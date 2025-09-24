Rembrandt se v Noční hlídce inspiroval jiným malířem, psa ztvárnil podobně

Autor: ,
  10:07
Rembrandt ve svém slavném díle Noční hlídka z roku 1642 vyobrazil psa podle dřívější kresby jiného nizozemského umělce. Kurátorka amsterdamského muzea Rijksmuseum Anne Lendersová sdělila, že podobu vyobrazených zvířat objevila náhodou. Média se pak rozcházejí v tom, zda slavný umělec psa okopíroval, nebo se jím jen inspiroval.
Rembrandtův obraz Noční hlídka (23. září 2025)

Rembrandtův obraz Noční hlídka (23. září 2025) | foto: ČTK

Obraz nizozemského umělce Adriaena van de Venneho, který inspiroval...
Detail psa na Rembrandtově obraze Noční hlídka (23. září 2025)
Ředitel nizozemského muzea Rijksmuseum Taco Dibbits (23. září 2025)
Obraz nizozemského umělce Adriaena van de Venneho, který inspiroval...
5 fotografií

„Nehledala jsem to, bylo to nečekané,“ řekla Lendersová, která podle svých slov podobu psů objevila během návštěvy muzea Zeeuws v nizozemském Middelburgu. Tam si všimla vyobrazení zvířete na jedné z kreseb umělce Adriaena van de Venneho z roku 1619. „Podobnost je tak silná, že jsem si hned v první chvíli pomyslela, že to musel (Rembrandt) použít,“ vylíčila.

Následoval podle ní výzkum: srovnání obou psů – v podání Rembrandta van Rijna a van de Venneho, postoje vyobrazených zvířat i obojku. „Hlava se otáčí přesně ve stejném úhlu s mírně otevřenou tlamou... Oba psi mají dlouhou srst a svisle visící uši,“ popsala kurátorka. Křídová podkresba – odhalená nedávnými skeny obrazu – vykazuje ještě více podobností, řekla Lendersová podle listu The Guardian.

Rembrandt namaloval portrét mysli. Jaký je příběh Učence ve studovně?

„Noční hlídka je Rembrandtův nejslavnější obraz a myslíme si, že vznikl z ničeho, z jeho geniality. Rembrandt však, podobně jako velcí italští mistři Michelangelo a Raffael používal umělecká díla dřívějších umělců k tvorbě vlastních kompozic,“ řekl AFP Taco Dibbits, ředitel Rijksmuseum.

Agentury a média ve svých zprávách používají odlišné termíny ohledně toho, zda jde o kopii nebo inspiraci. Například AP nebo The Guardian píší spíše o kopii psa, AFP či The New York Times (NYT) o inspiraci. „Nenazval bych to kopírováním nebo plagiátorstvím. Byla to spíše inspirace a její následné pozměnění,“ řekl Dibbits podle listu NYT, který podotkl, že Rembrandt psa vyobrazil v ostražitější pozici.

Zadavatelem Rembrandtova obrazu byl starosta a vůdce amsterdamské občanské stráže Banninck Cocq, který chtěl skupinový portrét svých milicí. Noční hlídka je v současné době restaurovaná.

Dílo bylo v roce 1715 oříznuto ze všech čtyř stran, aby se vešlo mezi dvoje dveře na amsterdamské radnici. Obraz byl v minulosti také několikrát poničen, například v roce 1975 přemohl ostrahu muzea muž ozbrojený nožem, řízl do plátna a volal, že to „udělal pro Pána“.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zemřela herečka Claudia Cardinalová, „božská divoška“ italské kinematografie

Zemřela známá italská herečka Claudia Cardinalová. Bylo jí 87 let. Společně s Ginou Lollobrigidou či Sophií Lorenovou patřila k nejznámějším ženským tvářím italské poválečné kinematografie.

Zemřel Robert Redford, slavnému herci a oscarovému režisérovi bylo 89 let

Zemřel Robert Redford, slavný americký herec známý například z filmů Butch Cassidy a Sundance Kid, Vzpomínky na Afriku či Podraz. Držiteli dvou Oscarů, který se proslavil i jako režisér či...

Proč už dál netočil s Newmanem? Projděte si znovu zářnou kariéru Roberta Redforda

Za více než 50 let filmové kariéry natočil herec Robert Redford padesátku snímků, další více než desítku jich režíroval. Hned za svůj režijní debut Obyčejní lidé získal Oscara, na kontě má i další...

Komedie Copak je to za vojáka... se dočká pokračování. A opět s Langmajerem

Pokračování proslulé komedie Copak je to za vojáka... z roku 1987 se začne natáčet v příštím roce a do kin by mělo přijít v roce 2027. V hlavní roli Milana Kouby se opět představí Jiří Langmajer. Na...

