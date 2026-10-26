Obraz Františka Kupky se vydražil za 217 milionů. Překonal dosavadní rekord

O aukci informovaly Novinky.cz a Art+.
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Za více než 34 milionů korun se v Praze vydražil Piják, vzácný obraz Josefa Čapka
Olej na plátně patří k experimentálním dílům z klíčového období malířovy tvorby, kdy se odkláněl od zobrazování vnější reality a hledal nové vztahy mezi barvou, tvarem a rytmem.
Podle aukční síně ukazuje jeho osobitý přístup k abstrakci a patří k jeho formálně nejodvážnějším kompozicím.
Podle katalogu Sotheby’s obraz původně nesl název Raisons graphiques a jeho první podoba je doložena v roce 1913. Malíř kompozici později zásadně přepracoval, zjednodušil barevné tvary a rozšířil prázdný prostor uprostřed plátna.
František Kupka
Narodil se v roce 1871 ve východních Čechách,. Studoval v Praze a ve Vídni a v roce 1896 se přestěhoval do Paříže.
Spolu s Vasilijem Kandinským a Kazimirem Malevičem patří k průkopníkům abstraktního umění.
Jeho tvorbu ovlivnil zájem o vztah barvy a formy, duchovní směry i dobové vědecké a technologické poznatky.
Sám se označoval za „barevného symfonika“ a barvy spojoval s konkrétními emocemi.
Kontrast mezi barevnými útvary a bílým pozadím vytváří optickou iluzi hloubky, dodává obrazu dojem pohybu a působí na diváka odstředivou silou, popsala aukční síň.
Dílo má za sebou má bohatou výstavní historii. V Praze se obraz objevil na autorově přehlídce v Mánesu v roce 1946, a poté byl mnohokrát vystavován v zahraničí.
Jeho cena se dostala na horní hranici odhadu aukční síně. Ten činil šest až osm milionů eur bez provize.
Dosavadní rekord držel Kupkův obraz Tryskání II z let 1922 až 1923, který se v Londýně v roce 2021 prodal za 7,55 milionu liber (tenkrát zhruba 230,8 milionu Kč).
Tehdy to odpovídalo částce 8,81 milionu eur. Přestože se prodej v korunách jeví jako vyšší, rozdíl je způsoben odlišným kurzem měn.
Kupka v Česku
V Česku má významnou sbírku Kupkových děl pražské Museum Kampa. Jeho zakladatelka Meda Mládková byla s Kupkou v osobním kontaktu.
Ve sbírce má dvě stovky jeho děl včetně obrazu Amorfa - Teplá chromatika, který spolu s Amorfou - Dvoubarevnou fugou Kupka vystavil na dalším z pařížských salonů v roce 1912.
Na českém aukčním trhu zůstává Kupkovým rekordem dílo Početí, které se v dubnu 2024 prodalo v aukční síni Adolf Loos Apartment and Gallery za 126,5 milionu korun včetně provize.