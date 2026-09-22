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„Im Winter in die Čechoslovakei!“ Jak se mladá země před sto lety prodávala světu

Veronika Pitthardová
Fotočlánek   12:02
Plakát staré Prahy na newyorské výstavě. (21. září 2026) Výstava Navštivte Československo! Příběhy českých a slovenských cestovatelských... Výstava Navštivte Československo! Příběhy českých a slovenských cestovatelských... Navštivte Československo! Příběhy českých a slovenských cestovatelských plakátů... Navštivte Československo! Příběhy českých a slovenských cestovatelských plakátů... Výstava Navštivte Československo! Příběhy českých a slovenských cestovatelských... Klasický československý plakát lákající k pobytu na tuzemských horách. (21.... Lákadlem byla i česká lázeňská města. (21. září 2026) Český prezident Petr Pavel a slovenský prezident Peter Pellegrini na výstavě... Pellegrini mezi vystavenými díly našel i osobní stopu. „Velmi mě těší, že jsem... Výstava Navštivte Československo! Příběhy českých a slovenských cestovatelských... Navštivte Československo! Příběhy českých a slovenských cestovatelských plakátů...
Od naší zpravodajky v USA - Hory, lázeňská města, historické památky nebo elegantní lyžaři. Právě takovými výjevy se Československo před sto lety snažilo nalákat turisty. Jaký obraz o sobě tehdy mladá republika vytvářela a co jím chtěla světu říct, nyní ukazuje i výstava Navštivte Československo! Příběhy českých a slovenských cestovatelských plakátů v České národní budově na Manhattanu.

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