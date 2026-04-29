Pozor, koušou svými algoritmy. Děsiví robopsi mají tváře Muska, Kima či Bezose

  12:48
Berlínské muzeum Neue Nationalgalerie láká návštěvníky na vskutku nevšední exponáty. V jedné z výstavních místností se po podlaze pohybují robotiční psi s realistickými hlavami výrazných světových osobností. Najít zde lze třeba IT velikány Elona Muska a Marka Zuckerberga, malíře Pabla Picassa nebo severokorejského diktátora Kim Čong-una.

Roboti se po místnosti volně pohybují a občas vypouštějí tištěné snímky svého okolí, které předtím zachytili pomocí vestavěných kamer. Každý výtvor zobrazuje úryvek reality přetvořený umělou inteligencí (AI) tak, aby reprezentoval světonázor a podstatu lidské předlohy daného pejska.

Podle organizátorů berlínské výstavy se jedná o umělecký komentář k dnešní době, kdy jsou naše vnímání formována vlivem algoritmů a technologických platforem.

Roboti jsou součástí interaktivní instalace amerického umělce Beepleho (vlastním jménem Mike Winkelmann), která je v současné době k vidění v berlínské Neue Nationalgalerie. Dílo s názvem „Regular Animals“ bylo poprvé představeno už na veletrhu Art Basel Miami Beach 2025.

„V minulosti byl náš pohled na svět částečně formován tím, jak jej vnímali umělci. Způsob, jakým maloval Picasso, naše vnímání světa změnil. Jak Warhol hovořil o konzumerismu a popkultuře, tyto jevy změnilo,“ řekl Beeple agentuře AP.

Podle jeho názoru je nyní je náš pohled na svět formován technologickými miliardáři, kteří vlastní výkonné algoritmy rozhodující o tom, co uvidíme a co ne.

„To je obrovská moc, kterou jsme podle mě ještě plně nepochopili. Zejména proto, že když chtějí něco změnit, nemusí lobovat u OSN. Nemusí prosazovat nic v Kongresu ani v EU, stačí, když se probudí a změní algoritmy,“ dodal umělec.

Kurátorka výstavy Lisa Bottiová uvedla, že AI je jedním z jevů, které dnes nejvíce ovlivňují naše životy, a že muzea jsou místy, kde může společnost o takových proměnách přemýšlet.

Beeple je grafický designér z Jižní Karolíny, který se věnuje nejrůznějším formám digitálního umění. Je jedním ze zakladatelů hnutí „everyday“ v oblasti 3D grafiky. Jeho smyslem je každý den vytvořit jeden obrázek a zveřejnit jej na internetu.

