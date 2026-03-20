Odvolání šéfky Národní galerii nepomůže. Problémem jsou finance, míní odbornice

  10:26
Překvapivé odvolání polské kulturní manažerky Alicje Knast z postu ředitelky Národní galerie komentovala ředitelka iniciativy pro současné umění tranzit.cz Tereza Stejskalová. Podle ní není problém galerie personální, ale finanční. Ministra Klempíře označila za nečitelného.
Ředitelka Muzea starobrněnského opatství Miriam Kolářová (vlevo) se šéfkou Národní galerie v Praze Alicjí Knast u cenného obrazu svatého Augustina od Petera Paula Rubense. | foto: ČTK

Národní galerie Praha (NGP) podle Stejskalové dosáhla pod Alicjou Knast úspěchů jako například na Benátském bienále v roce 2024, ale nedokázala je prodat veřejnosti. Ředitelka, která pochází z Polska, se musela nejprve v českém prostředí zorientovat a byla v něm podle ní trochu ztracená.

„Hlavní problém NGP ale není vůbec personální, tkví v jejím podfinancováním a v jejím statusu příspěvkové organizace. Je příliš úzce navázána na ministerstvo kultury,“ uvedla Stejskalová. S nedostatkem financí si Alicja Knast neporadila, ale těžko si s tím poradí její nástupci.

Ministr Klempíř odvolal generální ředitelku Národní galerie Alicji Knast

Podle Stejskalové není vůbec v pořádku, že ministr může tak jednoduše odvolávat ředitelku, aniž je jasná jeho vize. „Oto Klempíř je pro mě zatím velmi nesrozumitelná figura. Krátí finance živé kultuře, aby pak sliboval navyšování, jeden den celou kulturní scénu vyděsí, v zákulisí pak uklidňuje, každý den říká něco jiného,“ poznamenala.

Ani Klempíř tak podle ní není v záviděníhodné pozici. Cítí se zřejmě být vázán konzervativní ideologii Motoristů, přitom zůstává ve spojení s kulturní scénou a jejími zájmy. Ignorovat je nemůže, protože protesty kulturní obce vrhají na koalici ANO, SPD a Motoristů špatné světlo.

Analogie mezi NGP a děním ve Slovenské národní galerii v roce 2024 není pro Stejskalovou zatím zcela zřejmá. Poté, co v létě 2024 slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičková odvolala ředitelku galerie Alexandru Kusou, následovaly demonstrace a kolektivní výpověď části zaměstnanců. V současné české koalici podle Stejskalové určitě existují tlaky, aby se Česko slovenskou cestou také vydalo, vidí je zejména v některých projevech poslanců SPD.

Ministerstvo vedením Národní galerie v Praze pověřilo dočasně odbornici s výrazným mezinárodním přesahem, dlouholetou kurátorskou a publikační činností a zkušenostmi s realizací náročných výstavních projektů Olgu Kotkovou.

Ministr Klempíř ke změně vedení Národní galerie

Alicja Knast podle ministra dokázala v náročném období instituci stabilizovat, zklidnit její vnitřní prostředí a posunout důležité projekty, včetně přípravy nového depozitáře. Národní galerie se podle něj nyní nachází ve fázi, kdy je potřeba na dosaženou stabilizaci navázat, dále rozvíjet její odborné směřování, více využít potenciál sbírek a posílit její postavení v evropském kontextu.

Dočasným vedením byla pověřena historička umění a dosavadní ředitelka Sbírky starého umění NG, PhDr. Olga Kotková, Ph.D. „Paní doktorka Kotková je osobností, která dokonale zná prostředí Národní galerie a zároveň má jasnou odbornou vizi jejího dalšího rozvoje. Jsem přesvědčen, že v tomto přechodném období zajistí kontinuitu, stabilitu i další rozvoj této významné instituce,“ uvedl ministr kultury Oto Klempíř.
Na festival Comic-Con v Praze dorazilo za tři dny rekordních 28 000 fanoušků

Sedmý ročník festivalu popkultury Comic-Con Prague (14. března 2026)

Festival popkultury Comic-Con Prague za tři dny přilákal přes 28 000 fanoušků, nejvíce za svoji sedmiletou existenci. Doposud rekordních 27 000 návštěvníků zaznamenal festival předloni. Letos se také...

Novináři odhalili Banksyho tajemnou identitu. Ukrýval se všem na očích

Nové Banksyho dílo na soudní budově zpodobňuje soudce bijícího demonstranta....

Vyšetřování jako z detektivky podnikli novináři z agentury Reuters, aby vystopovali notoricky známého graffiti umělce, který vystupuje pod přezdívkou Banksy. Stopy je zavedly až na Ukrajinu. Novináři...

DiCaprio a Lawrencová v krajině plné sněhu. Objevil se první záběr filmu z Česka

První snímek z natáčení filmu What Happens at Night s herci Leorardem DiCapriem...

Americký herec Leonardo DiCaprio a režisér Martin Scorsese zveřejnili na svých sociálních sítích první fotku z natáčení filmu What Happens at Night, které probíhá v Česku.

Soud předběžně zakázal televizní vysílání filmu Sbormistr v České republice

Kateřina Falbrová ve filmu Sbormistr (2025)

Obvodní soud pro Prahu 4 předběžným opatřením zakázal televizní vysílání filmu Sbormistr v České republice. Redakci iDNES.cz to sdělil Ivan David, advokát ženy, která na producenty snímku podala...

