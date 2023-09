Umění, kam se podíváš. Veletržní palác vítá Fotograf festival i Prague Art Week

Akvarel, výtvarná technika založená na práci s vodou ředitelnými barvami, dosáhl největšího rozkvětu v devatenáctém století, kdy se uplatnil v zobrazení vedut a krajin, v portrétu i v pohledech do interiérů. Šlo o univerzální techniku, kterou používali všichni výtvarní umělci. Akvarel se také významně podílel na interakci mezi jednotlivými médii, která se vzájemně ovlivňovala a doplňovala – grafikou, malbou, architekturou i fotografií.

„Prostřednictvím fenoménu akvarelové malby výstava odhaluje, že umění devatenáctého století bylo mnohem dynamičtějším vizuálním světem, než jak si ho dnes běžný divák představuje,“ uvedl autor výstavy Petr Šámal. Akvarel mezi Prahou a Vídní mapuje rozvoj techniky a jejích projevů v obou městech a v českých zemích.

Díla rakouských akvarelistů Franze a Rudolfa Altových, Thomase Endera či Josefa Kriehubera jsou představena spolu s pracemi českých malířů Vincence Morstadta, Bedřicha Havránka, Jana Novopackého a Antonína Mánesa. Stranou nezůstanou ani ženy umělkyně: Louisa Berková či Amálie Mánesová, pro něž se stal akvarel hlavním vyjadřovacím prostředkem. Vystavené práce pocházejí převážně ze sbírek Národní galerie, doplňují je zápůjčky z vídeňské Albertiny a dalších muzeí, galerií a soukromých sbírek.

Neustálý vizuální tlak

Festival Fotograf má v letošním ročníku název #hypertension23 a podle pořadatelů chce reflektovat digitální realitu a všudypřítomné technologie, které vystavují pozornost člověka nepřetržitému vizuálnímu tlaku a zároveň se ho snaží přimět k reakci a emocionálním prožitkům. Pod medicínským termínem hypertenze označujícím vysoký krevní tlak se ve Veletržním paláci představí deset zahraničních i českých autorů. Jejich tvorba se pohybuje mezi objektem, performancí, filmem a fotografií. Kromě tlaku na lidské smysly se projekt zabývá také hledáním lidské identity, jejíž původní podobu abstrahoval digitální prostor.

Z výstavy Akvarel mezi Prahou a Vídní (2023)

Prague Art Week se koná pod tímto názvem a konceptem podruhé. Na začátku sezony nabízí zájemcům možnost projít za několik dní prostory mnoha pražských muzeí a uměleckých institucí, soukromých sbírek, vybraných projektových prostor, uměleckých ateliérů a četných galerií, které budou prezentovat místní uměleckou scénu, ale i hostit umělce a galerie ze zahraničí. Program návštěvníkům přináší nejrozmanitější podoby současného umění od komorních malířských výstav v galeriích přes rozměrné sochařské realizace ve veřejném prostoru až po taneční či literární performance. Kompletní lze nalézt na webu akce.

„Tematicky se v letošním roce do výstav a prací umělců, umělkyň a nebinárních bytostí promítají náměty hledání identity a lidskosti, hodně často také vystavující rozvíjejí ekologické přístupy a máme radost, že i formálně vznikla velká míra děl z recyklovaných materiálů. V programu se objevují také témata magie a okultismu. Umění vás buď okouzlí a přenese do jiných světů, nebo aktivizuje. Jisté je to, že sklidíme, co jsme zasadili,“ prohlásila o festivalu jeho ředitelka Lenka Bakešová.