náhledy
Původem z Trenčína, Lena Knappová (1995) už téměř deset let dokumentuje zákulisí módních přehlídek na pařížském fashion weeku. Nejdéle spolupracuje s giganty módního světa jako je Rick Owens, Yohji Yamamoto a Ann Demeulemeester. Kontrast intimně fyzických okamžiků s neúprosným světem módy je nyní opět k vidění ve výstavním prostoru Kamera Praha. Výběr fotografií představuje ty nejpodstatnější kousky z cyklu Chapters.
Autor: Lena Knappová
České verzi magazínu Vogue Knappová přiblížila proces své tvorby. Během okamžiku dynamicky navnímá situaci, před kterou se ocitne, načež následuje impulzivní reakce a snímek je na světě. „Mám hlavě takový podvědomý tool, který následuji,“ řekla autorka.
Autor: Lena Knappová
Zde Knappová zachytila modelky na módní přehlídce značky Maison Margiela. V Kameře jsou k vidění také střípky z přehlídek brandů jako Thome Browne, Acne Studios či Walter Van Beirendonck a mnoho dalších.
Autor: Lena Knappová
Snímek zachycující přehlídku jihokorejské značky Wooyoungmi je studií svalů, kůže a přijímání cizí identity. „Je velmi zajímavé ocitnout se v pozici, kdy před sebou máte lidi, které za normálních okolností nemáte fotit. Co mě baví, je vidět tu transformaci modela nebo modelky,“ podělila se Knappová.
Autor: Lena Knappová
„Ono je to vždy takové hodně anonymní, není tam tvář, není tam nic erotického. Modelky se ocitnou pod těmi štendry, když na sebe přebírají identitu toho designéra, a v tom vidíte to převtělení, a to mě neuvěřitelným způsobem fascinuje,“ pokračovala autorka.
Autor: Lena Knappová
K vidění byl také portrét návrháře Ricka Owense a jeho ženy Michele Lamyové. „Každý rok jí fotím portrét, vždy když se potkáme na show. Jako manžele jsme je vystavili vedle sebe,“ podělila se. Kromě dlouholeté spolupráce je estetika a morálka značky autorce nejbližší.
Autor: Lena Knappová
Snímky jsou výběrem z výstavy Chapters, vystavené v pražské galerii Chemistry v dubnu 2025. Pro Knappovou to znamenalo první samostatnou výstavu, kdy pracovala s profesionálním kurátorem. Výstava byla rozdělená do sedmi tematických kapitol. V Kameře znovunavštívili cyklus s pracovním názvem Dva světy. „Vidíme tam paradox té tabule, té televize, když sledujeme, co se děje venku. Do toho se právě vrací Loli Bahia,“ podělila se Knappová.
Autor: Lena Knappová
Konexe dvou rozdílných, navzájem neprostupných světů autorku fascinuje. „Napravo vidíte ta kvanta fotografů a před nimi sedí člověk, který má v sobě určitým způsobem apatii, přesto tam je v té roli a pózuje,“ řekla.
Autor: Lena Knappová
Spíše než na kolekce samotné dává Knappová důraz na živelnost a sílu okamžiku. „Všeobecně jsme se snažili vybrat fotky, které jsou silné a na kterých je ten příběh odvyprávěný,“ řekla.
Autor: Lena Knappová
Součástí výstavy v Kameře byla také fotografie z přehlídky Dior v roce 2022, když začala válka na Ukrajině. Modelka Steinbergová se nepřítomně sklání nad mobilem a zjišťuje, že se možná nedostane domů. „To byl moment, který pro mne byl velmi silný,“ přiznala Knappová.
Autor: Lena Knappová
„To je přehlídka, kterou jsem celou fotila naslepo. Owens samozřejmě vždy dělá přehlídky v Palais de Tokyo, ale tahle show byla velmi specifická. Konala se venku a součástí byl dým. A venku strašně foukalo, takže všechen ten dým to přiválo do backstage. Nikdo nic neviděl, všem nám tekly slzy, všichni tápali, padali po schodech, nikdo nevěděl, co dělá,“ popsala dále fotografka.
Autor: Lena Knappová
Lena Knappová byla za svou tvorbu byla oceněna prvním místem ceny Czech Grand Design jako Fotografka roku 2024. Kromě focení vede také časopisy Circ a Blue Paper. Od 17. dubna do 13. září bude v Moravské galerii k vidění její nová výstava s názvem I’ll do my own lashes. Tématem je narušení osobního prostoru modelky, sebeobrana a ochrana. Název odkazuje na klíčový moment, kdy se na modelku těsně před vstupem na molo vrhnou make-up artisté, vlasoví stylisté a další pomocníci.
Autor: Lena Knappová