Nahá těla, kouř i válka. Lena Knappová se podělila o příběhy svých fotografií

  9:15
Původem z Trenčína, Lena Knappová (1995) už téměř deset let dokumentuje zákulisí módních přehlídek na pařížském fashion weeku. Nejdéle spolupracuje s giganty módního světa jako je Rick Owens, Yohji Yamamoto a Ann Demeulemeester. Kontrast intimně fyzických okamžiků s neúprosným světem módy je opět k vidění od 22. ledna ve výstavním prostoru Kamera Praha. Výběr fotografií představuje ty nejpodstatnější kousky z cyklu Chapters.
Fotografie z cyklu Chapters slovenské fotografky Leny Knappové. Snímky...

