Sběratel vydražil Kodetův obraz a přivezl ho do Čech. Netušil, že jde o unikát

Sběratel umění Jan Dvořáček s obrazem Kristiana Kodeta (20. února 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Veronika Pitthardová
  14:00
Obraz koupil v americké aukci naslepo. Znal jen jméno autora a rok vzniku. Až zadní strana plátna odhalila galerijní štítek, který spustil pátrání přes oceán. Díky němu se sběratel umění Jan Dvořáček dostal až k samotnému autorovi díla Kristianu Kodetovi. Ten potvrdil pravost a dodal detaily, které z obyčejné aukční položky udělaly sběratelsky raritní kousek.

„Tento rok už to bude devět let, co pravidelně navštěvuju rodinné známé v New Yorku. Jinak tomu nebylo ani v loňském roce, kdy jsem v Queensu objevil aukční dům World Auction Gallery. Při mé návštěvě se zrovna připravovali na nadcházející dražbu. Nahlédl jsem do seznamu děl, která se v ní měla objevit, a mezi cizími jmény se vyjímalo i jedno české,“ vypráví Dvořáček o momentu překvapení, když v seznamu narazil na jméno českého malíře Kristiana Kodeta.

Po více než čtyřiceti letech se nachází v Česku. Převoz plátna byl ovšem dramatický až do poslední chvíle.

