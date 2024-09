Úspěch na Instagramu dnes může zajímat i sběratele umění, říká šéfka Prague Art Week

„Několik umělců mladší generace mi říkalo, že některé ze sběratelů instagramové prezentace opravdu zajímají, ale nejsou to ti sběratelé, kteří disponují většími finančními prostředky a budují sbírky v rámci stovek kusů. Zajímají spíš ty, kdo se sbíráním začínají a ještě si nevytvořili vztah s umělci, galeristy a kurátory. Pro ně to může být způsob, jak celkem bezbariérově proniknout do tohoto prostředí a pak se začít lépe orientovat,“ říká Bakešová, která založila Prague Art Week (PAW) v roce 2022.

Jakými slovy by charakterizovala současnou pražskou galerijní scénu? „Je hodně otevřená, z velké části nezávislá a myslím, že i hodně kreativní,“ uvádí. V Praze se letos koná čtvrtý ročník PAW, po světě však institut „týdnů umění“ funguje dlouhodobě: blízko Praze třeba ve Vídni, kde jej pořádají už dvacet let.

Charaktery a povahy galerií i galeristů se liší. Musí ředitelka takové akce někdy ovládat i umění diplomacie? „Určitě. Osobně jsem se díky tomu hodně naučila a hodně jsem v mnoha ohledech vyrostla. Profesionálové na poli umění si naštěstí jsou vědomi toho, že umělecký svět funguje jako živý ekosystém, a že nekomerční galerie mohou fungovat jako živná půda a podhoubí, které zprostředkovává mladé umělce těm galeriím, které už jsou komerční – a ty pak zprostředkovávají díla, které se skrze ně dostanou do oběhu. Všichni rozumní manažeři našeho oboru jsou s tímhle obeznámeni a jsou vlastně rádi za to, že mají možnost se propojit,“ odpovídá.

Odstranit bariéry

A co říká na již léta trvající debaty o tom, že Češi do galerií nechodí a když už chodí, tak tomu, co v nich vidí, nerozumí? „Já si myslím, že Češi, potažmo Pražané, jsou velice kulturní a za kulturou chodí. Jen musí výtvarné umění ještě více zapracovat na tom, aby odstranilo některé bariéry, které lidem v návštěvě galerie nebo muzea brání,“ říká. „Je fajn, když se pak konají akce typu Prague Art Week, které mají nejširší nabídku a v programu si mohou návštěvníci najít takovou věc, která jim vyhovuje a které „porozumí“. Třeba věc čistě vizuální, čistě formalistickou. Každý dokáže ocenit hezky kvalitně namalovanou malbu. A tady od těch věcí se pak třeba posunout k umění, které vyžaduje větší diváckou účast,“ dodává.

Součástí čtvrtečního slavnostního zahájení je vernisáž výstavy Melancholie vnějších mezí Josefa Bolfa v Centru současného umění DOX. „Josef Bolf patří k jedněm z nejzajímavějších a nejprestižnějších českých malířů a myslím, že zrovna jeho tvorba je přístupná jak široké veřejnosti, tak jí ocení i odborníci umění, takže se tam můžeme všichni potkat,“ zve Bakešová.

V rozhovoru se dál dozvíte, co je v rámci pořádání Prague Art Weeku největší výzvou a jak bylo náročné projekt před lety rozjet. Řeč přijde také na to, jak se oslovují partneři přehlídky a kterak se dá využít i jejich kapacit v rámci programu. Řeč přijde také na programové zajímavosti včetně speciální sekce YOUNG SELECTION, jejímž je iDNES.cz partnerem.