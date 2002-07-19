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Hory, lázeňská města, historické památky nebo elegantní lyžaři. Právě takovými výjevy se Československo před sto lety snažilo nalákat turisty. Jaký obraz o sobě tehdy mladá republika vytvářela a co jím chtěla světu říct, nyní ukazuje i výstava Navštivte Československo! Příběhy českých a slovenských cestovatelských plakátů v České národní budově na Manhattanu.
Autor: Veronika Pitthardová, iDNES.cz
Nová výstava v New Yorku se zaměřuje na originální české a slovenské turistické plakáty ze soukromé sbírky Nicholase D. Lowryho, newyorského sběratele a odborníka na historické plakáty. Některé pocházejí ještě z dob Rakouska-Uherska, další z období první republiky a následujících desetiletí 20. století.
Autor: Veronika Pitthardová, iDNES.cz
Jejich účel byl na první pohled docela jednoduchý. Měly zkrátka přimět potencionální turisty, aby k nám skutečně přijeli. A to včetně Američanů. Lákaly je na lázně, hory, hrady, historická města nebo na lyžování. Propagace ovšem nebyla jediným důvodem, proč takové plakáty vznikaly.
Autor: Veronika Pitthardová, iDNES.cz
Zvláštní význam totiž získaly po roce 1918. Nově vzniklé Československo se tehdy potřebovalo představit zahraničí a ukázat, jakou zemí chce vlastně být. Cestovní ruch se k tomuto účelu zdál ideální. Plakáty zkrátka pomáhaly vytvářet obraz celé země.
Autor: Veronika Pitthardová, iDNES.cz
Podle newyorského muzea Poster House, které se československým cestovatelským plakátům z období první republiky věnuje v paralelní výstavě, tehdejší tvůrci chápali turistiku nejen jako volnočasovou aktivitu, ale také jako formu diplomacie. Plakáty fungovaly jako nástroj takzvané měkké síly. Měly zahraničnímu publiku představit mladou republiku jako zemi příležitostí, krásy a pokroku.
Autor: Veronika Pitthardová, iDNES.cz
Tomu odpovídaly i zobrazované motivy. Vedle hradů, historických měst, lidových motivů nebo horské krajiny se na plakátech objevovaly také vlaky, letadla a další symboly tehdejšího technického pokroku. Československo se tak mohlo prezentovat jako země s dlouhou historií a tradicemi, která je zároveň moderním evropským státem.
Autor: Veronika Pitthardová, iDNES.cz
Dnes na plakátech vidíme, co bylo v jednotlivých obdobích považováno za moderní a atraktivní, jak se měnila móda, způsob cestování nebo grafický design. České centrum je dokonce označuje za nečekaný „archiv kolektivní paměti, který odráží dobu i společenské a politické prostředí, v němž jednotlivá díla vznikala“.
Autor: Veronika Pitthardová, iDNES.cz
Za současnou newyorskou výstavou stojí Nicholas D. Lowry, který se historickým plakátům věnuje profesně desítky let. V aukční síni Swann Auction Galleries vede oddělení historických plakátů a americkému publiku je známý také z pořadu PBS Antiques Roadshow, kde se objevuje téměř třicet let. Dlouhodobě se zajímá také o český grafický design.
Autor: Veronika Pitthardová, iDNES.cz
Výstavu si v pondělí večer (23:00 SELČ) společně prohlédli také český prezident Petr Pavel a slovenský prezident Peter Pellegrini. „Je to unikátní výstava, která naštěstí bude mít pokračování i na jiných místech, i v České republice,“ řekl Pavel. Připomněl, že některé plakáty pocházejí ještě z období Rakouska-Uherska. „Musím říct, že mě opravdu překvapilo, kolik krásných plakátů v jeho průběhu vzniklo. Já se budu moc těšit, až budou jednou i v České republice a třeba i ve větším rozsahu,“ dodal. Oba prezidenti jsou na snímku s organizátorem výstavy Nicholasem D. Lowrym (muž v kostkovaném obleku).
Autor: Veronika Pitthardová, iDNES.cz
Pellegrini mezi vystavenými díly našel i jeden velmi speciální plakát. „Velmi mě těší, že jsem tu dokonce našel plakát, který propaguje moje rodné město – Banskou Bystricu,“ uvedl slovenský prezident.
Autor: Veronika Pitthardová, iDNES.cz
Oba prezidenti později absolvovali další společný kulturní program. Pellegrini společnou účast popsal jako způsob, jak prostřednictvím kultury vyjádřit česko-slovenské přátelství a bratrství také ve Spojených státech.
Autor: Veronika Pitthardová, iDNES.cz
Neméně zajímavé je i místo samotné výstavy. Česká národní budova na East 73rd Street vznikla na konci 19. století díky zdejší české komunitě. Sloužila jako centrum krajanského života, kde se scházely spolky, hrálo české divadlo nebo pořádaly plesy a další společenské akce. V roce 2001 budovu za symbolický jeden dolar získala Česká republika, následně prošla rozsáhlou rekonstrukcí a dnes v ní sídlí mimo jiné České centrum a český generální konzulát.
Autor: Veronika Pitthardová, iDNES.cz