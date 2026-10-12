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Pátráme po Vraždě Jana Zrzavého. Národní galerie se pídí po majiteli obrazu

Autor: ,
  8:33
Jan Zrzavý

Jan Zrzavý | foto: Repro MF DNES

Jan Zrzavý ve svém ateliéru
Jan Zrzavý: Ležící hoch
Jan Zrzavý: Kleopatra
JAN ZRZAVÝ- Ile de Bréhat (1933). Olej, plátno. Krajská galerie ve Zlíně.
15 fotografií
Národní galerie Praha kvůli přípravě výstavy hledá obraz Jana Zrzavého Vražda z roku 1918. Olej na plátně o rozměrech 40 krát 40 centimetrů je v soukromých rukou.

Galerie by ráda navázala kontakt se současným majitelem obrazu a jednala s ním o možnosti zapůjčení díla na výstavu a jeho publikování v katalogu. Uvedla to na svém facebooku.

Národní galerie hledá Zrzavého obraz kvůli výstavě Zrzavý/Kubišta. Spřízněni volbou, kterou připravuje na podzim příštího roku. „Vražda patří k dílům, v nichž je patrný vliv Bohumila Kubišty na tvorbu Jana Zrzavého. Obraz se nachází v soukromém majetku a rádi bychom navázali kontakt s jeho současným majitelem a jednali o možnosti zapůjčení díla na výstavu a jeho publikování v doprovodném katalogu. Veškeré informace o identitě vlastníka budou považovány za přísně důvěrné,“ informovala galerie.

Jan Zrzavý ve svém ateliéru
Jan Zrzavý: Ležící hoch
Jan Zrzavý: Kleopatra
Červená bárka od Jana Zrzavého
15 fotografií

Kurátorkou výstavy je Alice Němcová ze Sbírky moderního umění Národní galerie Praha. Lidé se mohou obrátit na e-mail modern.art@ngprague.cz.

Malíř, grafik, ilustrátor a scénograf Jan Zrzavý (1890 - 1977) je významná postava českého výtvarného umění a představitel avantgardy nastupující začátkem 20. století. V aukčních síních jsou jeho díla žádaná a kupci za ně platí milionové částky, ve sbírkách je má i Národní galerie.

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