Prodáno za 18 milionů eur. Monochromní obraz francouzského umělce trhl rekord

Monochromní obraz Francouze Yvese Kleina má na šířku více než 4 metry – jde o největší formát, který umělec vytvořil ve své charakteristické barvě International Klein Blue (IKB).
Dílo s názvem California (IKB 71), které Christie’s nabízela jako hlavní položku aukce Avant-garde(s) including Thinking Italian, mělo odhadovnou hodnotu 16 až 25 milionů eur (389 až 608 milionů korun). Aukce se konala tento týden.
California (IKB 71) je jedním z mála Kleinových děl, které má název. Dostalo ho po státu, kde ho krátce po svém vzniku v roce 1961 vystavili. Klein, který žil v Paříži, navštívil Spojené státy pouze jednou, když jel za svou dlouholetou podporovatelku Virginii Dwanovou, majitelkou legendární galerie v Los Angeles.
Původ obrazu má však ještě jednu kapitolu, kterou Christie’s ve spolupráci s Yves Klein Foundation nedávno odhalila: na cestě z Paříže do Kalifornie se Klein zastavil v New Yorku, kde obraz vystavil u obchodníka Lea Castelliho. Klein zemřel o rok později po bouřlivé kariéře, ve věku pouhých 34 let.
California (IKB 71) je součástí newyorské sbírky od roku 2005. Tehdy umělecký kousek získala Pace Gallery poté, co dílo vlastnil švýcarský sběratel George Marci. V letech 2005 až 2008 si obraz zapůjčilo Metropolitní muzeum umění, kde bylo naposledy veřejně vystaveno.
Aukční síň Christie’s se k odesílateli, který dílo do aukce vložil, nevyjádřila. Zasvěcenci z uměleckého světa magazínu ARTnews sdělili, že pochází ze sbírky bývalého předsedy společnosti United Technologies George Davida. Jeho firma tehdy podporovala výstavy Metropolitního muzea umění, včetně expozic věnovaných Van Goghovi a Jasperu Johnsovi. Davida na žádost o komentář nereagoval.