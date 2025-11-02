Fetoval jsem, kdykoliv to šlo. Robert Vano o drogách, emigraci i o tom, proč je sám

Robert Vano, 2021 | foto: Petr KozlíkMAFRA

Pavla Matějů
  20:00
Dokážu se zamilovat třeba i do italské židle, usmívá se s nadsázkou Robert Vano, když má jmenovat své lásky. Jeho celoživotní láskou je však fotografie. První námluvy zkoušel už ve čtrnácti letech, kdy mu otec daroval první fotoaparát. Tehdy ještě netušil, že za svou nejsilnější touhou a splněným snem bude muset emigrovat a tvrdě pracovat. Dnes je celosvětově uznávaným fotografem.

S jeho tvorbou a životem se můžete do dubna 2026 seznámit na retrospektivní výstavě Robert Vano v pražské Galerii Tančící dům.

Byl jste hodné dítě?
Můj příchod na svět provázejí tři pětky. Narodil jsem se 5. 5. v 5 hodin odpoledne. Maminka říkala, že jsem byl strašné dítě, takový „malý ďábel“. Kdybych se narodil o měsíc později, měl bych v datu narození tři šestky, ďábelské číslo.

Přijeli, svázali mě a autem odvezli do svého domu, kde mě zavřeli ve sklepě. Nosili mi jídlo a prý jsem pořád spal, nebo křičel, že až odejdu, všechny je zabiju.

