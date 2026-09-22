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Tipy z televizního programu
Recenze: Místo zločinu Ostrava 60 %, Rychlí a zběsilí 40 %, John Wick 2 65 %, Jak se nám to mohlo stát!? 45 %, Jana Eyrová 70 %, Štace Miloně Čepelky 65 %, Filter 70 %, Muž mnoha talentů Arnošt Goldflam 55 %, Star Trek: Do neznáma 60 %, Vetřelec: Covenant 60 %
Chtěl bych, abys byl zase náš táta, vzkázal zesnulému Tesaříkovi syn ve smuteční síni
Ve strašnickém krematoriu v Praze se kolegové a veřejnost rozloučili se spoluzakladatelem a frontmanem kapely Yo Yo Band Richardem Tesaříkem. Na smutečním obřadu promluvil syn Štěpán, zazněly zde...
Skvělý chlap a parťák. Plejáda osobností přišla dát sbohem Richardu Tesaříkovi
Na poslední rozloučení se zesnulým Richardem Tesaříkem, zpěvákem skupiny Yo Yo Band, přišli do pražských Strašnic jeho známí, přátelé a kolegové z hudebních kruhů. Nechyběla ani Marie Rottrová, první...
Díky a čau. Stallone odmítl Trumpovu výzvu, dozvěděl se o ní až z televize
Americký prezident Donald Trump loni prohlásil, že herce Mela Gibsona, Sylvestera Stallonea a Jona Voighta učiní speciálními ambasadory Hoollywoodu a budou jeho „očima a ušima.“ Stallone nyní...
Ať jsi pořád tak vtipná, nádherná a báječná. Daniela Kolářová přijala gratulace kolegů
Daniela Kolářová oslavila ve Vršovickém divadle Mana své blížící se 80. narozeniny. Průvodcem sobotního dvouhodinového programu, který začal v 11 hodin, byl moderátor Aleš Cibulka. Oslavenkyni...
RECENZE: Zatím jen prsa, pak ukážu, co se děje dole. Český Call víc varuje než dráždí
Tuzemská novinka kin jménem Call trvá jen hodinu a její podstata, takzvaný sexcall, kde zákazník sleduje erotické hrátky přes monitor, se odehrává téměř v reálném čase. K intimitě však přidává prvky...
KVÍZ: Žílo! Někdo tě volal, taťko. Znáte dobře hereckou kariéru Miloně Čepelky?
Devadesáti let se dožívá herec, scenárista, básník, textař a především jeden z pilířů Divadla Járy Cimrmana. Nezapomenutelný jako šikovatel Vogeltanz v Záskoku, v dvojroli princů Jasoně a Drsoně v...
RECENZE: Kdo trápí královnu? Deprese, či nezdárné mužské plémě? ptala se Štvanice
U jižního cípu Štvanice šumí jez, je vlahý večer pozdního léta a skupina diváků kráčí ke stupňovitému hledišti potaženému reflexní vrstvou. Právě tady, letos nezvykle blízko řece, se v první polovině...
RECENZE: Hrůzy války i krutá 50. léta. Když totalita semílala obyčejné Čechoslováky
Dva nové české romány od Petra Študenta a Jitky Blažkové se vracejí do období obou totalit minulého století – nacistické a komunistické. Obě spojuje také téma osudu Němců v Čechách. Študentova kniha...
Kryštofa Hádka jsem nechtěl. Svěrákovi odhalují zákulisí Tmavomodrého světa
Ondřej Vetchý s Kryštofem Hádkem, příběh českých válečných hrdinů, bezpráví i lásky. Tmavomodrý svět letos slaví pětadvacet let od premiéry, a přestože se příběh letců Františka a Karla natrvalo...
„Im Winter in die Čechoslovakei!“ Jak se mladá země před sto lety prodávala světu
Od naší zpravodajky v USA Hory, lázeňská města, historické památky nebo elegantní lyžaři. Právě takovými výjevy se Československo před sto lety snažilo nalákat turisty. Jaký obraz o sobě tehdy mladá republika vytvářela a co...
Já jsem ta Vrána, říkali Dvořákové čtenáři. Nyní vydává e-book o násilí na dětech
Spisovatelka Petra Dvořáková připravila bezplatný e-book Možná vám tu lítá vrána o možnostech pomoci dětem, které zažívají skryté násilí v rodině. Navazuje jím na téma své starší novely Vrány a druhý...
KOMENTÁŘ: Změna průvodců StarDance aspiruje na vyhlášení státního smutku
Ani kdyby padla vláda, nemohl vypuknout větší rozruch než po oznámení, že Marek Eben a Tereza Kostková skončí s moderováním soutěže StarDance aneb Když hvězdy tančí. A kdyby se měl ustavit náhradní...
Bohušův parťák slaví 80. Jsem dětinský, proto píšu i pro nejmenší, hlásí Goldflam
Dramatik, režisér, herec a spisovatel Arnošt Goldflam patří mezi nezaměnitelné postavy českého uměleckého prostředí. Režíruje v divadlech, vystupuje v Manéži Bolka Polívky, řada diváků jej dobře zná...
Díky a čau. Stallone odmítl Trumpovu výzvu, dozvěděl se o ní až z televize
Americký prezident Donald Trump loni prohlásil, že herce Mela Gibsona, Sylvestera Stallonea a Jona Voighta učiní speciálními ambasadory Hoollywoodu a budou jeho „očima a ušima.“ Stallone nyní...
Máte problémy v Hollywoodu? Spolupráce Pitta, Finchera a Tarantina láká ukázkou
Netflix zveřejnil trailer filmu Další (ne)zdary Cliffa Boothe, který podle scénáře Quentina Tarantina natočil David Fincher. Snímek v Bradem Pittem v hlavní roli navazuje na Tarantinův zatím poslední...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
RECENZE: Zatím jen prsa, pak ukážu, co se děje dole. Český Call víc varuje než dráždí
Tuzemská novinka kin jménem Call trvá jen hodinu a její podstata, takzvaný sexcall, kde zákazník sleduje erotické hrátky přes monitor, se odehrává téměř v reálném čase. K intimitě však přidává prvky...
Jeden z nejhorších týdnů vůbec. Po vlně protestů se Sheeran na koncertě rozplakal
Zpěvák Ed Sheeran se ocitl mezi dvěma ohni. Kvůli ostrému projevu na podporu Palestiny odvolali z turné jeho předskokana rapera Macklemora, protože urazil židovskou komunitu. To ovšem rozlítilo...