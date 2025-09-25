Národní galerie Praha uvádí laureáty Chalupeckého ceny a retrospektivu Veselého

Spolu s nimi se jako zahraniční host 36. ročníku ceny představuje v Česku poprvé samostatnou výstavou nizozemská umělkyně Kinke Kooiová. Laureát Dominik Adamec a laureátky Barbora Lungová a Karolína Rossí pro výstavu vytvořili nová díla.
Adamec, Rossí a Lungová vedou diváka do svého vnitřního světa, ale také mluví o současném světě. Intimní prožitky se mísí s globálními otázkami, týkají se rovněž duchovního hledání, paradoxů, nerovnosti a násilí.
Adamec se prezentuje sérií keramických soch o vztahu člověka k jídlu, o rituálech s ním spojených, ale také o jeho mocenském rozměru ve světě. Rossí v site-specific instalaci pomocí abstraktní malby a trojrozměrných dřevěných objektů vytvořila meditativní prostor, který propojuje spiritualitu, súfismus s ekologií.
Lungová dál rozvíjela svůj projekt Duhová zahrada multimediální instalací. Série aktuálních fotografií zobrazuje hledání queer identity členky sexuální menšiny a coming out, a to rovněž v souvislosti s ekologickými tématy.
Naslouchající tělo malířky Kooiové
Určitý kontrast s etablujícími se českými umělci představuje výstava Naslouchající tělo čtyřiašedesátileté nizozemské malířky Kooiové. Retrospektivní výstava její obrazy v Česku ukazuje poprvé, a to jako výběr prací napříč čtyřmi desetiletími autorčiny tvorby.
Autorka podle kurátorky Veroniky Čechové svým dílem vede k úvahám o důležitostí péče jeden o druhého při vší spletitosti mezilidských vztahů. „Kresby Kinke Kooiové jsou vizuálně opulentní a je snadné i krásné se v nich ztratit,“ uvedla Čechová.
Cenu Medy Mládkové si z Musea Kampa odnesla sochařka Dagmar Šubrtová
Podle ní díla začínají po dekádách rezonovat za hranicemi Nizozemska. Autorka s kurátorkami Čechovou a Barborou Ciprovou v pátek při akci Prague Art Week pořádají komentovanou prohlídku instalace a diskusi nad hlavními náměty tvorby Kooiové.
Retrospektiva – Alešville
Jedním z očekávaných vrcholů mezi letošními výstavami v Česku je i první retrospektiva zesnulého sochaře Aleše Veselého, mimo jiné autora Brány nenávratna u bývalého nádraží Praha-Bubny. Expozice je rovněž k vidění ve Veletržním paláci od pátku 26. září do 22. února 2026.
Výstava nazvaná Retrospektiva – Alešville sleduje umělce od raných prací z 50. let až po monumenty a vizionářské projekty do krajiny a pouští.
Veselý (1935 až 2015) vynikl nejprve jako představitel strukturální abstrakce, později pak svými monumentálními sochami ve veřejném prostoru, a to jak v Česku, tak v zahraničí. Častým námětem mu byl holokaust, s nímž měl osobní zkušenost.
Vedle Brány nenávratna vytvořil monument Kaddish, nazvaný podle židovské modlitby za mrtvé. Sedm metrů vysoký Kaddish lze nyní vidět před Veletržním palácem. Jde o osobní memento smrti Veselého otce.
Hlavním místem výstavy je Velká dvorana Veletržního paláce, prostor zvolený tak, aby vynikla monumentalita prací. Sochy a objekty doplňují autorovy obrazy, a nejen ty. Řazení výstavy je chronologické, začíná experimenty v 50. letech.
Veselý v roce 1970 koupil ve Středoklukách u Prahy bývalý mlýn. V něm tvořil, svářel, pracoval do smrti. Kurátorka Monika Čejková vyzdvihla možnost pracovat s Veselého pozůstalostí na základě dohody NGP s Veselého dcerou Janou Veselou, která žije v zahraničí.
Podle Čejkové není tajemstvím, že sochařův ateliér byl po jeho smrti v ohrožení. Archiv ale byl v dobrém stavu, jen nezpracovaný a na různých místech. „Práce musely projít restaurováním, ale nic nebylo odcizeno, nic nebylo nenávratně zničeno,“ řekla Čejková.
Veselý nebyl jen sochařem a výtvarníkem, ale také psal. „Těší mě, že se podařilo zpracovat i literární pozůstalost. Část výstavy tvoří básně a texty Aleše Veselého,“ uvedla kurátorka. Nalezly se i filmy, které Národní filmový archiv digitalizoval, a návštěvníci mohou vidět desetiminutový dokument. Podle kurátorky bylo třeba z ateliéru roztřídit asi 10 000 položek. Zhruba deset děl se restaurovalo.
Veselého práce byly známé v zahraničí, stojí ve veřejném prostoru v Německu, Jižní Koreji, Nizozemsku, Litvě, Japonsku nebo Itálii. Navzdory autorovu mezinárodnímu renomé i faktu, že do roku 2005 učil na Akademii výtvarného umění, chyběla v Česku dosud ucelená výstava. NGP se to podle své ředitelky Alicje Knastové snaží napravit. Knastová vyzdvihla práci kurátorky Čejkové, která s umělcem v závěru jeho života začínala své kurátorské působení.
Název výstavy Alešville vychází ze stejnojmenné starší kresby Veselého. „Demonstruje jeho potřebu budovat si vlastní vnitřní svět nadměrných dimenzí,“ poznamenala Čejková.
NGP také ve Veletržním paláci, v jeho Malé dvoraně, dala prostor výstavě Jiřího Příhody a jeho pojetí nových médií. Ve druhém patře se samostatná výstava věnuje Zbyšku Sionovi, jeho grafikám a abstrakcím takzvaného informelu. Přestavují se tam také letošní laureáti Ceny Jindřicha Chalupeckého. Ve Schwarzenberském paláci na Hradčanech se nová výstava věnuje dějinám karikatury. Všechny výstavy lze vidět od pátku 28. září, potrvají do různých termínů roku 2026.
NGP podle ředitelky Alicje Knastové ukazuje nejaktuálnější umění v tradičním projektu, na němž se podílí Společnost Jindřicha Chalupeckého. „Letos navíc propojujeme minulost se současností, protože od loňského roku máme v našem fondu díla 28 laureátů Ceny Jindřicha Chalupeckého od počátku 90. let až do roku 2018, která jsme získali darem od J&T Banky, a budeme je postupně vystavovat,“ uvedla Knastová.
Podle ředitelky Chalupeckého společnosti Terezy Jindrové může výstavu laureátů pražské publikum vidět po třech letech, minulé výstavy byly v Brně a v Ostravě. Témata, která umělci zpracovali, se podle ní dotýkají každého.