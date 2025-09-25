Národní galerie Praha uvádí laureáty Chalupeckého ceny a retrospektivu Veselého

Autor: ,
  14:40
Třem výtvarným umělcům, kteří v únoru obdrželi Cenu Jindřicha Chalupeckého, uspořádala Národní galerie Praha (NGP) ve Veletržním paláci výstavu. Od pátku 26. září bude rovněž k vidění retrospektiva zesnulého sochaře Aleše Veselého, mimo jiné autora Brány nenávratna u bývalého nádraží Praha-Bubny. Obě expozice mohou lidé vidět zdarma do ledna příštího roku.
Opening pro širokou veřejnost představí 26. září dvě výstavy, grafický kabinet...

Opening pro širokou veřejnost představí 26. září dvě výstavy, grafický kabinet a nový prostor Národní galerie v Praze pod názvem Nová média. (25. září 2025) | foto: Národní galerie Praha

Držitelé ceny Jindřicha Chalupeckého (zleva doprava) Dominik Adamec, Barbora...
Dílo Aleše Veselého Židle usurpátor z roku 1964
Dílo Aleše Veselého
Dílo Aleše Veselého Enigma kruhu z roku 1965
5 fotografií

Spolu s nimi se jako zahraniční host 36. ročníku ceny představuje v Česku poprvé samostatnou výstavou nizozemská umělkyně Kinke Kooiová. Laureát Dominik Adamec a laureátky Barbora Lungová a Karolína Rossí pro výstavu vytvořili nová díla.

Adamec, Rossí a Lungová vedou diváka do svého vnitřního světa, ale také mluví o současném světě. Intimní prožitky se mísí s globálními otázkami, týkají se rovněž duchovního hledání, paradoxů, nerovnosti a násilí.

Držitelé ceny Jindřicha Chalupeckého (zleva doprava) Dominik Adamec, Barbora Lungová a Karolína Rossí (25. září 2025) | foto: Národní galerie Praha

Adamec se prezentuje sérií keramických soch o vztahu člověka k jídlu, o rituálech s ním spojených, ale také o jeho mocenském rozměru ve světě. Rossí v site-specific instalaci pomocí abstraktní malby a trojrozměrných dřevěných objektů vytvořila meditativní prostor, který propojuje spiritualitu, súfismus s ekologií.

Lungová dál rozvíjela svůj projekt Duhová zahrada multimediální instalací. Série aktuálních fotografií zobrazuje hledání queer identity členky sexuální menšiny a coming out, a to rovněž v souvislosti s ekologickými tématy.

Naslouchající tělo malířky Kooiové

Určitý kontrast s etablujícími se českými umělci představuje výstava Naslouchající tělo čtyřiašedesátileté nizozemské malířky Kooiové. Retrospektivní výstava její obrazy v Česku ukazuje poprvé, a to jako výběr prací napříč čtyřmi desetiletími autorčiny tvorby.

Autorka podle kurátorky Veroniky Čechové svým dílem vede k úvahám o důležitostí péče jeden o druhého při vší spletitosti mezilidských vztahů. „Kresby Kinke Kooiové jsou vizuálně opulentní a je snadné i krásné se v nich ztratit,“ uvedla Čechová.

Cenu Medy Mládkové si z Musea Kampa odnesla sochařka Dagmar Šubrtová

Podle ní díla začínají po dekádách rezonovat za hranicemi Nizozemska. Autorka s kurátorkami Čechovou a Barborou Ciprovou v pátek při akci Prague Art Week pořádají komentovanou prohlídku instalace a diskusi nad hlavními náměty tvorby Kooiové.

Retrospektiva – Alešville

Jedním z očekávaných vrcholů mezi letošními výstavami v Česku je i první retrospektiva zesnulého sochaře Aleše Veselého, mimo jiné autora Brány nenávratna u bývalého nádraží Praha-Bubny. Expozice je rovněž k vidění ve Veletržním paláci od pátku 26. září do 22. února 2026.

Výstava nazvaná Retrospektiva – Alešville sleduje umělce od raných prací z 50. let až po monumenty a vizionářské projekty do krajiny a pouští.

Veselý (1935 až 2015) vynikl nejprve jako představitel strukturální abstrakce, později pak svými monumentálními sochami ve veřejném prostoru, a to jak v Česku, tak v zahraničí. Častým námětem mu byl holokaust, s nímž měl osobní zkušenost.

Vedle Brány nenávratna vytvořil monument Kaddish, nazvaný podle židovské modlitby za mrtvé. Sedm metrů vysoký Kaddish lze nyní vidět před Veletržním palácem. Jde o osobní memento smrti Veselého otce.

Jedním z posledních děl sochaře Aleše Veselého je Brána nenávratna (2014 - 2015) umístěná před nádražím Praha-Bubny, odkud jezdily za druhé světové války transporty do Terezína.

