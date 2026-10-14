Kultura na lékařský předpis. V Česku by mohla pomáhat lidem s úzkostmi a depresí

Člověk, který se potýká s psychickými obtížemi, by v budoucnu mohl od lékaře dostat vedle doporučení odborné péče také tip na pravidelný zpěv, tanec nebo společné tvoření. Nejde o to nahradit léky či psychoterapii, ale nabídnout další možnost, jak podpořit duševní zdraví.
Tuto myšlenku chce nově rozvíjet NUDZ, který zakládá Národní platformu prevence kulturou. Jejím cílem je propojit galerie, muzea, knihovny a další kulturní instituce se zdravotními a sociálními službami. Kulturní aktivity by se tak postupně mohly stát součástí prevence i doplňkové podpory lidí s psychickými obtížemi. Pozitivním vlivem umění na lidské zdraví už se ostatně zabývá hned několik světových výzkumů.
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„Dnes už nemluvíme jen o jednotlivých zajímavých projektech. Máme k dispozici i souhrnné studie, které hodnotí výsledky desítek kontrolovaných výzkumů z různých zemí. Například nedávná metaanalýza skupinových uměleckých programů u lidí nad 55 let, shrnující studie z více než dvaceti zemí, ukázala znatelné snížení depresivních i úzkostných příznaků,“ říká Dominika Grygarová, výzkumnice z NUDZ.
Světová zdravotnická organizace (WHO) už v roce 2019 zveřejnila rozsáhlý přehled poznatků z více než tří tisíc studií, které se zabývaly vztahem umění a fyzického i duševního zdraví. Závěry poukázaly na potenciál uměleckých aktivit v prevenci zdravotních obtíží i v podpoře lidí, kteří už nějakým onemocněním trpí.
Lékař by mohl doporučit i zpěv
Jedním z dlouhodobých cílů českého projektu je zavedení konceptu označovaného jako Umění na předpis. Podobné přístupy už fungují například ve Velké Británii, kde zdravotnický systém NHS využívá takzvaný social prescribing, tedy doporučování aktivit a služeb mimo zdravotnictví.
Lidé se tak mohou zapojit například do uměleckých kurzů, pěveckých skupin nebo dalších komunitních činností. S výběrem jim pomáhají speciální koordinátoři, kteří zohledňují jejich potřeby a zájmy. Systém se zaměřuje mimo jiné na lidi, kteří trpí osamělostí, sociální izolací nebo mírnějšími psychickými obtížemi.
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Podobným směrem by se chtěl vydat také český projekt. Lékaři, psychologové či sociální pracovníci by v budoucnu mohli zájemce odkazovat na vhodné kulturní programy. Jejich výběr by pak zajišťoval pracovník regionálního centra. „Dokázal by propojit místní kulturní nabídku a potřeby konkrétního klienta a nakombinoval mu vhodnou dávku,“ popisuje Grygarová.
V praxi by tak člověk mohl například dva týdny navštěvovat taneční lekce, další dva týdny řemeslné dílny a následně se zapojit do pěveckého sboru nebo divadla. Podobné programy podle výzkumnice obvykle trvají osm až deset týdnů a účastníci na ně docházejí jednou až dvakrát týdně.
Odbornou léčbu nenahradí
Proč by ale právě kultura měla psychickému zdraví prospívat? Podle odborníků nemusí být rozhodující pouze samotné umění. Důležitou roli hraje také možnost soustředit se na něco jiného než vlastní problémy, vytvářet něco nového nebo trávit čas s ostatními. „Samotný účinek nespočívá jen v pasivní expozici umění. Důležité je zejména aktivní a smysluplné zapojení,“ vysvětluje Grygarová.
Společné aktivity podle ní mohou posilovat pocit sounáležitosti i vlastní schopnosti něco zvládnout. Kulturní prostředí navíc může být pro některé lidi přístupnější a méně stigmatizující než zdravotnické zařízení.
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Odborníci však upozorňují, že kulturní programy nemají nahrazovat psychoterapii ani jinou odbornou léčbu. Jejich přínos vidí především v prevenci a podpůrné péči. Stále také není dostatečně jasné, které konkrétní aktivity fungují nejlépe, pro koho a za jakých podmínek.
Právě to má být jedním z úkolů nové platformy. Výzkumníci chtějí účinky jednotlivých programů systematicky sledovat a později ověřovat také pomocí kontrolovaných studií.
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Projekt je zatím na začátku. V první fázi chce NUDZ zmapovat existující kulturní aktivity s možným preventivním účinkem a vytvořit webové rozhraní, které veřejnosti i odborníkům usnadní orientaci v nabídce. Následně by měla vzniknout síť spolupracujících kulturních institucí a regionálních center. Do projektu se zatím zapojily Galerie Benedikta Rejta v Lounech a Vlastivědné muzeum v Olomouci. Podle NUDZ projevují zájem také další instituce a kraje.
Česká platforma se chce inspirovat zejména takzvaným baltským modelem. V příštím roce plánují odborníci spolu s dánskými kolegy připravovat evropský projekt zaměřený na jeho rozšíření. „To je však běh na dlouhou trať, zatím jsme v počáteční fázi,“ připouští Grygarová.
Novou platformu odborníci představí také na konferenci Umění a duševní zdraví, která se uskuteční od 15. do 17. října v Praze a Lounech. Vedle odborných přednášek nabídne i praktické ukázky kulturních aktivit, které by se v budoucnu mohly stát součástí připravované sítě.