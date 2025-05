„V Tančícím domě jsem fotil, ale nikdy nevystavoval. Proto jsem upřímně rád, že v něm několik měsíců budou tančit i moje fotografie,“ říká Vano, který touto výstavou symbolicky uzavírá svou tvůrčí dráhu.

Výstava s prostým názvem Robert Vano je rozdělena do tematických celků, které návštěvníky provedou nejen časem, ale i místy, kde fotograf tvořil – od New Yorku přes Milán a Paříž až po Prahu, která se stala jeho domovem.

Platinotypie je fotografická technika, která využívá sole platiny (nebo palladia) k vytvoření obrazu. Na rozdíl od běžných stříbro-želatinových fotografií je výsledný obraz mimořádně trvanlivý a nevybledne ani po stovkách let.

K vidění jsou portréty osobností, intimní mužské akty, poetická zátiší a díla vytvořená vzácnou technikou platinotypie, kterou Vano považuje za svou srdeční záležitost. „S platinotypií jsem začínal, když všichni přešli na digitál. Platinové fotky, které dělám, vydrží tisíce let,“ dodává autor.

Součástí expozice jsou i dosud nepublikované snímky ze 70. a 80. let, nová tvorba ovlivněná estetikou Miroslava Tichého a Sarah Moon, materiály z osobního archivu, zvukové a video nahrávky i dokumentární film Robert Vano – Příběh člověka režiséra Adolfa Ziky.

„Robert Vano má výrazný rukopis. Mezi stovkami snímků bezpečně poznáte ten jeho. Jsme poctěni, že si pro svou retrospektivu vybral právě naši galerii,“ dodal k výstavě ředitel galerie Robert Vůjtek.

Nehezké vzpomínky na setkání s Warholem

Fotograf Robert Vano.

Vano během své kariéry spolupracoval s řadou osobností světové umělecké a módní scény. Setkal se například s americkým malířem a grafikem Andym Warholem. „Na toto setkání nemám příliš dobré vzpomínky. Andy byl dost odtažitý a komunikoval jen přes asistenty. Nosil s sebou polaroid, kterým mě také vyfotil,“ vzpomíná Vano.

Výstava úzce souvisí s vydáním autorovy stejnojmenné knihy, která na více než 300 stranách obsahuje přes 280 fotografií, včetně snímků z osobního archivu a dosud nezveřejněných kinofilmů. „Před rokem jsem kvůli zdravotnímu stavu nevěděl, co se mnou bude. Měl jsem velmi silný vnitřní pocit, že musím udělat ještě poslední velkou knihu, která by vše rekapitulovala od začátku do konce,“ prozradil fotograf. Výstava, která taktéž zrcadlí jeho život, je otevřena denně od 9:00 do 19:00, včetně svátků.