Hlavním místem výstavy je Velká dvorana Veletržního paláce, prostor zvolený tak, aby vynikla monumentalita prací. Sochy a objekty doplňují autorovy obrazy, a nejen ty. Řazení výstavy je chronologické, začíná experimenty v 50. letech.

Veselý v roce 1970 koupil ve Středoklukách u Prahy bývalý mlýn. V něm tvořil, svářel, pracoval do smrti. Kurátorka Monika Čejková vyzdvihla možnost pracovat s Veselého pozůstalostí na základě dohody NGP s Veselého dcerou Janou Veselou, která žije v zahraničí.

Podle Čejkové není tajemstvím, že sochařův ateliér byl po jeho smrti v ohrožení. Archiv ale byl v dobrém stavu, jen nezpracovaný a na různých místech. „Práce musely projít restaurováním, ale nic nebylo odcizeno, nic nebylo nenávratně zničeno,“ řekla Čejková.

Dílo Aleše Veselého Enigma kruhu z roku 1965 | foto: Aleš Veselý/ Národní galerie Praha

Veselý nebyl jen sochařem a výtvarníkem, ale také psal. „Těší mě, že se podařilo zpracovat i literární pozůstalost. Část výstavy tvoří básně a texty Aleše Veselého,“ uvedla kurátorka. Nalezly se i filmy, které Národní filmový archiv digitalizoval, a návštěvníci mohou vidět desetiminutový dokument. Podle kurátorky bylo třeba z ateliéru roztřídit asi 10 000 položek. Zhruba deset děl se restaurovalo.

Veselého práce byly známé v zahraničí, stojí ve veřejném prostoru v Německu, Jižní Koreji, Nizozemsku, Litvě, Japonsku nebo Itálii. Navzdory autorovu mezinárodnímu renomé i faktu, že do roku 2005 učil na Akademii výtvarného umění, chyběla v Česku dosud ucelená výstava. NGP se to podle své ředitelky Alicje Knastové snaží napravit. Knastová vyzdvihla práci kurátorky Čejkové, která s umělcem v závěru jeho života začínala své kurátorské působení.

Opening pro širokou veřejnost představí 26. září dvě výstavy, grafický kabinet a nový prostor Národní galerie v Praze pod názvem Nová média. (25. září 2025)
Držitelé ceny Jindřicha Chalupeckého (zleva doprava) Dominik Adamec, Barbora Lungová a Karolína Rossí (25. září 2025)
Dílo Aleše Veselého Židle usurpátor z roku 1964
Dílo Aleše Veselého
5 fotografií

Název výstavy Alešville vychází ze stejnojmenné starší kresby Veselého. „Demonstruje jeho potřebu budovat si vlastní vnitřní svět nadměrných dimenzí,“ poznamenala Čejková.

NGP také ve Veletržním paláci, v jeho Malé dvoraně, dala prostor výstavě Jiřího Příhody a jeho pojetí nových médií. Ve druhém patře se samostatná výstava věnuje Zbyšku Sionovi, jeho grafikám a abstrakcím takzvaného informelu. Přestavují se tam také letošní laureáti Ceny Jindřicha Chalupeckého. Ve Schwarzenberském paláci na Hradčanech se nová výstava věnuje dějinám karikatury. Všechny výstavy lze vidět od pátku 28. září, potrvají do různých termínů roku 2026.

NGP podle ředitelky Alicje Knastové ukazuje nejaktuálnější umění v tradičním projektu, na němž se podílí Společnost Jindřicha Chalupeckého. „Letos navíc propojujeme minulost se současností, protože od loňského roku máme v našem fondu díla 28 laureátů Ceny Jindřicha Chalupeckého od počátku 90. let až do roku 2018, která jsme získali darem od J&T Banky, a budeme je postupně vystavovat,“ uvedla Knastová.

Podle ředitelky Chalupeckého společnosti Terezy Jindrové může výstavu laureátů pražské publikum vidět po třech letech, minulé výstavy byly v Brně a v Ostravě. Témata, která umělci zpracovali, se podle ní dotýkají každého.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zemřela herečka Claudia Cardinalová, „božská divoška“ italské kinematografie

Zemřela známá italská herečka Claudia Cardinalová. Bylo jí 87 let. Společně s Ginou Lollobrigidou či Sophií Lorenovou patřila k nejznámějším ženským tvářím italské poválečné kinematografie.

Komedie Copak je to za vojáka... se dočká pokračování. A opět s Langmajerem

Pokračování proslulé komedie Copak je to za vojáka... z roku 1987 se začne natáčet v příštím roce a do kin by mělo přijít v roce 2027. V hlavní roli Milana Kouby se opět představí Jiří Langmajer. Na...

Ležel nahý na posteli, já dělala, že nic nevidím, popisuje Hollandová obtěžování

Vysíláme

Agnieszka Hollandová se v novém filmu Franz ponořila do Kafkovy duše. Neskládá však klasický životopis, ale kaleidoskop z fragmentů snů a dopisů, který vrací Kafku zpátky do Prahy i současnosti. V...

