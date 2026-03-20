Národní galerie Praha (NGP) podle Stejskalové dosáhla pod Alicjou Knast úspěchů jako například na Benátském bienále v roce 2024, ale nedokázala je prodat veřejnosti. Ředitelka, která pochází z Polska, se musela nejprve v českém prostředí zorientovat a byla v něm podle ní trochu ztracená.
„Hlavní problém NGP ale není vůbec personální, tkví v jejím podfinancováním a v jejím statusu příspěvkové organizace. Je příliš úzce navázána na ministerstvo kultury,“ uvedla Stejskalová. S nedostatkem financí si Alicja Knast neporadila, ale těžko si s tím poradí její nástupci.
Ministr Klempíř odvolal generální ředitelku Národní galerie Alicji Knast
Podle Stejskalové není vůbec v pořádku, že ministr může tak jednoduše odvolávat ředitelku, aniž je jasná jeho vize. „Oto Klempíř je pro mě zatím velmi nesrozumitelná figura. Krátí finance živé kultuře, aby pak sliboval navyšování, jeden den celou kulturní scénu vyděsí, v zákulisí pak uklidňuje, každý den říká něco jiného,“ poznamenala.
Ani Klempíř tak podle ní není v záviděníhodné pozici. Cítí se zřejmě být vázán konzervativní ideologii Motoristů, přitom zůstává ve spojení s kulturní scénou a jejími zájmy. Ignorovat je nemůže, protože protesty kulturní obce vrhají na koalici ANO, SPD a Motoristů špatné světlo.
Analogie mezi NGP a děním ve Slovenské národní galerii v roce 2024 není pro Stejskalovou zatím zcela zřejmá. Poté, co v létě 2024 slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičková odvolala ředitelku galerie Alexandru Kusou, následovaly demonstrace a kolektivní výpověď části zaměstnanců. V současné české koalici podle Stejskalové určitě existují tlaky, aby se Česko slovenskou cestou také vydalo, vidí je zejména v některých projevech poslanců SPD.
Ministerstvo vedením Národní galerie v Praze pověřilo dočasně odbornici s výrazným mezinárodním přesahem, dlouholetou kurátorskou a publikační činností a zkušenostmi s realizací náročných výstavních projektů Olgu Kotkovou.
Ministr Klempíř ke změně vedení Národní galerie
Alicja Knast podle ministra dokázala v náročném období instituci stabilizovat, zklidnit její vnitřní prostředí a posunout důležité projekty, včetně přípravy nového depozitáře. Národní galerie se podle něj nyní nachází ve fázi, kdy je potřeba na dosaženou stabilizaci navázat, dále rozvíjet její odborné směřování, více využít potenciál sbírek a posílit její postavení v evropském kontextu.
Dočasným vedením byla pověřena historička umění a dosavadní ředitelka Sbírky starého umění NG, PhDr. Olga Kotková, Ph.D. „Paní doktorka Kotková je osobností, která dokonale zná prostředí Národní galerie a zároveň má jasnou odbornou vizi jejího dalšího rozvoje. Jsem přesvědčen, že v tomto přechodném období zajistí kontinuitu, stabilitu i další rozvoj této významné instituce,“ uvedl ministr kultury Oto Klempíř.