že ta výstava se jmenuje V Plamenech (Up in Flames). Ten název už existuje dlouho a teď, vzhledem k požárům v Los Angeles, to získalo úplně novou rovinu.

Zůstane datum vernisáže a uvedení výstavy 23. dubna 2025?

Pořád s tím termínem počítáme. Ale ta událost se stala včera a varianty jsou samozřejmě různé. Zatím nemáme žádnou indícii, že by se něco měnilo, takže to měnit nechci. Ono se to totiž, kdyby se všechno podařilo, může stát takovou velkou evropskou připomínkou Lynche, poprvé od jeho úmrtí. Což jsme nepředpokládali, ale může to být vnímané jako uctění jeho památky.

V České republice půjde o první detailní představení jeho výtvarné tvorby. Kde se objevil nápad ji připravit právě na rok 2025?

Ten nápad byl spojený s možností kontaktovat přímo studio. Idea výstavu připravit je velmi stará, třeba deset, patnáct let. Ale z mého pohledu byla klíčovou podmínkou spolupráce se studiem, respektive s Lynchem. A to se podařilo až na začátku minulého roku, kdy jsme se domluvili na prvním realistickém termínu.

Co všechno výstava představí? Spojí jeho výtvarné umění i s hudbou a filmem?

Lynch je absolvent umělecké školy. On studoval malířství a sochařství a výtvarně tvořit nikdy nepřestal, i když začal dělat filmy. Takže jeho tvorba je velmi časově rozsáhlá. My budeme mít nejstarší práce z poloviny šedesátých let a nejnovější z loňského roku. Budou to kresby, obrazy, objekty, instalace, fotografie, grafické práce a tak dále. Nebudeme používat ukázky z těch klasických, známých filmů, ty filmy poběží v kinech v rámci doprovodných programů. My ukážeme ty krátké, experimentální videa a animace, které jsou spíš součástí nějakého videoartu, sféry vizuálního umění.

Jak byste Lynche jako výtvarníka přiblížil lidem, kteří ho znají převážně jako režiséra?

V Lynchově tvorbě jsou reflektovány v řadě případů i určité motivy, které se objevují i v jeho filmech. On pro filmy často vytvářel i dekorace sám, stavěl nábytek... Ta vizualita je tam výrazná i bez toho, aniž bychom věděli, že to je primárně malíř a sochař.

Ale to výtvarné dílo může být i pro některé filmové znalce klíčem, jak tu Lynchovu filmovou tvorbu vidět třeba jinak. Vlastně ani my se na ta jeho díla nedíváme čistě jako na výtvarné práce, ale se znalostí těch filmů. Je to velmi provázané i včetně hudby, kterou on sám vydával. Takže je to součást celku. Některé instalace, co budou na výstavě, obsahují hudbu, takže i tam ta zvuková rovina bude poměrně výrazná.

Řekl jste, že byl primárně malíř a sochař. Vnímáte to tak, i když se proslavil jako režisér seriálu Twin Peaks či filmu Mazací hlava?

On o sobě vždycky mluvil jako o malíři. Že to je to, čím chce být. A postupně ho začal zajímat motiv pohybu v obraze nebo určité fáze děje nebo příběhu a to ho dovedlo k filmu. Já myslím, že samozřejmě bude globálně vždycky známý jako filmař, ale ta výtvarná rovina je stejně důležitá.

Protože ta díla by zcela jistě obstála bez ohledu na to, že jejich autorem je slavný režisér. To si myslím, že je důležité říct, že to nebyla kuriozita, že to byl slavný režisér a ještě maloval, ale že jeho výtvarný projekt je natolik výrazný, že na té scéně obstojí.

Poslední celovečerní film vydal Lynch v roce 2006, poté až v roce 2017 pokračování seriálu Městečko Twin Peaks. Věnoval se v této době spíše výtvarnému umění? Kdy bylo pro tuto jeho tvorbu nejplodnější období?

Ta výstava ukáže, že se tomu všemu věnoval kontinuálně. Že tam nebyl žádný rozdíl, že by třeba jenom točil. Ale byly etapy plodnější a méně plodné a samozřejmě v té době, kdy už netočil, výtvarná tvorba bylo to hlavní, čemu se věnoval.

Jak jste nakousl, David Lynch se věnoval i hudbě. Ještě 2. srpna loňského roku vydal desku Cellophane memories se zpěvačkou Chrystabell. Pracoval tedy do poslední chvíle?

Určitě ano. Já jsem se s ním osobně sešel v září u něj doma a byl ve velmi dobré kondici. My jsme spolu mluvili asi hodinu, o výstavě a o dalších věcech. Už tehdy se vědělo, že má rozedmu plic a že je velmi náchylný na jakoukoli infekci, nebo něco podobného. Takže od roku 2020 už nikam nejezdil a minimálně opouštěl svůj dům.

Potkal jste ho tedy i osobně – jak byste Lynche popsal jako umělce a jako člověka?

Jako umělce jsem ho vnímal už předtím jako pozoruhodnou, pro mě velmi důležitou osobnost. A lidsky mi to jenom potvrdilo očekávání, že to byl velmi vstřícný, milý, otevřený člověk s mně sympatickým smyslem pro humor, určitou nadsázku, ironii a přehánění. Je to velká škoda, protože myslím, že nejen umělecky, ale i lidsky na něj řada lidí vzpomíná podobně. A ovlivnil umělecké kariéry velkého množství herců nebo lidí, kteří se spojili s filmem.

Vy, jako historik umění, jste Lynche vnímal dříve jako režiséra, nebo jako výtvarníka?

Já jsem ho znal dříve jako režiséra. To bylo na počátku devadesátých let, kdy se jeho filmy začaly u nás promítat. To, že se věnuje výtvarnému umění, jsem zjistil poměrně záhy, po několika letech. Řekněme někdy v polovině devadesátých let vyšla kniha, taková Lynchova monografie. Tam to bylo zmíněno v podstatě jako takový detail. Ale už to stačilo, abych se o to začal dál zajímat a tato výstava je vlastně výsledkem.