Kdo jsou účastníci show Zrádci 2 a kdo vypadnul

Druhá série televizní show Zrádci 2 začala ve velkém stylu. Jména prvních tří účastníků, kteří vypadli, byla velmi překvapivá. A v dalším díle byl dokonce odhalen jeden zrádce. Pokud sledujete show v...

Rembrandt se v Noční hlídce inspiroval jiným malířem, psa ztvárnil podobně

Rembrandt ve svém slavném díle Noční hlídka z roku 1642 vyobrazil psa podle dřívější kresby jiného nizozemského umělce. Kurátorka amsterdamského muzea Rijksmuseum Anne Lendersová sdělila, že podobu...

24. září 2025  10:07

Ležel nahý na posteli, já dělala, že nic nevidím, popisuje Hollandová obtěžování

Vysíláme

Agnieszka Hollandová se v novém filmu Franz ponořila do Kafkovy duše. Neskládá však klasický životopis, ale kaleidoskop z fragmentů snů a dopisů, který vrací Kafku zpátky do Prahy i současnosti. V...

24. září 2025

Dojatý Kimmel se vrátil na obrazovky. Demokratický odpad, vzkázal Trump

Talk show Jimmyho Kimmela, kterou ABC dočasně stáhla po moderátorových komentářích souvisejících se smrtí konzervativního aktivisty Charlieho Kirka, se vrátila do vysílání. Americký prezident Donald...

24. září 2025  8:46,  aktualizováno  9:44

KVÍZ: Věčná sněženka. Znáte dobře filmografii oslavenkyně Veroniky Freimanové?

U dámy se sice věk prozrazovat nesluší, ale snad se stále šarmantní herečka Veronika Freimanová nebude durdit, když ji pogratulujeme k 70. narozeninám, které oslaví 24. září. Slavit můžete alespoň...

vydáno 24. září 2025

Zemřela herečka Claudia Cardinalová, „božská divoška“ italské kinematografie

Zemřela známá italská herečka Claudia Cardinalová. Bylo jí 87 let. Společně s Ginou Lollobrigidou či Sophií Lorenovou patřila k nejznámějším ženským tvářím italské poválečné kinematografie.

23. září 2025  22:46,  aktualizováno  23:05

Voldemort jako žena? Ohledně seriálového Pottera se mluví o překvapivém obsazení

Natáčení nové, tentokrát seriálové adaptace kouzelnického světa Harryho Pottera už začalo, a castingový tým tak stojí před nelehkým úkolem. Potřebují vybrat herce pro roli hlavní záporné postavy...

23. září 2025  15:14

Píseň české zpěvačky vybral Netflix. Láká mě hudba k divným seriálům, svěřuje se

Premium

Zpěvačka a skladatelka Maella, vlastním jménem Michaela Charvátová, pendluje mezi Londýnem a Prahou. Její skladba Tudu Tudu Tu zní v netflixovském seriálu Geek Girl, filmy označuje jako svou stěžejní...

23. září 2025

RECENZE: Rave apokalypsa buší a nenechá v klidu. I když je film Sirat čirá schválnost

70 %

První tuzemští diváci filmu Sirat se na karlovarském festivalu ze sálu vypotáceli a dlouho se vzpamatovávali. Nyní si jeho nepochybnou, i když spornou sílu mohou vyzkoušet i návštěvníci běžných kin –...

23. září 2025  12:26

Tvrdé kytary, noha na plynu až do konce. Elán láká na nový singl a koncert v Praze

Po sérii úspěšných koncertů Elán 70 se slovenská kapela hlásí s novým singlem Zavolaj mi! a oznamuje koncert v pražském Edenu, který se za účasti bývalých členů skupiny, bude konat 6. června.

23. září 2025  11:26

KOMENTÁŘ: Stallone chce být opět Rambo, s elixírem mládí jménem AI. A kdo dál?

Premium

Vím, že je to malichernost, že řeči se vedou, voda teče a nakonec z toho nejspíše nic nebude, jenže to řekl Sylvester Stallone, takže se sluší zpozornět. Slovutný hrdina akčních filmů totiž pravil,...

23. září 2025

Bunkr pro miliardáře. Seriál Netflixu aspiruje na hit podzimu

S osmidílnou sérií Bunkr pro miliardáře se Netflix trefil do černého. Příběh členů miliardářských rodin se odehrává v klaustrofobním prostředí luxusního krytu. Na špičce sledovanosti vystřídal...

23. září 2025

Příběhy už jsou barvitější, ale chybí tvorba pro mladé, říká šéfová festivalu seriálů

Sedm let nazpět založila v Brně mezinárodní festival zaměřený na televizní seriály, ve který veřejnost příliš nevěřila. Od té doby získával Serial Killer pod vedením Kamily Zlatuškové a jejích kolegů...

22. září 2025  17:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.