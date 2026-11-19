Do letošního ročníku se přihlásilo téměř 250 fotografek a fotografů s celkem 5 228 snímky. Velké sucho, náledí, maďarské volby, ale i zlínský požár či olympiáda. To je jen zlomek témat, které letos nejvíce zaujaly.
Úspěch opět slaví fotografové mediálního domu MAFRA, šanci mají letos hned šestkrát. V kategorii Aktualita to je Anna Kristová s momentkou zachycující kluzký chodník a Petr Topič se sérií věnovanou problematice takzvaného overturismu.
V kategorii Reportáž zaujala Kristové série věnovaná putování vánočního stromku na Staroměstské náměstí. Naše fotoreportérka má pak do třetice šanci v kategorii Každodenní život, kde bojuje s černobílou sérií nazvanou Pohlazení po duši.
Fotograf Jan Zátorský zaujal porotu portrétem olympijské vítězky Zuzany Maděrové v kategorii Lidé, o kterých se mluví. Petr Topič pak ještě soutěží v kategorii Člověk a životní prostředí se sérií věnovanou návratu bongů horských do jejich původního prostředí.
Mezinárodní porota zasedala 21. a 22. října v galerii Czech Photo Centre v Praze. Předsedal jí Petr Mlch, šéfredaktor fotobanky ČTK. Dalšími členy byli Emilio Morenatti (Associated Press, Španělsko), Dana Kyndrová (dokumentární fotografka, Česká republika), Michal Růžička (MF DNES, Česká republika) a Adrian Evans (Panos Pictures, Velká Británie).
Nominace zahrnují celkem devět soutěžních kategorií a představují výrazná svědectví současné fotožurnalistiky. „Soutěž pokračuje v podpoře dokumentární fotografie z českých regionů. Kategorie Život v Česku dává prostor také dlouhodobým projektům, zatímco Projekt Evropa umožňuje představit fotografické práce autorů z evropských zemí a rozšiřuje pohled na události za hranicemi České republiky,“ uvedli pořadatelé s ohledem na dvě kategorie, jež přibyly teprve loni.
Výsledné pořadí v soutěžních kategoriích a držitel titulu Fotografie roku budou zveřejněni až během slavnostního ceremoniálu 11. ledna od 19 hodin v Západní dvoraně Národního muzea. Součástí projektu bude také výstava Czech Press Photo 2026 v Nové budově Národního muzea.
Na dalším listu najdete všechny nominace na Czech Press Photo 2026.