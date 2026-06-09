Obraz Venuše u mrtvoly Adonise se z Prahy vrací do Drážďan. Postrádali jej od války

Obraz Venuše u mrtvoly Adonise má za sebou příběh dlouhého pátrání napříč institucemi i zeměmi. Dílo se po konci druhé světové války ztratilo ze sbírek Staatliche Kunstsammlungen v Drážďanech a po dlouhá léta bylo vedeno jako nezvěstné.
Až v roce 2022 jej znovu objevili v Česku při pokusu o prodej a vývoz. Experti následně potvrdili, že se skutečně jedná o obraz vedený na seznamu děl hledaných jako kradené kulturní památky.
„Dílo bylo poté deponováno v NGP v součinnosti s Policií České republiky, kde zůstalo po dobu čtyř let. V pátek jsme ho ve Veletržním paláci předali zpět do sbírek SKD,“ uvedla Národní galerie.
|
Za více než 34 milionů korun se v Praze vydražil Piják, vzácný obraz Josefa Čapka
SKD pátrá po dílech ztracených na konci druhé světové války po celém světě. Jen z tamní Obrazárny starých mistrů zmizelo okolo 400 děl, z nichž se za dlouhá léta podařilo vrátit zhruba 60. Většina z nich byla na konci 2. sv. války ze zdevastovaných Drážďan odvezena při rabování Rudou armádou do Sovětského svazu.