Jak zpracovat absenci? Filozofující umělec Ondřej Klavík se snaží zachytit zmizelé

Tvoříte převážně uhlem. Dříve na papíře, novější věci jsou na plátně. Proč jste přesedlal?

Začnu od konce. Snažím se zachytit zpřítomňování absence, či prázdno nepřítomnosti. Chápejme to jako reprezentativní proces chybění, mizení, odhalování se... Proces pohybu. Zpracovávám ho i tématicky, ztvárňuji odebírání hmoty. V nadsázce to označuji za ontologické parazity.

Volba kombinace uhlu a plátna má hned několik důvodů, uhel mi umožňuje specifický kresebný přístup v kombinaci s měkkostí plátna. Skrze kresebný způsob a zvolený materiál se uhel vpisuje a mizí do vnitřních vláken látky a vytváří obrazový dojem „zažranosti“ a hloubky. Je to přece jen materiál takřka imateriální. Sedí mi to k problému manifestování absence. Také je plátno nenapnuté, s přiznanou materialitou. Dodává to kresbě barvu, ale i objektové vlastnosti. Jde tedy jednak o obraz, ale i o objekt, se kterým mohu nadále prostorově pracovat. Absenci tak do práce dostávám nejen námětově, ale i procesuálně.

Chodíte do přírody, nebo vyhledáváte člověkem přetvořená místa? Jak moc vás ovlivňuje prostředí, ve kterém tvoříte?

Značně. Jedním z námětů jsou různá odkrytá niterní místa Země, která jsou tvořena postrádanou hmotou, ta je v nich přítomna právě skrze své chybění. Proto je volba místa důležitá. Často kreslím na plátna přímo v plenéru, v tomto ohledu se i místo do výsledné práce propisuje. Zachytím jednak námět, ale také se na plátno otiskne samotný terén. Vyhledávám místa čistě přírodní i člověkem přetvořená. Obojí má své. Neomezuji se však tématicky vždy nutně jen na krajinu.

Menší díla zasazujete místo do rámů do dřevěných boxů. Proč?

Menší plátna mi dovolují trochu jiný způsob tvorby, obrazově i obsahově. Práce je mnohem subtilnější a vyžaduje více detailnosti a jemnosti. Umožňuje mi to vytvořit širší celek, a tak vnést i dynamiku do výběru námětů a experimentu s kresebnými přístupy. Každé plátno zachycuje mizení a vyjevování z nějaké perspektivy. Původní záměr (inspirovaný Josefem Váchalem) bylo zasadit menší formáty do vazeb knih. Souvisí s tím drobné problémy, např. odírání pláten o sebe…

Nenaplňuje se právě tím fenomén mizení?

Ano, ale potřeboval jsem v rámci minulé výstavy udržet trochu odlišný formát čtení tvorby. Spojuje je box, který jim dodává charakter objektu a ucelené formy. Ten pak lépe funguje i vůči větším plátnům v rámci instalace. Knihy jsou nyní v procesu vzniku pro budoucí výstavu, takže budou… Pokud nezmizí.

Naopak plátna či větší kresby zavěšujete do prostoru…

U větších pláten je větší konfrontace s okolním prostorem, proto kladu důraz na instalaci. Větší formáty se stávají součástí vystavěných konstrukcí, které přizpůsobuji konkrétním obrazům i architektuře výstavního prostoru. To mi dovoluje umocnit obrazové (pohledové) vlastnosti pláten. A abych byl zcela upřímný, řešit instalaci a architekturu výstav mne zkrátka baví.

Jak u Vašich prací vzniká námět jako takový?

Prošel jsem grafickým ateliérem (Grafika 2, AVU – pozn. red.) a tak přirozeně tíhnu ke grafickému myšlení. V tvorbě přemýšlím skrze otisk, matrici prázdna apod. Náměty jsou tedy často založeny na odebírání a přeskupování hmoty, vystavěny na negaci. Proces absence zpracovávám z různých zdrojů inspirace. Je v tom jistý paradox, protože samotnou absenci na přímo vyjevit nelze.

Přesně…

Tím pádem na to musím jít bokem, což je ve své podstatě grafický princip. Osahávám si různé směry, motivy, a výsledkem je zpřesňování absence jako takové. Motivy od absence neustále unikají a skrze jazyk se odhalují. Musím oscilovat mezi identifikováním a re-identifikováním toho, na co se díváme. Absence se odkrývá někde na pomezí.

Jsou vaše náměty abstraktní, nebo reálné?

Drtivá většina je reálných, až v procesu vzniku obrazů se zahalují.

Pojďme k inspirativním sektorům. Co ve vás vzbuzuje puzení tvořit?

Inspiraci nacházím v kinematografii, literatuře a především filozofii (konkrétněji v poststrukturalismu a fenomenologii). Setkávám se s ní jako samouk a skrze přednášky profesora Miroslava Petříčka, na které kradmo docházím. Nemám jí vystudovanou, ale trávím s ní poměrně dost času a značně mne formuje i v tvorbě. Vytváří mi vodítka mezi jednotlivými pracemi, která sice nemusí být pro diváka vždy čitelná, ale pro mě, jakožto autora, jsou při tvorbě formující.

Zároveň se příliš neodvažuji filozofický jazyk používat. Přeci jen se divák nakonec s obrazem konfrontuje sám. Obrazy tak musí obstát samy o sobě. Filozofie je tedy spíše můj osobní a upřímný zájem… Zároveň mi často dává smysl něco tvořit jen na základě konkrétní četby – navzájem se to doplňuje. Filozofie posouvá to, jak nejen nad vlastní tvorbou přemýšlím a naopak tvoření popohání touhu po tom vědět více. Osahávám si tak témata, myšlení, absenci, z více stran vědění a vidění.

Vím, že máte rád tvorbu německého filmaře Wernera Herzoga. V čem vás oslovil?

Ano. Obecně pro jeho výběr témat, poetičnost, podvratnost a absurditu. Baví mne jeho koncepce extatické pravdy. Důraz na nepřímé ukazování, to je tak trochu herzogovský i grafický přístup… V tomto ohledu mi je jeho tvorba blízká a inspirativní…

Kdy a kde se s vaší tvorbou konfrontuje i veřejnost?

Na 25. září plánuji společnou výstavu s Emou Kissovou v pražské HIDDEN Gallery. Následně koncem letošního roku v Brněnské Galerii mladých (TIC). Tam je vernisáž plánovaná na 7. října, ale výstava potrvá až do 22. listopadu.