Kdo jsou účastníci show Zrádci 2 a kdo vypadnul

Druhá série televizní show Zrádci 2 začala ve velkém stylu. Jména prvních tří účastníků, kteří vypadli, byla velmi překvapivá. A v dalším díle byl dokonce odhalen jeden zrádce. Pokud sledujete show v...

Film roku? Obraz dneška? Akční drama s DiCapriem zatím sklízí jen samou chválu

Jedna bitva za druhou, tak se jmenuje očekávaný film režiséra Paula Thomase Andersona s Leonardem DiCapriem v hlavní roli. Kritici předních britských a amerických webů jsou zatím ze snímku, který...

RECENZE: DiCaprio perlí, ale Oscar za film? Pro americké liberály ano

70 % Premium

Pověst oscarového kandidáta, kterou si do českých kin přinesl snímek Jedna bitva za druhou, nelhala – tedy pokud jde o vypravěčské řemeslo a herce v čele s Leonardem DiCapriem. Ovšem nad politickým...

25. září 2025

Iron Maiden míří do Hradce Králové, zahrají v červnu na Rock for People

Legendární Iron Maiden míří poprvé na Rock for People! Aktuálně se skupina vydala na další šňůru Run For Your Lives World Tour. Pro fanoušky ale bude turné a červnová zastávka v hradeckém Parku 360...

25. září 2025  11:55

Celtic Legends se vrací do Česka, tanečníci opět přenesou diváky do srdce Irska

Po úspěšném letošním jarním turné se do Česka vracejí Celtic Legends se svou energickou show plnou irské hudby a tance. Tentokrát vystoupí v dubnu 2026 jen v pěti městech - Praze, Brně, Ostravě,...

25. září 2025  8:50

Česká filharmonie otvírá 130. sezonu. Přivítá klavírní hvězdu z Jižní Koreje

Česká filharmonie s šéfdirigentem Semjonem Byčkovem zahájí ve čtvrtek svou 130. sezonu. Pro vstupní koncert v Dvořákově síni Rudolfina zvolil Byčkov Koncert pro klavír a orchestr G dur Maurice...

25. září 2025

Krása, která vycházela i zevnitř, říká o Cardinalové její dabérka Zawadská

Za velkou osobnost stříbrného plátna označila zesnulou herečku Claudii Cardinalovou její česká dabérka Valérie Zawadská. Svůj podmanivý hlas jí propůjčila například ve slavném westernu Tenkrát na...

24. září 2025  20:10

GLOSA: Antonín Dvořák na Kubě. Festival, jemuž to sluší i bez kravaty

Koncertem Orchestre National de France skončil letošní ročník festivalu Dvořákova Praha. Příjemných zážitků nabídl dost, skvělým dramaturgickým nápadem byla letošní novinka, koncertní řada Bez...

24. září 2025  17:55

Srdcovka s Bolečkem a Mirečkem, chválí si Zedníček seriál s Polívkou a Donutilem

Nový osmidílný seriál Muži v letu, který začala natáčet TV Nova, sleduje příběh tří celoživotních přátel-pilotů, dvou mladých milenců a jednoho ultralehkého letadla. Hlavní role obsadily legendy...

24. září 2025  17:07

Exkluzivní čtení ze scénáře chystaného filmu. Kino láká na setkání s Mirou Fornay

Mezinárodně oceněná filmová režisérka Mira Fornay se ve čtvrtek setká se svými příznivci v pražském kině Edison. Kromě promítání nejúspěšnějších snímků nabídne také exkluzivní nahlédnutí do příprav...

24. září 2025  13:52

Další splněné sny. Na Rock for People dorazí Iron Maiden či Bring Me The Horizon

Festival Rock for People oznámil první hvězdná jména ročníku 2026. Do Hradce Králové dorazí Iron Maiden, Bring Me The Horizon, Papa Roach, Electric Callboy nebo Megadeth. Prvním českým ohlášeným...

24. září 2025  12:49

Film roku? Obraz dneška? Akční drama s DiCapriem zatím sklízí jen samou chválu

Jedna bitva za druhou, tak se jmenuje očekávaný film režiséra Paula Thomase Andersona s Leonardem DiCapriem v hlavní roli. Kritici předních britských a amerických webů jsou zatím ze snímku, který...

24. září 2025  11:42

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Minisérie Gerta Schnirch podle Kateřiny Tučkové zahájila festival Serial Killer

Premiéra prvního dílu televizní minisérie Gerta Schnirch v úterý zahájila osmý ročník brněnského festivalu Serial Killer. Sledoval ji zaplněný sál Divadla Reduta. Minisérie se natáčela v Brně a na...

24. září 2025  11:21

Rembrandt se v Noční hlídce inspiroval jiným malířem, psa ztvárnil podobně

Rembrandt ve svém slavném díle Noční hlídka z roku 1642 vyobrazil psa podle dřívější kresby jiného nizozemského umělce. Kurátorka amsterdamského muzea Rijksmuseum Anne Lendersová sdělila, že podobu...

24. září 2025  10:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.