Co se na akademii učí tři roky, mně trvalo patnáct let, říká malíř pravěku

Koukám, že máte nad plátnem velkou lampu. Malujete po nocích?

Někdy ano a musím si pak svítit. Barevnost je potom trochu jiná, ale to se případně za denního světla opraví. Dřív mi ani nic jiného nezbývalo. Léta jsem přes den pracoval na stavbě, přišel jsem domů a maloval jsem. Potom jsem nastoupil do Moravského zemského muzea, kde jsem dělal výstaváře, a dostal jsem se tak rovnou do svatostánku vědy. Strávil jsem tam patnáct let a na malování tehdy znovu zbýval čas jenom po večerech a o víkendech.

Dnes se maluje tak, jako kdyby šlo o safari, na které se můžete jet podívat a uvidíte přesně to, co je na kresbách a obrazech. Ale to není pravda. Stále je toho více, co nevíme.