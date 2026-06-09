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Obraz Venuše u mrtvoly Adonise se z Prahy vrací do Drážďan. Postrádali jej od války

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  13:05
Národní galerie Praha předala zpět do rukou drážďanské Staatliche Kunstsammlungen (SKD) více než 80 let nezvěstný obraz Venuše u mrtvoly Adonise. Vzácné dílo pravděpodobně jednoho ze žáků italského malíře Alessandra Turchiho z období raného baroka zmizelo na konci druhé světové války. Po dlouhých desetiletích se jej podařilo vypátrat v Česku při pokusu o prodej.
Národní galerie v Praze vrátila zmizelý obraz Venuše u mrtvoly Adonise zpět do...

Národní galerie v Praze vrátila zmizelý obraz Venuše u mrtvoly Adonise zpět do Drážďan. (8. června 2026) | foto: Národní galerie Praha

Národní galerie v Praze vrátila zmizelý obraz Venuše u mrtvoly Adonise zpět do...
Národní galerie v Praze vrátila zmizelý obraz Venuše u mrtvoly Adonise zpět do...
Národní galerie v Praze vrátila zmizelý obraz Venuše u mrtvoly Adonise zpět do...
Národní galerie v Praze vrátila zmizelý obraz Venuše u mrtvoly Adonise zpět do...
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Obraz Venuše u mrtvoly Adonise má za sebou příběh dlouhého pátrání napříč institucemi i zeměmi. Dílo se po konci druhé světové války ztratilo ze sbírek Staatliche Kunstsammlungen v Drážďanech a po dlouhá léta bylo vedeno jako nezvěstné.

Až v roce 2022 jej znovu objevili v Česku při pokusu o prodej a vývoz. Experti následně potvrdili, že se skutečně jedná o obraz vedený na seznamu děl hledaných jako kradené kulturní památky.

„Dílo bylo poté deponováno v NGP v součinnosti s Policií České republiky, kde zůstalo po dobu čtyř let. V pátek jsme ho ve Veletržním paláci předali zpět do sbírek SKD,“ uvedla Národní galerie.

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