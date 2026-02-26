„Tento rok už to bude devět let, co pravidelně navštěvuju rodinné známé v New Yorku. Jinak tomu nebylo ani v loňském roce, kdy jsem v Queensu objevil aukční dům World Auction Gallery. Při mé návštěvě se zrovna připravovali na nadcházející dražbu. Nahlédl jsem do seznamu děl, která se v ní měla objevit, a mezi cizími jmény se vyjímalo i jedno české,“ vypráví Dvořáček o momentu překvapení, když v seznamu narazil na jméno českého malíře Kristiana Kodeta.
Po více než čtyřiceti letech se nachází v Česku. Převoz plátna byl ovšem dramatický až do poslední chvíle.