Picassův obraz se záhadně ztratil. Putoval přitom jen z dodávky do výtahu

Nadace CajaGranada, která výstavu pořádá, ztrátu potvrdila ve svém čtvrtečním prohlášení.
Dílo Zátiší s kytarou z roku 1919 je nepatrných rozměrů, obraz o velikosti 13 x 10 centimetrů vlastní soukromý sběratel. Bylo součástí větší zásilky děl přepravovaných z Madridu určené pro výstavu Zátiší: Věčnost nehybnosti.
Nadace uvedla, že obraz byl pojištěn odhadem na 600 tisíc eur (asi 15 milionů korun). Celá zásilka přitom byla do kulturního centra doručena už v pátek 3. října, výstava začínala o týden později.
Kurátor výstavy ji se svým spolupracovníkem podle The Independent rozbalil ale až následující pondělí. CNN dodává, že zásilka z dodávky byla přenesena z výtahu rovnou do výstavní haly.
„Protože ne všechny balíky byly řádně očíslovány, nebylo možné provést jejich důkladnou kontrolu bez jejich rozbalení,“ uvedla nadace.
Média uvádějí, že zmizení obrazu je záhadou. Nadace si totiž prohlédla všechny bezpečnostní záznamy z následujícího víkendu a podle ní „nedošlo k žádnému incidentu“. Věc nyní šetří policie.
