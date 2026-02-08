Malou Rosie vyfotil bez kalhotek, skandální výstava zažehla kulturní válku

Strašně rád fotil květiny. Především tulipány, orchideje, kornoutice, lilie. Jejich křehké, něžné květy s masivními pestíky mu nejspíš cosi připomínaly.
Možná ty vyrýsované černé kluky z New Yorku, které portrétoval jak je pánbůh stvořil. Občas zachytil jen jejich ebenové pyje čouhající z nedbale rozepnutých kalhot, jindy ke ztopořenému pohlaví přidal namířený revolver.
A pak tady je „portfolio X“. Možná nejprovokativnější fotografická série dvacátého století ukázala homosexuální sado maso scénu v New Yorku v brutálním, pornografickém detailu. Její autor se vůbec netajil, že není jen jejím fascinovaným pozorovatelem, ale i aktivním účastníkem.
Muž v kožené masce močí do úst klečícímu milenci.
Detail malíčku zastrčeného do močové trubice černého penisu.
Chlupatá ruka zaražená až po zápěstí do bolestivě roztaženého řitního otvoru.
Autoportrét: Fotograf v kožené věstě a kozačkách se obrací do objektivu. V zadnici má zastrčený býkovec, v ruce svírá dálkovou spoušť (k nahlédnutí třeba zde).
Robert Mapplethorpe se s tím skutečně nemazal, jeho bouřlivé soukromí a umělecké dílo se mu před objektivem dokonale promísily. Pro jedny padlý anděl, kluk z katolické rodiny hledající agónii i extázi v sadomasochistickém sexu. Pro jiné pozér, který se snažil ze své neskrývané homosexuality udělat skandál v době, kdy to ještě někoho mohlo pobouřit.
Ke stejnému hodnocení ostatně došel i slavný kritik Robert Hughes:
„Jeho newyorský ateliér jsem poprvé navštívil v roce 1970. V té době jeho dílo spočívalo ve fetišistických, ale banálních fotkách svalnatých chlapů. K tomu leopardí slipy, náplasti, skvrny od hnisu. Vydržel jsem tam čtyřicet minut a pokud byste mi tehdy na rozloučenou řekli, že člověk s tak malým talentem bude za dvacet let slavný jako Jackson Pollock a jeho dílo způsobí skandál ohrožující rovnováhu mezi muzei a vládou USA, tak bych vám řekl, že jste blázen.“
Problematické podtóny
Mapplethorpe se onoho skandálu nedožil. Zemřel ve dvaačtyřiceti letech na AIDS jen pár měsíců před tím, než nad jeho fotkami vzplála jedna z největších kulturních válek reaganovské Ameriky. Na jedné straně ctitelé konzervativních hodnot, proti nim zuřící umělci a bojovníci proti cenzuře ohánějící se prvním dodatkem ústavy.
Aféru rozpoutala jeho putovní výstava The Perfect Moment. Expozice čítající sto padesát fotek doprovázených básněmi Patti Smith (punková zpěvačka byla autorovou partnerkou v začátcích jeho kariéry) odstartovala v zimě 1988 a postupně měla objet sedm měst. Na třetí zastávce, ve Washingtonu D.C., začaly problémy.
Nemohly za to jen homoerotické a sado maso fotky vystavené ve speciálně odděleném prostoru. Mnohé diváky pobouřily Mapplethorpovy portréty dětí. Nebo spíš akty. Například snímek „Rosie“ zobrazující čtyřletou dceru britské aristokratky Lady Beatrix Nevillové.
Dívenka sedí na kamenné lavičce s nedbale roztaženýma nohama. Pod letními šatičkami nic nemá. „Fotografie malé Rose v sobě nese problematické podtóny. Přestože je oblečená, nevědomky odhaluje své genitálie, což diváka staví do poněkud nepříjemné pozice. Její výraz navíc lze číst jako ostražitost,“ píše deník The New York Times.
Fotograf diváka skutečně staví do nekomfortní pozice: do pozice pedofilního voyeura. Nejspíš to dobře věděl. „Děti jsou sexuální bytosti. Ale je to myšlenka, která je pro většinu lidí velmi nepříjemná,“ prohlásil jednou.
Dalším skandálním exponátem byl portrét pětiletého chlapce jménem Jesse McBride. Stojí zcela nahý na sametem potaženém křesle. Mapplethorpe ho vyfotil v roce 1976 a matka malého Jesse si fotku nezbedného syna vystavila doma. „Podle mě je to krásná fotka. Nikdy jsem o tom nepochybovala,“ svěřila se listu Washington Post.
