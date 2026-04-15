Picasso za pár tisíc. Muž v tombole vyhrál obraz v hodnotě 25 milionů korun

Tereza Jiránková
  11:43
Když kultura pomáhá. Tak lze nazvat pařížskou dobročinnou akci, v níž zájemci mohli koupí lístku do tomboly přispět na léčbu Alzheimerovy choroby. Charitativní loterie již potřetí prodala některý z obrazů světoznámého malíře Pabla Picassa za pouhých sto euro, tedy přibližně dva a půl tisíce českých korun. Výnos ze zakoupených losů dosáhl navíc na neuvěřitelných dvanáct milionů euro.

Letošním prodejním dílem byl Picassův obraz Tête de Femme (Hlava ženy), který vyobrazuje autorovu partnerku a múzu, francouzskou surrealistickou umělkyni Doru Maarovou. Portrét z roku 1941 vytvořený kvašem na papíře, je typickou ukázkou Picassova rukopisu.

Picassův obraz zobrazující hořký konec velké lásky se prodal za neuvěřitelnou sumu

Jeho výhercem se stal inženýr a nadšenec do umění Ari Hodara, který se radostnou zprávu dozvěděl v úterním videohovoru s pařížskou aukční síní Christie’s. Že bude právě on tím šťastlivcem, Hodara ani nedoufal. „Jak mám vědět, že to není nějaký žert?“ cituje bezprostřední reakci osmapadesátiletého muže britský web BBC.

„Byl jsem překvapený,“ řekl Hodara během telefonátu s dražiteli. „Když do toho jdete, nečekáte, že vyhrajete… Ale mám velkou radost, protože se o malířství velmi zajímám, je to pro mě skvělá zpráva,“ dodává nadšeně výherce.

Picasso v Ostravě. Galerie představuje grafické listy legendy malířství

Hodara se navíc o soutěži dozvěděl náhodou a na poslední chvíli. Los s číslem 94 715 zakoupil o víkendu, tedy těsně před tím, než byla aukce uzavřena. Nebyl ale však zdaleka posledním, kdo si loterijní lístek za sto euro pořídil. Podle organizátorů se jich letos prodalo přes 120 tisíc kusů, což vyneslo částku dvanácti milionů euro. V přepočtu na českou měnu se tak vybralo necelých tři sta milionů korun.

Picassův obraz Hlava ženy prodaný v dobročinné tombole (14. dubna 2026)
Naprostá většina peněz poputuje francouzské nadaci na výzkum Alzheimerovy choroby. Jeden milion euro poté připadne výstavnímu domu Opera Gallery, který obraz doposud vlastnil.

Tombolu zorganizovala francouzská novinářka Peri Cochinová za podpory Picassovy rodiny a nadace. Podle šéfa této nadace Oliviera de Ladoucetta je právě tato iniciativa dalším krokem k tomu, aby Alzheimerova choroba byla do budoucna zcela vymýcena.

Baskové si chtějí k výročí půjčit Picassovu Guerniku. Maloměšťáctví, zní z Madridu

Dobročinná akce je navíc odkazem k Picassově štědrosti. Sběratele umění David Nahmad v rozhovoru pro deník The Guardian uvedl, že by podle něj slavný malíř s takovým způsobem rozdávání svého díla souhlasil. „Picasso byl velmi štědrý. Dával obrazy svému řidiči nebo svému krejčímu,“ říká Nahmad. „Chtěl, aby jeho umění sbírali lidé všeho druhu, nejen ti nejbohatší,“ míní sběratel.

Cochinová také považuje za symbolické, že je výherce obrazu Pařížan, přestože se losy prodávaly v desítkách zemí po celém světě. Právě Paříž je totiž městem, kde Picasso značnou část života žil i tvořil, a jehož muzea zdobí tisíce umělcových obrazů, grafik a soch.

Picassův obraz se záhadně ztratil. Putoval přitom jen z dodávky do výtahu

Při předchozích dvou dobročinných aukcích musel výherní obraz putovat mimo Francii. První ročník tomboly se uskutečnil v roce 2013 a výhercem obrazu Muž ve slaměném klobouku se stal pětadvacetiletý Američan. Výtěžek z akce tehdy přispěl na zachování starověkého libanonského města Týr zapsaného v UNESCO.

V roce 2020 zakoupil výherní los jako vánoční dárek osmapadesátileté italské účetní její syn. Picassovo dílo s názvem Nature morte tenkrát pomohlo zajistit lepší hygienické podmínky ve školách na Madagaskaru, v Kamerunu či Maroku.

14. dubna 2026

