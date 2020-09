Reportáž ze zákulisí výstavy. Podívali jsme se tváří v tvář Rembrandtovi

Pojďme si ten klenot pražské Národní galerie aspoň krátce představit. Olejomalba Učenec ve studovně z roku 1634 má na šířku 135 a na výšku 141 centimetrů a je to jediný Rembrandtův obraz v českých sbírkách. Jeho hodnota by se na burze mohla pohybovat kolem půl miliardy korun. Není divu, že se stane zlatým hřebem na unikátní výstavě, která do Paláce Kinských na Staroměstském náměstí bezpochyby přiláká spoustu milovníků umění.