Nutno dodat, že děti svých známých a kamarádů fotil běžně. Vždy se svolením rodičů, někdy i na jejich žádost. „Robert děti rozhodně nezneužíval, choval se k nim báječně. Mluvil s nimi jako rovný s rovným, respektoval je. A ony v jeho přítomnosti byly zcela přirozené. Nikdy by jim neudělal něco, co by nechtěly,“ vzpomínal malíř Brice Marden.
Jenže dětské akty visící vedle drsných výjevů ze slavného sado maso gay klubu Mineshaft byly na některé konzervativní politiky už moc. Ve Washingtonu výstavu po sílícím nátlaku vlivných kongresmanů na poslední chvíli zrušili. Vedení se bálo, že přijde o peníze z federálního rozpočtu. Naštvaní umělci pak Mapplethorpovy fotky promítali na fasádu galerie.
Ještě dramatičtější scény nastaly o devět měsíců později v Cincinnati. Do místního muzea vpadla policie, vyvedla stovky návštěvníků, výstavu zavřela a a ředitele muzea Dennise Barrie obvinila z veřejného pohoršování. Bylo to poprvé v dějinách Spojených států, kdy umělecká galerie čelila stíhání za to, co vystavuje. A malá Rosie se spolu s dalšími čtyřmi snímky stala hlavním důkazem obžaloby.
„Stydím se už jen za to, že o tom s vámi mluvím. Stydím se mluvit se svou ženou,“ čílil se nad necudnou fotkou republikánský senátor Jesse Helms. „Tenhle Mapplethorpe byl veřejně známý homosexuál. Už je mrtvý, ale to homosexuální téma se nese celou jeho tvorbou,“ dodal politik považovaný za vlajkonoše náboženské konzervativní pravice (a jednoho z tvůrců Reaganovy zahraniční politiky).
Helms později navrhoval, aby z federálních peněz nemohly být udíleny umělecké granty na podporu materiálů zobrazujících „sexuální nebo vyměšovací aktivity či orgány“. „Pokud někdo chce kreslit sprosťárny na zdi pánských záchodků, tak prosím. Ale daňoví poplatníci mu nebudou kupovat křídy,“ vysvětloval.
Povyk kolem výstavy Perfect Moment (ale i slavného Krista naloženého v moči) tak přerostl ve spor o veřejnou morálku, cenzuru a vliv americké vlády na umělecké instituce. V galeriích zavládla paranoia, že by jim republikánská administrativa mohla přiškrtit granty, pokud výstavní program nepřizpůsobí vkusu konzervativců.
K soudu s Dennisem Barrie se tak upínaly zraky celé Ameriky. Byl to bizár: obžaloba si jako znalkyni pozvala evangelikální aktivistku, jejíž jediná zkušenost s uměním spočívala ve skládání písniček pro dětskou show Kapitán Klokan. Na straně obhajoby zase přední kunsthistorici zaskočené porotě vysvětlovali estetické kvality fotek análního fistingu.
Porota nakonec došla k závěru, že ředitel muzea se proti veřejné morálce nijak neprohřešil. Co je a co není umění, nemají posuzovat politici a soudy. O dva roky později se podobné kulturní války dočkalo i Československo: možná si vzpomínáte na poprask kolem nahatého Ježíška Franty od Martina Velíška. Co by asi tehdy ve Znojmě řekli na ztopořené černé penisy...
Skandál každopádně zajistil Mapplethorpovi nehynoucí slávu. Jen v Ohiu jeho výstavu navštívilo 80 tisíc lidí, jeho fotky dnes visí v nejprestižnějších amerických galeriích. Strašidelný autoportrét s lebkou pořízený krátce před smrtí se před devíti lety prodal za 450 tisíc dolarů (asi 9,2 milionu korun).
Jeho homoerotické a sadomasochistické fotky dnes už zdaleka tak nešokují jako na sklonku osmdesátých let, přestože mohou být stále bolestivé na pohled. Jeho dětské akty však stále mají v sobě potenciál diváka znejistit.
A některé dokonce mohou přivést do problémů. Před devíti lety v jedné texaské knihovně zadrželi návštěvníka, který si na veřejném počítači prohlížel Mapplethorpovy fotky a přefotil si na mobil genitálie malé Rosie. Za držení dětské pornografie dostal dva roky vězení.
A co na to Rosie? Dnes je jí třiapadesát let a za svou odhalenou fotku se nijak nestydí. „Je to kouzelná fotografie. Ukazuje dětskou nevinnost. Je na ní jen jedna nepřirozená věc, a to že jsem na sobě měla šaty. Ve skutečnosti existuje jen velmi málo mých fotek z té doby, na kterých jsem byla oblečená,“ prohlásila před třiceti lety, když kolem jejího snímku vypukl poprask i v Londýně.