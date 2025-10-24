Prodáno za 18 milionů eur. Monochromní obraz francouzského umělce trhl rekord

  16:22
Vzácný obraz Yvese Kleina s názvem California (IKB 71) se ve čtvrtek v pařížské aukční síni Christie’s prodal za 18,4 milionu eur (v přepočtu 447 milionů korun). Jedná se o nový aukční rekord tohoto umělce ve Francii. Jde o jedno z mála jeho děl, které dostalo jméno.
Vzácný obraz Yves Kleina se v pařížské aukční síni Christie’s prodal za 18,4...

Vzácný obraz Yves Kleina se v pařížské aukční síni Christie’s prodal za 18,4 milionu eur. (24.října 2025) | foto: Profimedia.cz

Vzácný obraz Yves Kleina se v pařížské aukční síni Christie’s prodal za 18,4...
Vzácný obraz Yves Kleina se v pařížské aukční síni Christie’s prodal za 18,4...
Vzácný obraz Yves Kleina se v pařížské aukční síni Christie’s prodal za 18,4...
Charitativní výstava symbolických předmětů francouzských sportovců. Emblémy...
5 fotografií

Monochromní obraz Francouze Yvese Kleina má na šířku více než 4 metry – jde o největší formát, který umělec vytvořil ve své charakteristické barvě International Klein Blue (IKB).

Dílo s názvem California (IKB 71), které Christie’s nabízela jako hlavní položku aukce Avant-garde(s) including Thinking Italian, mělo odhadovnou hodnotu 16 až 25 milionů eur (389 až 608 milionů korun). Aukce se konala tento týden.

California (IKB 71) je jedním z mála Kleinových děl, které má název. Dostalo ho po státu, kde ho krátce po svém vzniku v roce 1961 vystavili. Klein, který žil v Paříži, navštívil Spojené státy pouze jednou, když jel za svou dlouholetou podporovatelku Virginii Dwanovou, majitelkou legendární galerie v Los Angeles.

Na Žofíně vydražili ztraceného Čapka za 16 milionů, našel se v USA

Původ obrazu má však ještě jednu kapitolu, kterou Christie’s ve spolupráci s Yves Klein Foundation nedávno odhalila: na cestě z Paříže do Kalifornie se Klein zastavil v New Yorku, kde obraz vystavil u obchodníka Lea Castelliho. Klein zemřel o rok později po bouřlivé kariéře, ve věku pouhých 34 let.

California (IKB 71) je součástí newyorské sbírky od roku 2005. Tehdy umělecký kousek získala Pace Gallery poté, co dílo vlastnil švýcarský sběratel George Marci. V letech 2005 až 2008 si obraz zapůjčilo Metropolitní muzeum umění, kde bylo naposledy veřejně vystaveno.

Nejasné obrazy vyřazujeme z prodeje, říká galerista Jakub Sluka

Aukční síň Christie’s se k odesílateli, který dílo do aukce vložil, nevyjádřila. Zasvěcenci z uměleckého světa magazínu ARTnews sdělili, že pochází ze sbírky bývalého předsedy společnosti United Technologies George Davida. Jeho firma tehdy podporovala výstavy Metropolitního muzea umění, včetně expozic věnovaných Van Goghovi a Jasperu Johnsovi. Davida na žádost o komentář nereagoval.

Vstoupit do diskuse (18 příspěvků)

Nejčtenější

Skupina Lucie se sešla v prapůvodní sestavě. Nechyběl ani zpěvák Penk

Česká rocková skupina Lucie se sešla v původním obsazení. Kromě aktuálních členů frontmana Roberta Kodyma a baskytaristy Petra Chovance se na pražském Barrandově sešli i bývalý zpěvák skupiny Michal...

RECENZE: Konečně příjemný rodinný film, který strčí do kapsy vánoční pohádky

70 % Premium

Někde mezi velkým překvapením a malým zázrakem se pohybuje domácí přírůstek kin Cukrkandl, po dlouhé době příjemný rodinný film, který i bez princezen strčí do kapsy většinu vánočních televizních...

Trump před schůzkou se Zelenským mluvil s Putinem. Sejdou se v Budapešti

Americký prezident Donald Trump oznámil, že se v Budapešti setká s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, aby jednali o ukončení války na Ukrajině. Uvedl to na síti Truth Social po čtvrtečním...

OBRAZEM: Koncert černého srdce. Zpěvák Yungblud přivolal do Prahy temnotu

Britský zpěvák a textař Yungblud zavítal do Prahy, kde pro své věrné fanoušky nazývající se Black hearts club (Klub černých srdcí) uspořádal velkolepou podívanou. Při koncertu ve Sportovní hale...

