Galerie by ráda navázala kontakt se současným majitelem obrazu a jednala s ním o možnosti zapůjčení díla na výstavu a jeho publikování v katalogu. Uvedla to na svém facebooku.
Národní galerie hledá Zrzavého obraz kvůli výstavě Zrzavý/Kubišta. Spřízněni volbou, kterou připravuje na podzim příštího roku. „Vražda patří k dílům, v nichž je patrný vliv Bohumila Kubišty na tvorbu Jana Zrzavého. Obraz se nachází v soukromém majetku a rádi bychom navázali kontakt s jeho současným majitelem a jednali o možnosti zapůjčení díla na výstavu a jeho publikování v doprovodném katalogu. Veškeré informace o identitě vlastníka budou považovány za přísně důvěrné,“ informovala galerie.
Kurátorkou výstavy je Alice Němcová ze Sbírky moderního umění Národní galerie Praha. Lidé se mohou obrátit na e-mail modern.art@ngprague.cz.
Malíř, grafik, ilustrátor a scénograf Jan Zrzavý (1890 - 1977) je významná postava českého výtvarného umění a představitel avantgardy nastupující začátkem 20. století. V aukčních síních jsou jeho díla žádaná a kupci za ně platí milionové částky, ve sbírkách je má i Národní galerie.