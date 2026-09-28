Jaký Burianův obraz pračlověka máte nejraději?
Spíš než jeden je to cyklus obrazů, jemuž říkám v narážce na Slovanskou epopej Alfonse Muchy Kromaňonská epopej. Většina z nich je z roku 1958 a Burian je maloval pro knihu nakladatelství Artia Prehistoric Man, která vyšla v mnoha zemích světa. Najdete v ní jak neandertálce, tak kromaňonce. (Kromaňonec pochází z Afriky a je to přímý předek dnešních lidí, neandertálec se vyvinul samostatně v Evropě a Asii a vymřel, i když zhruba 1 % až 2 % dnešní DNA máme od neandertálců – oba druhy totiž žily v Evropě tisíce let vedle sebe a docházelo mezi nimi k míšení. Neandertálci byli menší, kolem 165 cm v průměru, robustní a extrémně svalnatí, kromaňonci byli vyšší – často nad 180 cm –, štíhlejší a měli lehčí kostru, pozn. red.)
A u kromaňonců, kteří nám byli už hodně podobní, je u Buriana patrná oslava života divokých lidí nezkažených civilizací. Pro něj byli kromaňonci vlastně indiáni pravěku. Na jejich obrazech je vidět, s jakou obrovskou chutí je maloval. Vyznával rousseauovskou představu, že člověk byl původně dobrý a morální a že ho zkazila až civilizace. Je to sice vědecky nesmysl, ale hezká romantická představa. A Burian tenhle filozofický koncept oslavuje.
A neandertálci?
Tam vidíte naopak temnou atmosféru, z níž je patrné, jak těžce neandertálci bojovali s podnebím a přírodou. Ty obrazy jsou syrové a melancholické. Žádná radost jako u tvořivých kromaňonců. Burian do toho vkládal i mimovědecké aspekty a své emoce. Přece jen byl umělec.
Burian pro něj udělal jednu obálku, ovšem tak, aby to nebylo poznat. Je na ní ilustrace mrtvého vojáka v zákopu, fakt drsná a pěkná věc. Podepsal to jménem Holborn. Jenže jeho styl byl naprosto jasný, takže když přišel k Vilímkovi do práce, všichni na něj: Dobrý den, pane Holborn.