Sean Penn si pro třetího Oscara nepřišel. Místo toho zamířil na Ukrajinu

Sean Penn v Los Angeles (8. září 2025)

Sean Penn získal v neděli Oscara za nejlepší vedlejší roli. Stal se tak teprve čtvrtým hercem, který se může pochlubit třemi soškami. Penn ale udílení cen záměrně bojkotuje a sošky by prý raději...

Odvolání šéfky Národní galerii nepomůže. Problémem jsou finance, míní odbornice

Ředitelka Muzea starobrněnského opatství Miriam Kolářová (vlevo) se šéfkou...

Překvapivé odvolání polské kulturní manažerky Alicje Knast z postu ředitelky Národní galerie komentovala ředitelka iniciativy pro současné umění tranzit.cz Tereza Stejskalová. Podle ní není problém...

20. března 2026  10:26

Dvořákova Praha uvítá Koženou, Plachetku i dvanáct zábavných cellistů

Magdalena Kožená na koncertě s Českou filharmonií

Pěvkyni Magdalenu Koženou, Vídeňské filharmoniky, ale i jazzového pianistu Brada Mehldaua a koncerty v lehčím duchu uvede letošní ročník hudebního festivalu Dvořákova Praha. Uskuteční se od 5. do 23....

20. března 2026  9:01

GLOSA: Slunce prší do fontán. Reedice desek Futurum potěší nejen pamětníky

Roman Dragoun na koncertě u příležitosti 25 let kapely Futurum

Zatímco lid prostý, obecný v 80. letech bujaře juchal na tanečním parketu v doprovodu silážní nadprodukce ze stáje Petra Hanniga, Františka Janečka a podobných, případně větral řepu na tříakordový...

20. března 2026  8:27

Ministr Klempíř odvolal generální ředitelku Národní galerie Alicji Knast

Alicja Knast

Na postu generální ředitelky Národní galerie končí polská kulturní manažerka Alicja Knast. Ministerstvo kultury by mělo v příštích měsících vypsat na tento post výběrové řízení. Šéf resortu Klempíř...

19. března 2026  15:23,  aktualizováno  21:32

DiCaprio a Lawrencová v krajině plné sněhu. Objevil se první záběr filmu z Česka

První snímek z natáčení filmu What Happens at Night s herci Leorardem DiCapriem...

Americký herec Leonardo DiCaprio a režisér Martin Scorsese zveřejnili na svých sociálních sítích první fotku z natáčení filmu What Happens at Night, které probíhá v Česku.

19. března 2026  19:38

Plyšáci už nestačí. Labubu budou mít vlastní film, natočí jej režisér Paddingtona

Jeho tvůrce popisuje Labubu a jeho kamarády jako „Neposedné, zvídavé elfy...

Začalo to plyšovými panenkami, které vytvořil designér hongkongsko-belgického původu Kasing Lung pro čínskou maloobchodní společnost Pop Mart. Nyní je z Labubu celosvětový fenomén, který se nově...

19. března 2026  17:24

Jak hluboko je do hrobu? Val Kilmer zemřel před rokem a přesto jej nyní čeká natáčení

Val Kilmer prozradil, že měl původně ztvárnit hlavní mužskou roli ve filmu...

Zesnulý herec Val Kilmer bude nejnovější hollywoodskou hvězdou, kterou tvůrci oživí za pomoci umělé inteligence. Herecká legenda, která zemřela loni ve věku 65 let na zápal plic, se objeví v...

19. března 2026  16:33

Netflix proměnil Liberec na nacistické Německo, dorazil i představitel JFK

Filmaři natáčeli i v centru města. Před libereckou radnici pověsili dva prapory...

Kamera, klapka, akce! Hlasité povely se od čtvrtečního dopoledne nesly libereckým náměstím Pod Branou. Filmaři tam pro streamovací službu Netflix natáčeli scény do nového seriálu týkajícího se rodu...

19. března 2026  15:22

Proč milujeme temné hrdiny? Oscarový Cillian Murphy v rozhovoru exkluzivně

Premium
Cillian Murphy na premiéře filmu Gangy z Birminghamu: Nesmrtelný muž (v češtině...

Patří mezi herce, kteří dokážou ztělesnit postavy na hraně dobra a zla s neobyčejnou přitažlivostí. Irský herec Cillian Murphy, držitel Oscara za film Oppenheimer, a veterán britské kinematografie...

19. března 2026

Zlo může mít i tvář maminky. Pan Nikdo dostal Oscara po právu, píše ruský historik

Premium
Pavel Talankin, autor filmu Pan Nikdo proti Putinovi

Česko-dánský dokument Pan Nikdo proti Putinovi sice vyhrál Oscara, ale nelíbí se ani Rusům, ani Ukrajincům. Přitom je to fascinující studie banality zla bujícího na malém ruském městě. „Zlo může mít...

19. března 2026  13:35

Naše děti jste točili nezákonně, viní Rusko tvůrce česko-dánského oscarového filmu

Z filmu Pan Nikdo proti Putinovi

Ruská rada pro lidská práva působící při prezidentovi Vladimiru Putinovi ve středu obvinila tvůrce oscarového dokumentárního snímku Pan Nikdo proti Putinovi z toho, že použili záběry nezletilých bez...

18. března 2026  12:36,  aktualizováno  19. 3. 13:20

Nudící se návštěvník? Stavovská hrdost průvodcovská mi to nedovolila, hlásí Plesl

Průvodcem cyklu Skryté skvosty bude opět Jaroslav Plesl. Fotka je ze zámku...

Už potřetí se herec Jaroslav Plesl ujme role průvodce po známých i neznámých památkách, aby televizním divákům představil desítku českých hradů a zámků. Tentokráte nejen státních, ale i soukromých...

19. března 2026  12:45