RECENZE: Jak zažít orgasmus? Holky to chtěj pořád - a pořád stejně

30 % Premium

Německá komedie Holky to chtěj pořád obsahuje jediné, zato podstatné tajemství: proč se film Holky to chtěj taky, který vznikl v roce 2001, vůbec předělával, když k zápletce o třech dospívajících...

Prodáno za 18 milionů eur. Monochromní obraz francouzského umělce trhl rekord

Vzácný obraz Yvese Kleina s názvem California (IKB 71) se ve čtvrtek v pařížské aukční síni Christie’s prodal za 18,4 milionu eur (v přepočtu 447 milionů korun). Jedná se o nový aukční rekord tohoto...

24. října 2025  16:22

FAMU přišly výhružné e-maily kvůli vlajkám Palestiny, obrátila se na policii

Filmová akademie múzických umění (FAMU) se obrátila na policii kvůli několika e-mailům, které souvisely s vyvěšením palestinských vlajek na škole v den výročí masakru ze 7. října 2023. Podle mluvčí...

24. října 2025  15:04

RECENZE: Násilně natahované a repetitivní. Bruce Springsteen by si zasloužil lepší film

50 % Premium

Snímek Springsteen: Vysvoboď mě z neznáma není tradičním životopisným filmem Bruce Springsteena. Zaměřuje se jen na část jeho kariéry, kdy si „Boss“ prosadil vydání syrového akustického alba...

24. října 2025

TRENDY V KLIPECH: Pam Rabbit odpovídá na negativitu a míří do Fora Karlín

Pam Rabbit ve svém klipu představuje virus jménem H8 (hejt) a s ním se uchází o hlasy diváků Óčko Chart. S novinkami do hitparády přichází také Matěj Plšek s Refewem, Louis Tomlinson a Ed Sheeran.

24. října 2025  11:42

V 66 letech zemřel David Ball ze skupiny Soft Cell. Proslavil jej hit Tainted Love

V šestašedesáti letech zemřel britský hudebník a filmový producent David Ball, člen elektronického dua Soft Cell. O jeho skonu informoval spoluhráč z kapely Marc Almond. Oznámil také, že Ball ještě...

24. října 2025  10:02

RECENZE: Vypadá to jako libovolný díl krimiseriálu. Přesto jdou Stvůry do kin

55 % Premium

Kristýna Ryška a Kryštof Hádek představují policejní tandem bývalých milenců v novince kin Stvůry. Proč se kdysi rozešli, je jedna záhada, druhou tvoří surová vražda maturantky, kterou vyšetřují....

24. října 2025

Intimita za časů AI. Jihlavský festival zahájí portréty trojice žen z OnlyFans

Od dráždivých sociálních sítí po válku na Ukrajině sahají témata dokumentů, které devětadvacátý ročník festivalu Ji.hlava nabídne od 24. října do 2. listopadu. Program čítající přes tři sta snímků...

24. října 2025  8:10

Armádní psycholožka aneb Plukovnice lidských duší. Moravec pokřtil novou knihu

Život v uniformě, který trval více než dvacet let a dovedl Helenu Sovákovou až do hodnosti plukovnice. Sloužila v Iráku i v Afghánistánu. V nové knize od Martina Moravce popsala zážitky smrti,...

23. října 2025  21:01

Rozhovor provázely slzy, přiznává armádní psycholožka, hrdinka Moravcovy knihy

„I psychologové mohou padnout na dno. Stalo se to i mně,“ říká s klidem člověka, který ví, o čem mluví. Helena Sováková, emeritní plukovnice, válečná veteránka a bývalá hlavní psycholožka Armády...

23. října 2025  16:31

Jonovy hlasivky už jsou v pořádku. Kapela Bon Jovi se tak po letech vrátí na pódia

Skupina Bon Jovi se v roce 2026 po čtyřech letech vrátí na koncertní pódia. Bude to její první turné od doby, kdy se frontman Jon Bon Jovi potýkal s problémy s hlasivkami. Itinerář turné čítá čtyři...

23. října 2025  15:51

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Chuck Norris do Prahy nakonec nepřijede, uvedl organizátor akce Víkend s legendou

Filmová legenda a hvězda akčních filmů Chuck Norris nakonec do Prahy nedorazí. Oznámil to ve čtvrtek Petr Větrovský z agentury VDN Promo, která měla akci zajišťovat. Norris se měl zúčastnit události...

23. října 2025  15:43

Ženská síla. Do Prahy se vrací Grammy oceněná americká kapela Halestorm

Rocková čtveřice Halestorm, vedená energickou frontwoman Lzzy Hale, se po předskakování Iron Maiden na koncertě v Letňanech, vrací na Prahy. Zahraje 3. listopadu ve Velkém sále Lucerny. Na programu...

23. října 2025  15:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.