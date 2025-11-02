S jeho tvorbou a životem se můžete do dubna 2026 seznámit na retrospektivní výstavě Robert Vano v pražské Galerii Tančící dům.
Byl jste hodné dítě?
Můj příchod na svět provázejí tři pětky. Narodil jsem se 5. 5. v 5 hodin odpoledne. Maminka říkala, že jsem byl strašné dítě, takový „malý ďábel“. Kdybych se narodil o měsíc později, měl bych v datu narození tři šestky, ďábelské číslo.
Přijeli, svázali mě a autem odvezli do svého domu, kde mě zavřeli ve sklepě. Nosili mi jídlo a prý jsem pořád spal, nebo křičel, že až odejdu, všechny je zabiju.